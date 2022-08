Gonzo-Journalismus : Dem Wahnsinn auf der Spur

Bevor Andrew Callaghan Fragen stellte, deren Antworten er längst kannte, versuchte er, den Menschen die Beichte abzunehmen: „What’s your deepest, darkest secret?“, fragte er dann standardmäßig und etwas unschuldig mit einem Mikrofon in der Hand. Damals stand er auf der Bourbon Street, der Amüsiermeile von New Orleans, zwischen Sauftouristen, die herkamen, weil sie dort im Gegensatz zum Rest des Landes ungezügelt auf der Straße trinken durften, und ließ sie vor laufender Kamera sich selbst entblößen. Die einfache Frage nach dem „tiefsten, abgründigsten Geheimnis“ brachte allerlei Promille-entfachte Inzestphantasien zutage und Callaghan die ersten viralen Hits auf Youtube als – ja als was eigentlich, als Journalist?

Wahrscheinlich ist die Frage, was genau Andrew Callaghan ist, Content Creator, Youtube-Star, Gonzo-Reporter oder doch eher Dokumentarfilmer, genauso gestrig und verbohrt, wie er die aktuelle Nachrichtenlandschaft in den USA findet. „Die Medien sind gescheitert“, sagte der 25-Jährige im Dezember dem „Interview Magazine“. „Deshalb greifen die alle auf Meinungsmache zurück statt auf Journalismus.“ Meinung, das ist nicht sein Ding, obwohl er als Interviewgast aus seiner politischen Grundhaltung, die auf einen gesunden Menschenverstand links der Mitte hindeutet, eine Grundhaltung, die nichts mit Trump und QAnon und Waffennarren und Krypto-Bros anfangen kann, kein Geheimnis macht.

Im Wohnmobil durch Amerika

In der High School in Seattle schwänzte Callaghan den Unterricht, hing in der Mall ab und hörte zu, was ihm die Überlebenskünstler so zu erzählen hatten: über Meth-Abenteuer, Gefängnisaufenthalte, Meuchelmörder im Darknet. America the beautiful. Große Geschichten in kleinen Leben. All das schrieb er für die Schülerzeitung auf, was ihm später ein Stipendium an der Loyola University in New Orleans einbrachte, um Journalistik zu studieren. Abends arbeitete er, der 1,93 Meter große Lockenkopf, nebenbei als Türsteher auf der Bourbon Street, nachts als Beichtabnehmer mit Mikrofon. Es war seine eigentliche Schule.

Daraus entstand 2019 die Idee, mit dieser Art von Interviews auf Tour zu gehen, den Wahnsinn vor Ort einfangen. Raus nach Amerika, an Orte, wo das Land noch weitläufiger und die Köpfe noch engstirniger sind. Ein junges Medienunternehmen besorgte ihm ein Wohnmobil, versprach ihm 45 000 Dollar Jahresgehalt, die Übernahme der Produktionskosten sowie einen Anteil der Abo-Einnahmen auf Patreon durch die Zuschauer. Calla­ghan zog sich einen etwas zu großen, etwas zu weiten beigebraunen Anzug an und fuhr los. „All Gas No Brakes“ nannten sie das Format auf Youtube.

Burning Man, Area 51, Flat Earth,

Das brachte Klicks. Innerhalb von 14 Monaten folgten ihm 1,7 Millionen Nutzer auf der Videoplattform. Halt machte Callaghan zuerst auf dem „Burning Man“-Festival in der Wüste von Nevada, dann an der Area 51, beim Autorennen in Alabama unter lustigen Rednecks, bei einer „Flat Earth“-Konferenz in Texas. Politisch waren die Beiträge nur bedingt. Vielmehr entblößte Callaghan noch einmal Amerikas absurdere Seiten. Ein paar Einblicke in Subkulturen für uns Normies.

Oft gelang ihm das mit der einfachsten Technik, die es gibt, um Menschen Aberwitziges zu entlocken: Fragen stellen, deren Antwort man schon kennt. Vermeintlich, zumindest. Bei einer Buchvorstellung mit Donald Trump Jr. in Birmingham, Alabama, fragte er eine schwarze Frau, die schwärmerisch aus dessen Werk vorliest, ob sie mit ihm, dem Präsidentensohn, ausgehen würde, wenn er denn Single wäre. „Um ehrlich zu sein, wenn ich ehrlich sein soll“, sagt sie und holt Luft, um ihre nächsten Worte mit Bedacht zu wählen, „wir glauben nicht daran, sich zu mischen. Wir ziehen es vor, wenn sich die ethnischen Gruppen („races“ sagt sie im Original) nicht vermischen. Mir ist es lieber, wenn Schwarze mit Schwarzen ausgehen und Weiße mit Weißen.“