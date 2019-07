Komödie „Lucky Loser“ im ZDF : Wenn der Fernseher zum Planschbecken wird

Zu den Dingen, denen man sich hemmungslos hingeben sollte, bevor eine der Verbotsparteien im Kanzleramt sitzt, gehört der Verzehr von schwarzem Zuckerwasser, weißen Brötchen, totem Fleisch mit Ketchup nebst fettigen Kartoffelscheiben aus der Fritteuse. Mike aus Berlin (Peter Trabner) muss man das nicht erklären. Er kennt kaum etwas Schöneres als eine Verabredung zum Burger-Wettessen, wobei zum absoluten Glück noch die Anwesenheit seiner Tochter Hannah (Emma Bading) erforderlich ist. Sie grinsen sich an, zählen einen Countdown herunter – und ruck zuck sind Burger und Fritten vertilgt. Papa gewinnt.

Mit den schönen Momenten im Leben ist das bei Mike, einem Bartträger mit Plüschbauch, von dem die Sommerkomödie „Lucky Loser“ erzählt, trotzdem so eine Sache. Mike lebt allein, seit die strenge Claudia (Annette Frier) vor neun Jahren eine Beziehungspause erbat, als Ersatzvater ist der Langweiler Thomas (Kai Wiesinger) in Erscheinung getreten. Das schmerzt. Noch dazu kann Mike mit dem Job in der Autowaschstraße die Miete nicht zahlen, so dass ihn sein Vermieter (Gustav Peter Wöhler) eines sturmklingelnden Tages aus der Wohnung hinauswirft. Widerstand ist zwecklos.

Hannah und Claudia verrät Mike nichts von seiner Not – weder an dem Abend, den er mit Hannah auf der Kirmes verbringt, noch an dem Morgen, an dem ihn die Fünfzehnjährige in das Haus der Mutter bestellt und mit einer Bombennachricht aufwartet: Hannah will bei ihrem Vater einziehen – obwohl das, wie Mike nach einem spontanen Jubel zu bedenken gibt, ein Leben ohne Fußbodenheizung, Sauna oder Plasmafernseher bedeuten würde.

Um Hannah nicht sagen zu müssen, dass er eigentlich keine Wohnung mehr hat, lässt er sich auf den Vorschlag eines Kollegen ein: Mike leiht sich einen ranzigen Wohnwagen, den er auf einem Campingplatz fern der Stadt aufstellt, und verkauft den Umzug gegenüber Hannah als Weg in die „totale Freiheit“. In der Kiste ist nicht viel Platz: Vater und Tochter passen kaum nebeneinander auf die Pritsche, und es wird noch viel enger, als Hannahs Freund Otto (Elvis Clausen) ebenfalls die Matratze beansprucht. Der seicht vor sich hin plätschernden Handlung von „Lucky Loser“ tut das aber gut: An Orten wie diesen kommt man ins Gespräch.

Mike wird sich also mit Otto anfreunden, nachdem er den ersten Schock über dessen Alter und Hautfarbe verdaut hat: „Ist das jetzt deine exotische Phase, oder was?“ Hannah treibt derweil ihre Pläne voran, mit Otto endlich ihr erstes Mal zu erleben. Also wird Claudia aus Sorge um ihre Tochter auf dem Campingplatz aufschlagen und Thomas aus Sorge um Claudia. Irgendwann donnert ein Panzer durch die brandenburgische Prärie, weil Romantik auch nur eine Frage der Definition ist. Und am Ende haben sich alle lieb – nun, fast alle. Gegen einen wie Mike, der immer einen Spruch auf Lager und das Gemüt eines Labradors hat, kommt das Schmalhemd Thomas nicht an.

Sommerstimmung abseits überhitzter Schlafzimmer

Achtung, also: „Lucky Loser“, geschrieben und inszeniert von Nico Sommer, ist kein Krimi oder Thriller, von denen der Sendeplatz für gewöhnlich belegt wird, wenn nicht gerade inoffizielle Sommerpause ist. Mit der Komödie eröffnet das ZDF die fünfteilige Reihe „Shooting Stars. Junges Kino im Zweiten“, die Produktionen von Nachwuchsregisseuren vorstellt.

In diesem Fall ergibt das trotz der seichten Handlung, trotz der wenig subtilen Rassismus-Lektion und trotz eines Humors, der zu oft auf Vulgäres setzt, vergnügliche neunzig Minuten. Kameramann Thomas Förster bringt uns mit kreisenden Karusselllichtern, Lagerfeuerflammen, Tankstellen im Dunkel oder Maisfeldern, so weit das Auge reicht, in Sommerstimmung, abseits überhitzter Schlafzimmer.

Während alle Darsteller unverkrampft spielen: Peter Trabner mimt Mike als liebenswürdigen Kindskopf, der weder seinen Bauch noch sein gebrochenes Herz zu verstecken gedenkt. Kai Wiesinger spielt den geborenen Spießer, Emma Bading bringt eine authentische Schippe Unkontrollierbarkeit mit, auch Elvis Clausen macht gute Figur. Und dass Annette Frier, die gerade erst in der ZDF-Serie „Merz gegen Merz“ an der Seite von Christoph Marie Herbst brillierte, Komödie kann, muss man nicht weiter erwähnen. Jede Wette, dass sie das letzte Burger-Wettessen gewonnen hat.