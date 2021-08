Der Film Coda auf AppleTV : Nur gehörlos, nicht hilflos

Hier draußen auf dem Meer, beim Einholen der Netze und Sortieren der Fische, ist Ruby (Emilia Jones) völlig bei sich. Niemand hört die schüchterne Schülerin, wenn sie gemeinsam mit dem Radio gegen das Rauschen des Windes, das Schreien der Möwen und Knattern des Kutters ansingt – und das schließt sogar ihren Vater, den Seebären Frank (Troy Kotsur), und ihren Bruder Leo (Daniel Durant), die beiden erwachsenen Fischer an Bord der „Angela Rose“, mit ein.

Das Mädchen, das vor der Küste von Massachusetts „Something’s got a hold on me“ von Etta James schmettert, ist nämlich das einzige Mitglied der Familie Rossi, das hören kann. „Coda“ heißt die Abkürzung für solch hörende Kinder gehörloser Eltern, die Langform lautet „Children of Deaf adults“, und genauso nennt sich auch der herzerwärmende Film von Siân Heder, der von Rubys Dasein erzählt und auf dem Sundance Festival im Januar mit vier Auszeichnungen bedacht worden ist – Apple TV erstand die Ausstrahlungsrechte damals für eine Rekordsumme von 25 Millionen Dollar.

Das ist viel Geld für ein Remake. „Coda“ basiert auf dem französischen Kassenschlager „Verstehen Sie die Béliers?“ von Eric Lartigau aus dem Jahr 2014, der wiederum stark an Caroline Links Kinodebüt „Jenseits der Stille“ von 1996 erinnert. Viele Szenen in „Coda“ stimmen fast eins zu eins mit Szenen aus Lartigaus Film überein. Doch es gibt Neuerungen, durch die dieser Film noch stärker als die unterhaltsame Vorlage überzeugt. Eine besteht in der Verlagerung des Schauplatzes vom Land an die Küste, wodurch der Grundton melancholischer wird; eine andere in der Besetzung der gehörlosen Familienmitglieder: Die Schauspieler Troy Kotsur, Daniel Durant und Oscar-Preisträgerin Marlee Matlin („Gottes vergessene Kinder“, „West Wing“), die als Rubys Mutter Jackie einen starken Auftritt abliefert, sind tatsächlich gehörlos. Sie mussten die Gebärdensprache nicht erst erlernen, wie es bei den Schauspielern der Vorlage der Fall war. Nur die Rolle des Bruders wurde bei den „Béliers“ von einem Gehörlosen gespielt.

Darf Ruby ihre Familie im Stich lassen?

Der dritte Unterschied hängt mit der vorangegangenen Entscheidung, aber auch mit der sensiblen Herangehensweise von Siân Heder zusammen: „Verstehen Sie die Béliers?“ war im Vergleich eher ein emotional durchkalkulierter Wohlfühlfilm über die Freude an der Musik – Hauptdarstellerin Louane wurde durch „The Voice“ bekannt – und die Abnabelung eines Mädchens von ihrer Familie. Er war kein Film über das Leben als Gehörloser. Das will zwar auch „Coda“ nicht leisten, und auch der konventionelle Handlungsaufbau ist derselbe geblieben. Heder, die einst im Autoren-Team von „Orange is the New Black“ Erfahrung sammelte und 2016 durch „Tallulah“ mit Elliot Page in der Hauptrolle auf sich aufmerksam machte, verleiht dem Remake jedoch mehr Glaubwürdigkeit und Ernst. Sie interessiert sich für jede Figur, ist fasziniert von der Zeichensprache, die einen Großteil des Filmes ausmacht und mit Untertiteln übersetzt wird. Heder hat ein Gespür für die Chemie zwischen den Darstellern und lässt sie wirken. Als Zuschauer entwickelt man rasch eine Bindung zu dieser freundlichen, trotz kommunikativer Beeinträchtigung, erlebter Ausgrenzungen und ökonomischer Sorgen, humorvollen Familie, die durch Rubys Gesangstalent und den obligatorischen Lehrer, der es entdeckt und fördert (Eugenio Derbez) in kreative Unruhe versetzt wird.

Mehr zum Thema 1/

Darf Ruby, die für die Eltern und den Bruder selbst in heiklen Lebenslagen dolmetscht und auf See für den vorgeschriebenen Funkverkehr zuständig ist, die Familie für ein Studium an der Musikhochschule und ein eigenes Leben verlassen? Die Antwort, für die vor allem Eltern von Abiturientinnen ein Taschentuch bereithalten sollten, weil der von Troy Kotsur so grandios und zärtlich gespielte Vater dafür seine Grenzen überwinden muss, lautet selbstverständlich ja. Denn Rubys Familie ist schließlich nur gehör- und nicht hilflos. Sie kam vor Rubys Geburt mit dem Leben zurecht, sagt Rubys großer Bruder einmal, und sie wird auch zurechtkommen, wenn Ruby sich ihr eigenes Leben fern des Fischkutters aufbaut. Einen freundlicheren, dem Leben zugewandteren Film als Siân Heders „Coda“ wird man in diesen Zeiten kaum finden.

Coda läuft von heute an bei Apple TV.