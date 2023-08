In Japan findet man die „Barbie vs. Oppenheimer“-Memes nicht lustig. Nun entschuldigt sich Warner Bros. für „unsensible“ Interaktionen in sozialen Medien.

In Kombination mit „Oppenheimer“ kommt das in Japan nicht gut an: Ryan Gosling und Margot Robbie als Ken und Barbie in „Barbie“. Bild: Warner Bros.

Zwei Filme, die auf den ersten Blick in Inhalt und Form unterschiedlicher nicht sein könnten, starteten am 21. Juli weltweit in den Kinos: Greta Gerwigs „Barbie“ über die Auferstehung des gleichnamigen Kinderspielzeugs und Christopher Nolans „Oppenheimer“, Vorname Julius Robert, der den Amerikanern die Kernwaffe brachte. Auf die Gleichzeitigkeit des Filmstarts reagierte die Meme-Maschine des Netzes mit „Barbie vs. Oppenheimer“-Memes, die bald mit dem Kofferwort „Barbenheimer“ operierten. In diesen mischten sich schnell auch Filmszenen der Schauspielerin Margot Robbie (Barbie) mit Bildern von Kernwaffenexplosionen.

Das Netz war zunächst ausgelassen

Axel Weidemann Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Das Netz reagierte zunächst ausgelassen, selbst der offizielle – damals noch – Twitter-Account des „Barbie“-Films aus dem Hause Warner Bros. hatte auf positive Weise auf einen durch den Film-Account @DiscussingFilm geteilten Meme-Beitrag reagiert: Der japanischen Zeitung „Asahi Shinbun“ zufolge hatte das Social-Media-Team von Warner ein Meme-Poster, auf dem der Schauspieler Cillian Murphy (als J. Robert Oppenheimer) Barbie auf der Schulter trägt, während hinter ihnen der Himmel brennt, in einem mittlerweile gelöschten Tweet wie folgt kommentiert: „Das wird ein unvergesslicher Sommer.“

In Japan, dem bisher einzigen Land dieser Erde, das mit Kernwaffen bombardiert wurde (am 6. August 1945 über Hiroshima, am 9. August über Nagasaki), lösten die Memes samt offizieller Reaktionen wenig Begeisterung aus. Die Wut vieler Japaner entlud sich in den sozialen Netzwerken, in denen der Vorgang als „zynisch“, „makaber“ und „krank“ bezeichnet wurde. Der Tenor: Die Memes zögen die Bombenabwürfe und ihre Folgen ins Lächerliche.

Die Antwort aus Amerika fällt knapp aus

Am Montag reagierte Warner Bros. Japan und veröffentlichte ein Statement auf X (ehemals Twitter), in dem sich die Zweigstelle bei allen entschuldigte, „die sich von der unbedachten Antwort unangenehm berührt fühlen“. Man nehme „die Situation sehr ernst“ und verlange „eine angemessene Antwort vom Hauptsitz“.

Wie CNN (der Sender gehört zur Warner Bros. Firmengruppe) und das Filmportal Deadline berichten, erschöpfte sich die geforderte Antwort aus Amerika am Dienstag in folgendem Statement: „Warner Bros. bereut seinen jüngsten unsensiblen Social-Media-Eingriff. Das Studio bittet aufrichtig um Entschuldigung.“

Derweil macht im Netz das Hashtag „#NoBarbenheimer“ die Runde, unter dem seit Dienstag auch eine Petition auf der Plattform change.org firmiert. Sie fordert Warner Bros. auf, sich zu entschuldigen, sich für ein Verbot des „Barbenheimer“-Hashtags und der dazugehörigen Memes einzusetzen und dafür zu sorgen, dass der Abwurf der Atombomben „auch in Zukunft nicht auf diese Art ins Lächerliche gezogen“ werde. Man sei sich bewusst, dass auch Japan „Krieg geführt und Verbrechen begangen“ habe. Dennoch: „Einige der ‚NoBarbenheimer‘-Beiträge weisen auch darauf hin, dass die Memes nicht diese Zustimmung erfahren hätten, „wäre es um den 11. September oder um Nazis gegangen“.