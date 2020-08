Neues Auswärtstrikot des FC : Mer losse de Moschee en Kölle

Die Suche nach Skandalen kann im Sommerloch ein knochenhartes Geschäft sein. Ein kleine Geschichte, die die „Bild“-Zeitung am Donnerstag zum „Zoff um Erdogan-Moschee auf Köln-Trikot“ aufgeblasen hat, ist ein schönes Beispiel dafür. Anfang der Woche hatte der Fußballverein 1. FC Köln auf Twitter die Mail eines Mannes öffentlich gemacht, der seine FC-Mitgliedschaft wegen des neuen Auswärtstrikots gekündigt hatte. Denn auf dem Shirt ist – sehr dezent – das Kölner Panorama samt Dom, Rhein-Energie-Stadion, Fernsehturm Colonius und auch der Ditib-Zentralmoschee eingearbeitet. „Da ich heute festgestellt habe, dass der FC jetzt mit Trikots aufläuft, die mit einer Moschee bestückt sind und ich mich mit Moslems und Moscheen nicht identifizieren kann, erkläre ich hiermit meinen Austritt aus der Glaubensgemeinschaft 1. FC Köln.“ Sodann nutze der Mann noch die Gelegenheit für einen homophoben Seitenhieb: „Ich vermute, dass in der nächsten Saisons die Trikots rosa sind, dann wäre die Weltoffenheit perfekt.“

Der FC bedankte sich ironisch für die Idee mit dem rosa Trikot, verwies auf seine Toleranz-Charta und nahm die Kündigung mit den Worten „Hadi tschüss“ (Türkisch für „Auf geht’s“) an. Im Netz entspann sich eine interessante und in Teilen erstaunlich differenzierte Debatte. Viele Nutzer begrüßten, dass der Klub klare Kante gezeigt habe. Andere wiesen aber auch darauf hin, dass einige Leitgedanken des Moscheevereins Ditib auch der FC-Charta widersprächen – eben etwa auch durch Homophobie. Daraufhin stellte wiederum der FC klar: „Die Moschee steht symbolisch für die große türkische Community in Köln, in der es sehr viele eingefleischte FC-Fans gibt. Sie ist Teil der Kölner Skyline geworden. Das gilt unabhängig davon, wie man politisch zum Betreiber der Moschee steht.“ Damit war eigentlich alles gesagt.

Skandal! Eher nicht

Die „Bild“-Zeitung fand das nicht und setzte sage und schreibe fünf Autoren an den „Aufruhr um DIESES neue Trikot des 1. FC Köln!“ Als erstes erschütterndes Ergebnis präsentierten sie die Erkenntnis, dass die Moschee auf dem Trikot-Panorama „plötzlich am Rhein steht (und nicht wie in Wirklichkeit zwei Kilometer entfernt)“. Skandal! Eher nicht. Sowohl der Colonius als auch das FC-Stadion befinden sich im echten Leben ja auch ziemlich weit weg vom Rhein. Das Panorama auf dem Trikot steht also schlicht in der Tradition der idealisierten Stadtansicht. Und auf der linken Brustseite des Auswärts-Trikots findet sich selbstverständlich wie immer das offizielle FC-Logo mit Geißbock und markantem Kölner Dom. Der Untergang des Abendlands muss also abermals abgesagt werden. Das Gotteshaus bleibt wie für Tout Cologne also auch für den FC der ikonografische Fixstern. Deshalb ist es schlicht Nonsens, dass der CSU-Innenexperte Michael Kuffer sich am Donnerstag von „Bild“ mit den Worten zitieren ließ, man dürfe die Moschee nicht mit dem Wahrzeichen der alten katholischen Domstadt gleichsetzen. Denn das sei „schlicht kultureller Nonsens“, befand der Politiker aus Bayern.

Zum Charakter der Ditib sagte dagegen der aus Hamburg stammende Innenexperte Christoph de Vries (CDU) dem Boulevardblatt einige wichtige Worte. Unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit übe der türkische Präsident Erdogan einen unheilvollen Einfluss auf türkischstämmige Bürger in Deutschland aus, kritisierte er. „Die Liste der Verfehlungen ist mit Kriegsverherrlichungen in den Moscheen, Spionage durch Ditib-Imame, Einflussnahme bei türkischen Wahlen und Hetzpredigten gegen Christen und Juden lang.“ Wolfgang Bosbach, ebenfalls ein CDU-Innenexperte, der nicht im Verdacht steht, ein naiver Ditib-Versteher zu sein, räumte die „Bild“-Geschichte über den vermeintlichen Aufruhr am Rhein dann ohne weitere Umstände ab. In bester rheinischer Manier riet das ehemalige FC-Beiratsmitglied dazu, den Ball flachzuhalten. Der FC habe lediglich die „Silhouette der Stadt“ abbilden wollen – „und zu der gehört seit einiger Zeit auch die markante Bauform der Moschee“, fand Bosbach. Damit ist dem Fall nun hoffentlich wirklich alles gesagt.