Neue Streaming-Serien : Magie und Trauma

David Simon kehrt nach Baltimore zurück, Adam McKay trickst wie Magic Johnson und Elisabeth Moss reist durch die Zeit und alle Genres. Die neuen Serien „We Own This City“, „Winning Time“ und „Shining Girls“.

Jon Bernthal als Officer Wayne Jenkins in „We Own This City“ Bild: Sky/HBO

Wenn der Drehbuchautor und Produzent David Simon von Baltimore erzählt, kehrt er nicht einfach nur in seine Heimatstadt zurück. Mit der sechsteiligen Miniserie „We Own This City“ knüpft er auch an die Motive der fünf Staffeln von „The Wire“ an, an den schonungslos realistischen Blick auf die Straße, die Hinterzimmer, die Stadt und die Drogen, der die Serie auszeichnete. Und schreibt, wenn auch mit anderem Schwerpunkt, die Geschichte des Baltimore Police Department weiter, die Geschichte von kleinen Erfolgen und großer Ohnmacht im Kampf gegen gesellschaftliche Missstände. Wenn dieser Kampf in „The Wire“ schon von Verzweiflung, Trotz und fatalem Frust geprägt war, ist „We Own This City“ nun das deprimierende Sequel. Die Geschichte der totalen Kapitulation.

Der Fall, von dem Simon erzählt, diesmal gemeinsam mit dem Krimiautor George Pelecanos, der auch schon Bücher für „The Wire“ schrieb, beruht, wie man leider sagen muss, auf wahren Begebenheiten. Er ist so skandalös, dass es schon ganze Mediatheken voller Zeitungsartikel, Bücher und Podcasts dazu gibt. Simon und Pelecanos haben sich das gleichnamige True-Crime-Buch von Justin Fenton, Simons Nachfolger als Polizeireporter bei der „Baltimore Sun“, als Vorlage ausgesucht.

Kriminelle Polizisten

Es handelt von einer Spezialeinheit namens Gun Trace Task Force, die 2007 gegründet wurde, um die Mordrate in der Stadt mit effektiven Mitteln zu senken: Sie sollte illegale Waffen aufspüren und beschlagnahmen. In dieser Hinsicht war sie ein bemerkenswerter Erfolg: Statt durch eine demons­trative Zero-Tolerance-Politik und massenhafte Verhaftungen wegen Bagatelldelikten Sicherheit zu suggerieren, trug die gezielte Polizeiarbeit tatsächlich zur Verringerung der Morde bei. Nur leider gingen die Beamten bei ihrer Arbeit selbst unfassbar kriminell vor: Sie durchsuchten Autos und Wohnungen ohne Genehmigung, steckten Geld und Drogen in die eigenen Taschen, fälschten Beweise, schlugen Verdächtige zusammen und schrieben sich Überstunden auf, die sie nie gemacht hatten.

Der Skrupelloseste in diesem Teams ist Officer Wayne Jenkins, dessen Selbstgerechtigkeit fast jedes Mittel legitimiert, zuerst im Kampf gegen das Verbrechen, irgendwann dann auch zum eigenen Vorteil. Lange gilt diese Rücksichtslosigkeit als akzeptable Begleiterscheinung seiner Effektivität: Seine Erfolge machen ihn bei seinen Kollegen zum Helden und bringen seine Vorgesetzten dazu, lieber nicht so genau hinzuschauen. Jon Bernthal spielt Jenkins mit sensationellem Gespür dafür, wie dessen moralischer Niedergang auch in einer physischen Transformation zum Ausdruck kommt, in nuancierten Posen und Gesten der Arroganz und Unantastbarkeit. Und auch ein paar alte Bekannte aus „The Wire“ treten in völlig neuen Rollen auf: Delaney Williams wandelt sich vom opportunistischen Sergeant Jay Landsman zum engagierten Polizeichef Kevin Davis, Jamie Hector gar vom brutalen Drogendealer Marlo Stanfield zum integren Mordkommissar.

Für die Autoren Simon und Pelecanos ist der Skandal von Baltimore der perfekte Stoff, um die strukturellen Probleme von Kriminalität und Korruption in einem Mikrokosmos abzubilden. Wie mühsam jeder Versuch auch nur minimaler Veränderungen ist, sieht man vor allem an der Figur der Anwältin Nicole Steele (Wunmi Mosaku), die im Auftrag des Justizministeriums Bürgerrechtsverletzungen der Polizei untersucht und Reformen erarbeitet. Die konkreten Maßnahmen, die der Stadt am Ende auferlegt werden, kosten Geld, das für soziale Projekte fehlt. Und bedeuten doch nur, wie es ein Opfer der Polizeigewalt schulterzuckend entgegnet, als sie ihm stolz von ihrem Erfolg berichtet, „dass sie uns jetzt nach neuen Regeln jagen können“.