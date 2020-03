Das Videospiel „Kunai“ : Nur Geduld, kleiner Glasfaserhüpfer

Lust auf was Neues? Ganz so neu, dann aber bitte auch nicht? Aber Spaß machen soll es? Und bunt! Aber auch nicht zu bunt. Action, ja, aber nicht zu gewalttätig? Sie wollen herausgefordert werden, aber nicht frustriert? Am besten irgendwas mit Ninja und einem Hauch Fortschrittspessimismus?

Bitte sehr: Sie sind ein Tablet-PC – sie wissen schon diese Handtaschengroßen Bildschirme, mit denen man Kinder in Fusion-Lounge-Restaurants ruhig stellt – und heißen Tabby. In einer Welt, in der die wild (oder konsequent) gewordene künstliche Intelligenz Lemonkus die Herrschaft an sich gerissen hat, und deren Schergen für miese Stimmung sorgen, indem sie fast die komplette Menschheit erledigt haben, sind sie aber nicht nur irgendein fettbeschmierter Wischbildschirm: Sie sind ein „Killer-Roboter-Modell“, auf dem die Seele eines alten Kriegers gespeichert ist.

Das Spiel wurde vom niederländischen Drei-Mann-Studio „Turtle Blaze“ als „Metroidvania“ angekündigt. Ein Portmanteau aus den Spieleklassikern „Metroid“ (Frau im Power-Suit jagt Weltraum-Gelichter) und „Castlevania“ (Mann mit heiliger Peitsche jagt Vampir-Gelichter). Das Design solcher Spiele basiert auf zweidimensionalen Platformer-Welten, die der Spieler erkundet und in denen er je nach Ausrüstungsstand Hindernisse überwinden und Weltwinkel erschließen kann. Dafür muss er allerdings häufig an Orte zurückkehren (vorausgesetzt, er hat sie sich gemerkt), an denen er vormals nicht weiterkam.

In „Kunai“ findet Tabby zu allererst ein Schwert – als Waffe aus (vermeintlich) zivilisierteren Tagen. Voran geht es aber erst mit den titelgebenden Kunai: eine zweischneidige, keilförmige Metallklinge mit kurzem, umwickelten Griff und Öse an dessen Ende. Ursprünglich ein Allzweckwerkzeug bei Handwerkern aus der japanischen Feudalzeit, soll es bei Spionen ob seiner Unauffälligkeit beliebt gewesen sein. Tabby dienen die zwei mit einem Seil versehen Kunais in erster Linie zur Fortbewegung. Mit ihnen erklimmt er Steilwände, oder schwingt sich von Plattform zu Plattform.

An Spielen dieses Genres herrscht vor allem auf der „Nintendo Switch“-Konsole kein Mangel. Was macht Kunai so reizvoll? Im Game-Design gibt ein als „Bushnells Gesetz“ oder „Nolans Gesetz“ bekanntes Credo, das dem Gründer der legendären Spieleschmiede Atari, Nolan Bushnell, zugeschrieben wird: „Alle guten Spiele sind einfach zu lernen, aber schwer zu meistern.“ Kunai ist dafür ein lohnendes Beispiel. Es operiert messerscharf an der Grenze zwischen motivierendem Knapp-Geschafft-Erlebnis und dem frustgenährten Impuls, die Konsole mit Schmackes an die Wand zu werfen, wenn der Endgegner einen in seiner letzten Phase wieder einmal zu Boden geschickt hat, oder man den letzten wichtigen Sprung vergeigt.

So muss sich Tabby zum Beispiel an einer Stelle einem kollisionsfreudigen Schatten-Blob stellen, der die Wände hochgeht und nach ein paar Runden anfängt, wie wild um sich zu schießen. Bei den ersten vier Versuchen ist man heillos überfordert. Bei vielen Gelegenheitsspielern (der Autor ist einer) ist es danach meist vorbei mit der Lust weiterzumachen. Kunai vermittelt einem in diesen Momenten jedoch den Eindruck, dass es doch eine höchst knappe Angelegenheit war. Säuselnd lockt es: „Beim nächsten Mal klappt es!“

Also stellt man sich dem Gegner wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Bis es einem fast zuwider sein müsste. Aber eben nur fast. Denn irgendwann löst sich der Knoten. Man tüftelt eine neue Bewegungs- oder Kampftatktik (mit Schwert, Shuriken oder SMG) aus und zack, liegt der Tintenblob plötzlich doch noch im Staub. Mit dieser Art zwiespältigem Erfolgserlebnis mensch-ärgert sich der Spieler durch das Spiel – knapp am Rande des Wahnsinns, aber gut unterhalten. Allerdings gilt auch hier frei nach Kissinger der lebensweltliche Aspekt vieler Videospiel: „Jeder Erfolg ist nur die Eintrittskarte zu einem schwierigeren Gegner.“

Kunai ist für Nintendo-„Switch“ oder den Window-PC zu haben und kostet 17 Euro.