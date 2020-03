„Spenser Confidential“ : Hart, aber handfest

Rückblende: Der Bostoner Polizist Spenser stößt während einer Mordermittlung auf Ungereimtheiten in den eigenen Reihen. Handelt es sich um eine große Korruptionsaffäre? Spenser (Mark Wahlberg), geht in die Offensive. Er will seinen Captain mit den Anschuldigungen konfrontieren. Dabei brennen ihm jedoch die Sicherungen durch: Der Polizist zerrt seinen Vorgesetzten aus dem Haus und schlägt immer wieder auf ihn ein. So weit, so ernst. Kommentar: „Der Wichser hat es verdient.“ Spätestens jetzt wissen die Zuschauer, womit sie es bei dem Netflix-Film „Spenser Confidential“ zu tun haben: mit Action und Humor der Marke handfest.

Spenser wird zu fünf Jahren Haft verurteilt und träumt nun von einer Zukunft, in der er Boston den Rücken zukehrt und mit dem Truck über die Landstraßen der Vereinigten Staaten brettert. Doch bei seiner Entlassung gehen die Korruptionsmachenschaften mit zwei tot aufgefundenen Polizisten in den nächsten Akt. Der pflichtbewusste Spenser wirft seine Pläne über den Haufen. Mit der Hilfe seines neuen, unfreiwilligen Mitbewohners Hawk, ein kräftiger Mixed Martial Arts-Kämpfer mit Gerechtigkeitssinn (Winston Duke), will Spenser die Machenschaften der korrupten Polizisten aufdecken. Mit von der Partie sind seine leicht durchgeknallte On-Off-Freundin Cissy (Iliza Shlesinger) und der greise Box-Mentor Henry (Alan Arkin).

„Spenser Confidential“ ist das fünfte gemeinsame Projekt des Regisseurs Peter Berg und des Schauspielers Mark Wahlberg. Die vorherige Filme wie „Boston“ oder „Deepwater Horizon“ waren jedoch deutlich ernster. Das vom Sean O’Keefe und Brian Helgeland geschriebene Drehbuch basiert, wenn auch sehr locker, auf dem Roman „Robert B. Parker’s Wonderland“ von Ace Atkins. Wahlberg und Duke harmonieren als Team sehr gut, auch wenn es zum klassischen Action-Duo doch an Zwischenmenschlichkeit fehlt. Spenser bringt dem angehenden MMA-Star Hawk zwar in alter Lehrer-Schüler-Manier bei, wie man im Ring ordentlich zuschlägt, von einer echten Männerfreundschaft kann man aber nicht reden. Die meist kurz gehaltenen Actionszenen der Netflix-Eigenproduktion sind nicht wirklich originell, der Soundtrack sorgt jedoch dafür, dass er auch nicht langweilig wird. Zu einer schon oft dagewesenen Prügelszene auf der Toilette einer Kneipe läuft der Klassiker „Sweet Caroline“. „Spenser Confidential“ bietet solide Unterhaltung. Nicht mehr und nicht weniger hat das Star-Vehikel auch im Sinn.

Spenser Confidential läuft bei Netflix.