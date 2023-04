Sie gaben Brief und Siegel auf die Echtheit, hatten die historische Forschung aber ebenso wenig studiert wie das Fraktur-Alphabet: Pressekonferenz des „Stern“ am 25. April 1983. Bild: dpa

Am 15. Februar 1983 erschien in der F.A.Z. ein Artikel mit der Schlagzeile „Unmittelbare Schuld Hitlers an der Ermordung der Juden“. Die Unterzeile der Überschrift lautete: „Ein schriftlicher Befehl fehlt / Das Netz der Verschleierung / Schlüsseldokumente“. Der Kölner Historiker Andreas Hillgruber, einer der angesehensten Experten für die Geschichte Hitlers und des Zweiten Weltkriegs, rezensierte das aus dem Englischen übersetzte Buch von Gerald Fleming über die in der Geschichtswissenschaft jener Jahre intensiv diskutierte Frage, ob und in welcher Form Hitler die Ermordung der Juden persönlich angeordnet hatte. In der Redaktion der Wochenzeitschrift „Stern“ erweckte Hillgrubers Buchbesprechung allem Anschein nach keine Aufmerksamkeit. Dabei wä­re sie einschlägig gewesen für ein sensationelles Publikationsvorhaben, das man in Hamburg damals gerade vorbereitete: die Enthüllung der Tagebücher, die Adolf Hitler angeblich bis zum 15. April 1945 handschriftlich geführt hatte.

Man glaubte, mit den in Kunstleder gebundenen Kladden ein Dokument außer Konkurrenz gekauft zu haben, den Schlüssel zu allen Geheimnissen des auf Hitlers Befehlsgewalt ausgerichteten Staates. Nach Hillgrubers Urteil hatte Fleming es durch minutiöse Rekonstruktion der mordbürokratischen Abläufe plausibel gemacht, dass Hitler sehr wohl den Befehl zum Judenmord erteilt hatte, allerdings mündlich, so dass er in den Akten nur indirekt Niederschlag fand. Im Tagebuch zeigte sich nun ein vollkommen anderer Hitler, der den Juden nichts Böses wollte und die Lösung des lästigen Problems, das sie in seiner Wahrnehmung markierten, seinen Untergebenen überließ, in treuherzigem Vertrauen darauf, dass sie humane Auswege finden würden, insbesondere Anreize zur Emigration, wie sie auch in der heutigen Flüchtlingspolitik gelegentlich ins Spiel gebracht werden.