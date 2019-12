„Das Traumschiff“ im ZDF : Alter Kahn, neuer Kapitän

Zu Weihnachten tritt Florian Silbereisen seinen Dienst als „Traumschiff“-Kapitän an. Ändert das etwas an der beliebtesten Tourismus-Dauerwerbesendung im deutschen Fernsehen?

Weihnachten und Neujahr wird ein Fest für alle Freunde der gepflegten Schiffsschmonzette aus dem Serienuniversum, in dem die gute alte Bundesrepublik in alle Ewigkeit fortbesteht. Zweimal wird das „Traumschiff“ ausgestrahlt, am zweiten Weihnachtsfeiertag und Neujahr jeweils zur besten Sendezeit, dazu zweimal das Spin-off „Kreuzfahrt ins Glück“ gleich als Anschlusssendung. Und wem das nicht reicht, der bleibt am 26. Dezember bis Mitternacht sitzen und schaut auch noch das Making-of mit dem neuen Kapitän, Florian Silbereisen als Max Parger, der ab sofort Sascha Hehn ablöst.

In reiner Harmonie lief diese Dienstübergabe nicht ab, Hehn beklagte sich im Oktober in einem Interview gegenüber der dpa, die Serie sei zunehmend „lieblos produziert“, die Regie sei dazu „verdammt, Fließbandarbeit abzufotografieren“. Alte Plots würden neu aufgewärmt, die dramaturgischen Fehler unerträglich. Nun ist Hehns „Victor Burger“, der einen in der Kreuzfahrtbranche unerhörten bis unmöglichen Aufstieg vom Chefsteward zum Kapitän hingelegt hat, also weg. Hat das ZDF, so fragen wir uns gespannt, aus diesem harschen Urteil gelernt?

Schau mal Heinz, da isses!

Gratulieren darf man zuerst einmal den Fremdenverkehrsämtern von Antigua und Kolumbien, dort knallen vermutlich seit Wochen die Sektkorken wegen der quotenstärksten Tourismus-Dauerwerbesendung des deutschen Fernsehens. Der Dokumentation „Das Traumschiff – Spezial“ entnehmen wir, dass das Kreuzfahrtschiff Amadea – gedreht wird ja immer im laufenden Betrieb mit echten Gästen an Bord – unterwegs den Panamakanal passiert. Also eine der aufregendsten Strecken, die man als Kreuzfahrtschiffpassagier miterleben kann, in der Serie spielt sie jedoch keine Rolle. Das ist der dramaturgische Unterschied zwischen einer echten Kreuzfahrt und einer „Traumschiff-Folge“: Bei einer Kreuzfahrt steuert man viele Ziele an, beim Traumschiff gibt es immer nur eins. Und bei diesem einen Landgang müssen die Handlungsstränge, die sich auf der Hinfahrt zusammengebraut haben, zuspitzen, damit sie sich auf der Rückfahrt in Wohlgefallen auflösen können.

Zum Beispiel Uschi Glas und Michael Gwisdek als Marlene und Heinz Kolatschek, die an Bord ihre Goldene Hochzeit feiern wollen. Während Frau Kolatscheks Gemütslage zwischen Staunen und Begeisterung changiert („Schau mal Heinz, da isses!“ – „Wer?“ – „Das Traumschiff! Da!“), will Heinz vorrangig ein Bier und seine Ruhe. Der Höhepunkt der Reise, das Dinner mit Hummer und Schampus am instagramtauglichen Paradiesstrand, geht so gründlich in die Binsen, dass die Kolatscheks über eine Scheidung nachdenken. Das ist durchaus nicht ohne Liebe zum Detail inszeniert und mit Glas und Gwisdek auch hervorragend besetzt.

Reibereien auf der Brücke

Daneben gibt es eine schwule Liebesgeschichte, im karibischen Antigua übrigens ein krimineller Tatbestand, und ein singendes Zimmermädchen, das von der einstigen Castingshow-Teilnehmerin Sarah Lombardi gespielt wird. Des Weiteren eröffnet eine Storyline um einen „Kreuzfahrtkritiker“ (Mathias Herrmann) der Autorin dieses Textes völlig neue Perspektiven auf ihren eigenen Beruf, und Joko Winterscheid macht sich als Bruder von Kapitän Max, der natürlich Moritz heißt, vor ziemlich vielen Leuten zum Affen. Für alle Familien, denen nach zwei Tagen des Aufeinanderhockens allmählich der Gesprächsstoff ausgeht, also insgesamt genau das Richtige zum Feiertagsausklang.