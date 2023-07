Beim Kabinettsumbau, den der französische Präsident Emmanuel Macron am vergangenen Freitag verkündete, gab es kleine Überraschungen. Die Premierministerin Élisabeth Borne etwa konnte sich halten, obwohl ihr Schicksal nach der umstrittenen Rentenreform besiegelt schien. Erwartbar hingegen war die Ablösung des Bildungsministers Pap Ndiaye, den Macrons Getreuer Gabriel Attal ersetzt. Der Historiker Ndiaye, der erst wie eine glückliche Kombination von Kompetenz und wohlwollender Distanz zum Ministerium schien, ist gescheitert. Zu sehr stand er im Schatten Macrons, wie zwei Besuche bei Reformprojekten in Marseille gezeigt hatten; auch war er, bei aller Offenheit und Ehrlichkeit, wohl zu distanziert und analytisch.

Er war ein rotes Tuch für die Rechten

Außerdem war Ndiaye ein rotes Tuch für die Rechten, die von Anfang an zur Jagd auf ihn bliesen: Man warf ihm vor, Frankreich dekonstruieren zu wollen (Marine Le Pen), stellte ihn als inkompetenten, vaterlandslosen Intellektuellen dar. Ein Vorwurf: Als Minister kämpfe Ndiaye angeblich für ein öffentliches Schulsystem, lasse seine eigenen Kinder jedoch auf der elitären Pariser Privatschule École alsacienne unterrichten. Das ist richtig und bedenkenswert. Nur: Nachfolger Attal ist (im Unterschied zu Ndiaye, dessen Mutter überzeugte Lehrerin an öffentlichen Schulen war) selbst auf besagter Eliteschule gewesen. Dennoch ist unwahrscheinlich, dass man mit ähnlicher Vehemenz über Attal herfallen wird – der Hass auf Ndiaye ging zu einem Gutteil auf seine Hautfarbe.

Die Hetze wesentlich angefeuert haben Medien aus dem Hause Vincent Bolloré, die Fernsehsender CNews (das französische Pendant zu Fox News) und der Radiosender Europe 1 vorneweg; sie hatten bereits den Aufstieg des Rechtsaußen Éric Zemmour ermöglicht. Auffällig war, dass Macrons Regierung Ndiaye trotz heftiger Angriffe nicht beigesprungen ist. Da zeichnete sich seine Ablösung bereits ab, und man wollte das angespannte Verhältnis zu einer nicht wohlgesinnten Mediengruppe wohl nicht weiter strapazieren. Ndiaye hat sich zuletzt verteidigt und über die genannten Sender gesagt, sie würden „von einer Persönlichkeit kon­trolliert, die offensichtlich der allerradikalsten extremen Rechten sehr nahesteht“. Es folgte ein Aufschrei von Laurence Ferrari (CNews).

Der neue Chef des „Journal du dimanche“ tritt an

Gleichwohl scheinen die Vorgänge ein Nachdenken in der Politik ausgelöst zu haben, ebenso wie die andauernden Proteste im „Journal du dimanche“ (JDD). Die Redaktion der sonntäglich erscheinenden Zeitschrift ist seit nunmehr fünf Wochen in Streik, weil der Besitzer, seit Kurzem ebenfalls Bolloré, mit Geoffroy Lejeune einen rechtsradikalen Redaktionsleiter einsetzen will. Dies würde eine Neuausrichtung des gemäßigten Blattes bedeuten, gegen die sich die Redakteure mit überwältigender Mehrheit ausgesprochen haben. Eine entsprechende Neuorientierung würde die französische Medienlandschaft insgesamt weiter nach rechts rutschen lassen. Am Montag hat Aktionär Lagardère (der gerade von Bolloré aufgekauft wird) die Verhandlungen mit der Redaktion beendet und ein Machtwort gesprochen: Lejeune wird seine Stellung am 1. August antreten.

Das bahnte sich an, und eine Konsequenz ist, dass in der Assemblée nationale am Mittwoch der vergangenen Woche ein parteiübergreifender Gesetzentwurf präsentiert wurde, der sich neutral gibt, den man aber Lex Bolloré nennen könnte. Tatsächlich: Offiziell wollte sich die Abgeordnete Violette Spillebout (Renaissance, Macrons Partei) allgemein für Pluralität in den Medien starkmachen und niemanden im Besonderen meinen; allerdings hatte sie bei einem Treffen Ende Juni die Redaktion des JDD in aller Deutlichkeit unterstützt. Olivier Faure, Vorsitzender des Parti socialiste, war direkter, er warf Bolloré vor, nicht informieren, sondern beeinflussen zu wollen.

Laut Gesetzentwurf sollen öffentliche Fördergelder und die Vergabe von Radio- und Fernsehfrequenzen in Zukunft davon abhängig sein, ob die entsprechenden Medien den Redakteuren ein Mitspracherecht bei der redaktionellen Ausrichtung zugestehen. Der Entwurf findet im Zentrum und auf der Linken Zustimmung; die Linkspopulisten um „La France insoumise“, die im vergangenen Winter ihren eigenen Gesetzentwurf gegen Machtkonzentration in den Medien eingebracht hatten, fühlen sich bestätigt. Die bürgerlichen Les Républicains und das rechtsextreme Rassemblement national (RN) hingegen sind strikt dagegen. Gerade Le Pens RN will staatlichen Einfluss auf Medien massiv beschneiden, wünscht zudem die Privatisierung öffentlicher Sender.

Mehr zum Thema 1/

Tatsächlich ist und bleibt ein Problem der französischen Medienlandschaft, dass Wirtschaftskapitäne oder Konzerne sich über Medien großen Einfluss auf die Öffentlichkeit verschaffen; dazu gehören Serge Dassault mit der „Figaro“-Gruppe, der Crédit Mutuel mit Ebra Groupe (Regionalpresse in Ostfrankreich), der Crédit Agricole mit La Voix du Nord SA, Bernard Arnault mit den Beteiligungen von LVMH („Le Parisien“, „Les Échos“). Der erzkatholische Bretone Bolloré ist der jüngste und radikalste Vertreter dieser Spezies der Medienmogule. Er hat eine große Mediengruppe zusammengekauft, und seine Versuche, erst die Medien und dann das ganze Land nach seinen politischen Vorstellungen zu gestalten, sind direkter und radikaler als alle bisherigen. Insofern scheint es sinnvoll, über die Unabhängigkeit der vierten Gewalt in Frankreich nachzudenken: Neben redaktioneller Unabhängigkeit wäre wünschenswert, die Konzentration von Medienmacht stärker zu begrenzen. Im Herbst will Macron ein Wahlkampfversprechen verwirklichen und Generalstände der Information einberufen: Die Themen Unabhängigkeit und Pluralismus der Medien werden oben auf der Agenda stehen.