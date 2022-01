Jugendserie „Kitz“ : Das Drama der Rich Kids in Kitzbühel

In der Serie „Kitz“ treffen Münchner Rich Kids auf bodenständige Kitzbüheler und die Welt geht in Flammen auf. Das kann nicht gut gehen, oder doch?

Junge versnobte Menschen aus München fahren im Stretch-Hummer zur Silvesterparty ins Chalet nach Kitzbühel, sie trinken Champagner und Bloody Mary, die Männer tragen sehr bunte Hemden und die Frauen Cashmeremäntel, oder war es andersrum? Eigentlich wollen sie alle nur das eine: Selfies posten für den fame, richtig nice. Und trinken. Und das andere wollen sie natürlich auch, und das kann bekanntermaßen nicht gut gehen. Und dann beginnen diese jungen, schönen, glitzernden Menschen in einer Hybridsprache zu sprechen, die sich aus „fucking“, „relax“ und „lame“ zusammensetzt und voll crazy oft an den unpassendsten Stellen der Syntax ein „voll“ einschiebt. So beginnt „Kitz“, die „Jugenddramaserie“, wie das bei Netflix heißt.

Andreas Lesti Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Und weil die allesamt handysüchtigen Rich Kids einen Kontrast brauchen, treffen sie auf die bodenständigen Tiroler Einheimischen: schlichte Bauernsöhne, Skilehrertöchter und Feuerwehrler im Trachtenjanker oder im Dirndl. Oder, um es mit Vanessa von Höhenfeldt (Valerie Huber), dem schönen Instagram-Sternchen aus München, zu sagen: „Das ist ja voll local hier.“ Und: „Fuck, ist das gerade echt?“ Die Einheimischen haben Artikel vor den Vornamen, die Lisi (Sofie Eifertinger), der Hans (Ben Felipe), der Joseph (Felix Mayr), alle sind um die 20, die Lisi hat Pickel im Gesicht und fährt im Fiat Panda auf den verschneiten Berg. „Voll vintage“, belächeln die Münchner sie. Und, wer hätte es gedacht, die Einheimischen finden es gar nicht so gut, wenn diese Schnösel vor ihren Augen den Ort kaufen und ruinieren.

Echt sophisticated

Die Lisi, Nachname Madlmeyer, ist die Schwester vom Joseph, und weil der vor einem Jahr an Silvester bei einem Autounfall unter nicht geklärten Umständen ums Leben gekommen ist und die Münchner Partyleute zu allem Überfluss offenbar irgendwas damit zu tun hatten, freunden sich die Lisi und der Hans nun mit den reichen Gästen an. Dabei haben sie allerdings einen ebenso ausgeklügelten wie perfiden Racheplan im Kopf. Als Bindeglied steht irgendwo zwischen den Welten der party- und drogenabhängige Hotelierssohn Kosh (Zoran Pingel), ein Rich Kitzbüheler sozusagen und eine der stärksten Figuren der Serie. Sein Vater ist vor vier Monaten gestorben, nun ist er Alleinerbe eines riesigen Luxushotels und kommt damit eher weniger klar.

Kitzbühel, das darf das Publikum dieses Intriganten-Stadls natürlich nicht vergessen, ist ein Wintersportort. Geburtsort von Hansi Hinterseer und der Streif, dem schwersten Ski-Abfahrtsrennen der Welt, das in zwei Wochen zum 82. Mal stattfindet. Und daher geht es in „Kitz“ nicht ohne Skifahren. Es ist Dominik, der Maserati fahrende Münchner mit afrikanischen Wurzeln, der als Erster seine Ski lässig auf der Schulter trägt. Aber er trägt sie mit den Spitzen nach hinten! Fuck, ist das gerade echt?, fragt man sich sofort. Denn jeder halbwegs ambitionierte Skifahrer weiß, dass die Art, Ski zu tragen, alles sagt. Zeigen die Spitzen nach vorn, dann ist es ein souveräner Fahrer, der sich allein durch die Richtung der Spitzen von all den ahnungslosen Flachlandtirolern, Piefkes und Saupreißn abhebt. Doch Dominik, und nun wird’s „echt sophisticated“, wie Vanessa sagen würde, trägt seine Ski mit den Spitzen nach hinten. Ist das eine bewusst von den Machern eingebaute Botschaft, die dem Zuschauer sagen will: Seht her, er trägt die Ski mit den Spitzen nach hinten, weil er eben kein echter Münchner ist, sondern ein Saupreiß, der sich sein Münchnertum und seine Alpenliebe nur erkauft hat? Es wäre so subtil wie genial. Oder ist die Szene aus purer Ahnungslosigkeit heraus entstanden? Leider gibt es keine einzige Szene mit einem Ski tragenden Einheimischen, die diese Fragen beantwortet.