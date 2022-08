Zum Tod Nichelle Nichols’ : Pionierin der Enterprise

Nichelle Nichols schrieb in der Rolle der Kommunikationsoffizierin Uhura in der Serie „Raumschiff Enterprise“ gleich zwei Mal Fernsehgeschichte – ein Nachruf.

Die Schauspielerin Nichelle Nichols schrieb in Amerika Fernsehgeschichte. In der Rolle der mutigen Kom­munikationsoffizierin Uhura in der Science-Fiction-Serie „Raumschiff Enterprise“ war sie von 1966 an die erste schwarze Frau, die nicht nur als Dienstmädchen durchs Bild huschen durfte, sondern eine Führungsposition innehatte. Welchen Meilenstein sie damit setzte, begriff sie, als sie die Serie nach der ersten Staffel verlassen wollte.

Die junge Frau, die 1932 in einem Vorort von Chicago in eine Arbeiterfamilie geboren wurde und deren Karriere im Showgeschäft als Sängerin in der Jazzband Duke Ellingtons begann, wollte eigentlich weiter Musik machen. Die prominente Serienrolle bescherte ihr zahlreiche Angebote, darunter auch für ein Engagement am Broadway. Nichols’ Kündigung lag bereits auf dem Tisch des Star-Trek-Erfinders Gene Roddenberry. Er bat sie, die Entscheidung zu überdenken.

Das Schicksal wollte es, dass Nichols an ebenjenem Bedenkwochenende dem Bürgerrechtler Martin Luther King begegnete, der sich als „ihr größter Fan“ vorstellte. „Er war entsetzt, als er hörte, dass ich aufhören will“, erinnerte sich Nichols später in einem Interview. „Zum ersten Mal sehen uns Leute im Fernsehen jeden Tag so, wie sie uns sehen sollten.“

Die Kündigung zog Nichols zurück. 1968 schrieb sie ein weiteres Mal Fernsehgeschichte, als sie in einer Szene William Shatner als Raumschiffkapitän Kirk küsste. Der erste Kuss zwischen einem weißen Mann und einer nichtweißen Frau löste vor allem in den Südstaaten wütende Zuschauerreaktionen aus. Gerade einmal ein Jahr zuvor war das Verbot der Ehe zwischen Schwarzen und Weißen in den Vereinigten Staaten aufgehoben worden.

Auch nachdem die Science-Fiction-Serie 1969 abgesetzt wurde, blieb Nichols dem Star-Trek-Universum und seinen Fans treu. Das Kostüm als Komminkationsoffizierin Uhura legte sie ab 1979 noch insgesamt sechs Mal für die Star-Trek-Filme an.

Ihre Prominenz nutzte die Schauspielerin unter anderem, um Frauen für die Arbeit bei der Raumfahrtbehörde NASA zu begeistern. Am vergangenen Samstag ist Nichelle Nichols im Alter von 89 Jahren verstorben.