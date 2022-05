Neuer offener Brief an Scholz

Neuer offener Brief an Scholz :

Neuer offener Brief an Scholz : „Wir dürfen die Ukraine nicht fallen lassen“

In einem neuen Offenen Brief fordern 57 Prominente Bundeskanzler Scholz auf, die Ukraine im Kampf gegen Russlands Invasion mit Waffen zu unterstützen. Sie wenden sich gegen den „Emma“-Appell, keine Waffen zu liefern. Zu Wort meldet sich auch Robert Habeck.

Es gibt einen zweiten Offenen Brief von Prominenten aus Kultur, Politik und Gesellschaft an den Bundeskanzler. Der von dem früheren Grünen-Politiker Ralf Fücks angeführte Appell an Olaf Scholz lautet darauf, die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen die russische Invasion aktiv zu unterstützen und „die Entschließung des Bundestags für Waffenlieferungen an die Ukraine rasch in die Tat umzusetzen“. Unterschrieben ist der in unter anderem in der „Zeit“ veröffentlichte Brief von 57 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Schriftstellern, Künstlern, Publizisten und Politikern.

„Es zählt jeder Tag“

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Angesichts „der Konzentration russischer Truppen im Osten und Süden der Ukraine, der fortgesetzten Bombardierung der Zivilbevölkerung, der systematischen Zerstörung der Infrastruktur, der humanitären Notlage mit mehr als zehn Millionen Flüchtlingen und der wirtschaftlichen Zerrüttung der Ukraine infolge des Krieges zählt jeder Tag“, heißt es in dem Aufruf. Es bedürfe „keiner besonderen Militärexpertise, um zu erkennen, dass der Unterschied zwischen ,defensiven‘ und ,offensiven‛ Rüstungsgütern keine Frage des Materials ist: In den Händen der Angegriffenen sind auch Panzer und Haubitzen Defensivwaffen, weil sie der Selbstverteidigung dienen.“

Wer einen „Verhandlungsfrieden“ wolle, heißt es weiter, „der nicht auf die Unterwerfung der Ukraine unter die russischen Forderungen hinausläuft, muss ihre Verteidigungsfähigkeit stärken und die Kriegsfähigkeit Russlands maximal schwächen“. Das erfordere „die kontinuierliche Lieferung von Waffen und Munition, um die militärischen Kräfteverhältnisse zugunsten der Ukraine zu wenden. Und es erfordert die Ausweitung ökonomischer Sanktionen auf den russischen Energiesektor als finanzielle Lebensader des Putin-Regimes.“

F.A.Z. Newsletter Ukraine Täglich um 12.00 Uhr ANMELDEN

Putins Ziel ist die Vernichtung der Ukraine

Wer die „europäische Friedensordnung angreift, das Völkerrecht mit Füßen tritt und massive Kriegsverbrechen begeht, darf nicht als Sieger vom Feld gehen. Putins erklärtes Ziel war und ist die Vernichtung der nationalen Eigenständigkeit der Ukraine.“ Russlands Angriff auf die Ukraine sei „zugleich ein Angriff auf die europäische Sicherheit. Die Forderungen des Kremls für eine Neuordnung Europas, die im Vorfeld der Invasion formuliert wurden, sprechen eine klare Sprache. Wenn Putins bewaffneter Revisionismus in der Ukraine Erfolg hat, wächst die Gefahr, dass der nächste Krieg auf dem Territorium der Nato stattfindet. Und wenn eine Atommacht damit durchkommt, ein Land anzugreifen, das seine Atomwaffen gegen internationale Sicherheitsgarantien abgegeben hat, ist das ein schwerer Schlag gegen die Nichtweiterverbreitung von Atomwaffen.“

Die Drohung mit dem Atomkrieg, heißt es in dem Offenen Brief weiter, sei „Teil der psychologischen Kriegführung Russlands. Dennoch nehmen wir sie nicht auf die leichte Schulter. Jeder Krieg birgt das Risiko einer Eskalation zum Äußersten. Die Gefahr eines Nuklearkrieges ist aber nicht durch Konzessionen an den Kreml zu bannen, die ihn zu weiteren militärischen Abenteuern ermutigen.“