Serie „Nine Perfect Strangers“ : Wellness bis zum Durchdrehen

Abnehmen, das Selbstbewusstsein stärken, Körper und Geist ganzheitlich transformieren: Was die von ihrem Mann verlassene Carmel (Regina Hall) ihren eigenen Worten nach beim zehntägigen Aufenthalt in dem ebenso exklusiven wie verschwiegenen Wellness-Resort Tranquillum House zu erreichen sucht, ist nicht gerade wenig. Doch wird das Maß an Selbstoptimierung bei Weitem übertroffen von dem, was Masha, die in Gestalt von Nicole Kidman ätherisch-engelsgleich auftretende Leiterin der Einrichtung, den handverlesenen Gästen an Segnungen verspricht: „Ihr werdet glücklicher, gesünder, leichter, freier werden“, sagt sie den wie zu einer Séance im Kreis gruppierten Ankömmlingen. Geheilt, entgiftet, als neue Menschen würden sie Tranquillum verlassen, den Ort, an dem Verwandlung auch durch Leiden geschehe. Denn Wiedergeburt finde man im Tod.

Ursula Scheer Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Das klingt eher nach einer Drohung als nach einer Verheißung. Und tatsächlich schwebt von Beginn an das Unheimliche wie eine Wolke über dem paradiesisch durchsonnten Ort teuer bezahlter Achtsamkeit irgendwo in Kalifornien, der das Setting für „Nine Perfect Strangers“ abgibt. Nicht zufällig erinnert das in acht Episoden zwischen Traum und Albtraum dahingleitende Geschehen, das sich gleich einem breiten, ruhigen Fluss Richtung Abgrund bewegt, an das Westküstendrama „Big Little Lies“. Wie dieses beruht die neue Miniserie mit Nicole Kidman in tragender Rolle auf einem Roman von Liane Moriarty. Wieder fungiert David E. Kelley als ausführender Produzent, und abermals stellt er uns – dieses Mal auch mit Lust am Komödiantischen inszeniert von dem Regisseur Jonathan Levine – die Schönheit und den Schrecken im Zirkel der Reichen vor Augen. Das schwer zu fassende Böse umweht nun Massageliegen, einen Wasserfall und eine Schwitzhütte mit derselben unnachgiebigen Sanftheit, wie der von Klangschalenklängen gesättigte Wind durch den zur Meditation ladenden Bambushain streift.

In diesem hat Lars (Luke Evans), ein offensichtlich mehr auf Antagonismus als auf Namaste bedachter Gast, sein Smartphone versteckt und führt beziehungskrisengeschüttelte Gespräche mit seinem Liebsten. Heimlich natürlich. Allen anderen im Resort wurden die Handys erfolgreich entrissen: Kein Social-Media-Posting, kein Bild, keine Textnachricht soll aus der Abgeschiedenheit nach außen dringen. Was, wenn es zu einem Notfall kommt? Oder einem Mord? Solche Fragen tauchen schon in der ersten Folge auf, um Misstrauen zu schüren. Dass wir sehen, wie Masha, eine gebürtige Russin, ihre Gäste mittels Überwachungskameras beobachtet und zugleich selbst anonyme Drohbotschaften empfängt, tut ein Weiteres. Und der stetig wiederholte Frucht-Splatter, als der sich die Herstellung personalisierter und mit sehr speziellen Substanzen versetzter Smoothies gestaltet, wirkt auch nicht vertrauenerweckend.