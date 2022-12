App für Familien : Mit Biene Maja zur digitalen Mündigkeit?

Aktualisiert am

Für Eltern und Kinder ist die digitale Welt oft überfordernd. Die App Totoli will das ändern. Was kann sie leisten?

Wie können Kinder spielerisch einen verantwortungsbewussten Umgang mit digitalen Inhalten lernen? Diese Herausforderung versuchen die Gründer der Medienplattform Totoli mit einer App zu lösen, die heute online geht. Das Versprechen lautet: Kinder sollen auf ein entwicklungspsychologisch geprüftes und auf sie zugeschnittenes Angebot an Spielen, Videos und Audiobüchern zurückgreifen und Eltern die Bildschirmzeit begrenzen können. So will das Start-up mit seinen 20 Mitarbeitern das Frustrationspotential auf beiden Seiten senken.

Felix Schwarz Volontär Folgen Ich folge

Philipp Hartmann, einer der drei Gründer, ist schon seit mehr als zehn Jahren in der Techszene aktiv. Der Vater von zwei Töchtern diskutierte im Freundeskreis mit vielen Eltern über die Zeit, die ihre Kinder vor dem Bildschirm verbringen: „Jeder spricht darüber, aber keiner weiß so richtig, welche Inhalte und welche Dauer für Kleinkinder angebracht sind“, sagt der studierte Wirtschaftsingenieur.

Nachdem eine Umfrage unter Eltern seine Intuition bestätigt hatte, holte sich Hartmann Steinunn Arnardottir und Adham El Muntasser in sein Gründungsteam. Als Hauptinvestor nennt er neben Unternehmen aus der Spielebranche und der Medienwelt den Wagniskapitalgeber BlueYard Capital.

Viele Eltern überfordert

Seine Motivation, sagt Hartmann, sei es, die wiederkehrenden Fragen von Eltern im Alltag aufzugreifen: Wie bringe ich meinem Kind bei, dass es nicht unendlich lang Videos schauen darf? Wie reagiere ich auf Widerstand? Wie kann ich sicher gehen, dass mein Kind vor Pornographie, Cybermobbing und Gewalt im Internet geschützt ist?

Der Ansatz, der Totoli aus Hartmanns Sicht auszeichnet: Eltern können zwischen drei Bildschirmzeiten für den Tag wählen. Ist die Zeit abgelaufen, sind weder Hörbücher noch Videos abspielbar. Ein Kind sieht während der Nutzung, wie viel Zeit noch übrig bleibt. Pausiert es ein Spiel oder ein Hörbuch, um andere Inhalte zu wählen, werden nur jene angezeigt, die der restlichen, vorher festgelegten Bildschirmzeit entsprechen. Weder Autoplay noch Vor- und Zurückspulen sind möglich. Werbung und In-App-Käufe sollen tabu sein.

„Wir wollen, dass die Kinder ein Gefühl dafür entwickeln, warum ihre Eltern ihnen Grenzen setzen“, sagt Hartmann. Das Ziel sei es, das Bedürfnis nach Kontrolle der Eltern und den Spaß der Kinder miteinander in Einklang zu bringen. Hartmann zufolge richtet sich das Angebot in erster Linie an Kinder zwischen zwei und fünf Jahren. Die App entwickelte das Start-up auf der Grundlage eines Insel-Konzepts, das aus fünf Bausteinen besteht: Kognition, Kultur, Kreativität, Emotionen und Beweglichkeit.

Expertenteam mit viel Erfahrung

Um den entwicklungspsychologischen Ansatz mit entsprechenden Inhalten zu füllen, ließen sich die Gründer von einem Expertenteam unterstützen. Astrid Carolus, Professorin für Medienpsychologie an der Universität Würzburg, berät zu Fragen der frühkindlichen Mediennutzung. Zum Team zählt auch Carsten Göttel, ehemaliger Programmdirektor bei Super RTL. Zudem stehen als Beraterinnen des Produkt- und Content-Teams die Erzieherin und pädagogische Psychologin Alexandra Gunnlaugsdóttir sowie mit Karen Mitrega eine ehemalige Produzentin und Entwicklerin für RTL und Disney bereit.