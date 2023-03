Was dürfen Gerichte schwärzen und was nicht?

Richter anonymisieren Entscheidungen, bevor sie diese veröffentlichen. Dazu sind sie berechtigt und verpflichtet. Umstritten ist indes der erlaubte Umfang der Anonymisierung. Dürfen etwa bei Urteilen, die Demonstrationen betreffen, dazugehörige Orte geschwärzt werden? Für Journalisten kann es wichtig sein, zu wissen, welche Gerichtsentscheidung welche Demonstration betrifft.

Warum war die Richtlinie geheim?

In Nordrhein-Westfalen regelt diese Fragen eine „Richtlinie zur Anonymisierung von Entscheidungen“. Doch deren Inhalt war bis vor Kurzem geheim. Sechs Jahre lang kämpfte Benjamin Bremert, Vorstand des Vereins Openjur, für die Herausgabe der Richtlinie. Zunächst erhielt er nur eine weitflächig geschwärzte Version. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf war der Auffassung, die Öffentlichkeit dürfe erfahren, was anonymisiert wird, nicht aber, wie anonymisiert wird.

In der Berufungsinstanz gab das Oberverwaltungsgericht Münster nun den kompletten Wortlaut frei. Schaut man sich die Richtlinie an, erschließt sich nicht, weshalb sie verschlossen bleiben sollte. „Da steht nichts Überraschendes drin“, sagt Bremert im Gespräch mit der F.A.Z. Im Verfahren hatte das Justizministerium von Nordrhein-Westfalen den Eindruck erweckt, die Richtlinie enthalte einen Verschlüsselungscode. Man berief sich auf die „öffentliche Sicherheit“, die gefährdet sei, wenn der Schlüssel der Anonymisierung bekannt würde. Einen solchen Schlüssel gibt es aber gar nicht. Im Gegenteil heißt es in der Richtlinie ausdrücklich, es solle gerade kein festes Muster bei der Namensanonymisierung verwendet werden: „Vielmehr ist eine zufällige Auswahl zu treffen. Zum Beispiel sollte der Verfahrensbeteiligte Herr Müller nicht auf Herr M. geändert werden.“

Richter bleiben ohne Namen

Die Richtlinie äußert sich auch zu der umstrittenen Frage, ob die Namen von Richtern oder Staatsanwälten zu nennen sind. Dies könne „regelmäßig unterbleiben“. Ärgerlich findet das der Passauer Strafrechtslehrer Holm Putzke. „Wer im Namen des Volkes Recht spricht, hat kein Recht, sich den Mantel der Anonymität umzuhängen. Richterliche Unabhängigkeit bedeutet nicht richterliche Unsichtbarkeit“, sagt er der F.A.Z. Das Bundesverwaltungsgericht bewertete das 2014 genauso und erstreckte die Publikationspflicht sogar auf den Namen des mitwirkenden Verteidigers. Dagegen sieht Bremert die Anonymisierung solcher Personen differenzierter: „Für die Transparenz bei der Rechtsprechung brauche ich das nicht. Generelle Transparenz würde die Richternamen jedoch bedingen.“

In der Schweiz wurde ebenso darüber gestritten. In einem 2021 erschienenen Buch zur „Anonymisierung von Urteilen“ (Helbing Lichtenhahn Verlag) heißt es, Richter hätten als Träger einer hoheitlichen Aufgabe unter Nennung ihres Namens für ein Urteil einzustehen. Ähnlich offen bleibt in der nordrhein-westfälischen Richtlinie die Frage, ob Ortsangaben, etwa bei Demonstrationsurteilen, zu schwärzen sind. Die Regelungen dazu sind vage und sogar widersprüchlich. Mehrfach wird zudem generell auf den Datenschutz verwiesen, was Richtern bei ihrer Einzelfallabwägung, wie sie schwärzen sollen, kaum helfen wird.