Nosferatu-Abend bei Arte : Der Horror, der Horror!

Aufgestanden ist er, welcher lange schlief; nicht nur der Krieg, den wir in Europa zuletzt eher mit dem Titel eines Georg-Heym-Gedichts assoziiert haben als mit der konkreten Zerstörung von Leben und Hoffnungen, sondern auch sein Schatten: die Angst mit ihren Krallenfingern. Ans Licht gekrochen „aus Gewölben tief“. Es ist ein gruseliger Zufall, dass Friedrich Wilhelm Murnaus ikonisch gewordene „Symphonie des Grauens“, seine gemeinsam mit dem Drehbuchautor Henrik Galeen tief ins kollektive kinematographische Bewusstsein eingeritzte, unautorisierte „Dracula“- Adaption in diesen Tagen ihren hundertsten Geburtstag feiert.

Tatsächlich dürfte „Nosferatu“ der Film sein, der dem Grauen angesichts des un­fassbaren, live in die Wohnzimmer der Welt gestreamten Tötens in Osteuropa am besten gerecht wird, und das ganz ungeachtet des Umstands, dass der Stummfilm auf den ersten Blick Themen seiner Zeit be­handelt, vor allem die in den goldenen Zwanzigern vom Aufschwung verdrängte, aber noch kaum verarbeitete Erinnerung an den monströsen Weltkrieg sowie das Trauma einer tödlichen Pandemie (die Spanische Grippe wird in „Nosferatu“ zur Pest, von Ratten im Gefolge Graf Orloks nach Wismar, Wisborg genannt, eingeschleppt). Murnaus Vampir, markant un­terschieden von der Vorlage wie von allen folgenden Adaptionen, personifiziert diesen neuen, universalen Krieg: „groß und unbekannt/ Und den Mond zerdrückt er in der schwarzen Hand“. Am Urgrund des Kinos, das schon Lichtspiel heißt, stoßen wir so auf tiefste Dunkelheit. Dass es das Selbstopfer einer Jungfrau ist, das Nosferatus Ende besiegelt (er saugt bis zum Morgengrauen), hat mit Romantik nichts mehr zu tun. Und auch mit Rettung nicht wirklich, denn die tödliche Pestseuche dürfte damit nicht verschwunden sein.

Gänzliche Abwesenheit von Charakter

Warum soll das Böse darüber hinaus nicht ebenso schnell wieder entstehen, wie es hier zu Rauch zerstiebt? Warum soll nicht jenseits der Karpaten bereits der nächste Blutsauger warten? Ein besänftigendes Happy End hält „Nosferatu“, heute auf Arte in einer hervorragend restaurierten, mit starker neuer Filmmusik von Olaf Lervik unterlegten Fassung zu sehen, je­denfalls kaum bereit. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Galeen und Murnau von Bram Stoker zwar einige Handlungselemente, in erster Linie aber die Essenz des Schreckens übernommen und in unvergessliche Bilder übersetzt haben. Dabei scheint etwas von der Furcht vor jenem Herrscher durch, der Stoker zu der Figur erst inspirierte: Vlad III. Drăculea, ein für seine Grausamkeit be­kannter, von Mythen umrankter Woiwode des Fürstentums Walachei am Ende des 15. Jahrhunderts, der eine besondere Vorliebe für das Pfählen gehabt haben soll (und tatsächlich den Namen Wladimir trug). Was Murnaus Untoten so angsteinflößend macht, ist die gänzliche Abwesenheit von Charakter: Er ist ungreifbar wie ein Albtraum, besteht lediglich aus Instinkt und Natur. Paradoxerweise verleiht ihm das eine im Film nur selten erreichte Aura des Realen: Mit Nosferatu lässt sich nicht verhandeln.