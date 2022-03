„Queer Eye Germany“ : Erfahre, wie du wirst, wer du bist

Von 2003 bis 2007 lief beim amerikanischen Kabelsender Bravo die Reality-Show „Queer Eye (for the Straight Guy)“ sehr erfolgreich. Eine Show, in der fünf Menschen, die „Fab Five“, je einen oder eine „Heroe“ beim Lebensumkrempeln umfassend berieten ­ – von selbstbewusstem Auftreten über Styling und Ernährung bis zum Wohlfühlwohnen. Manchmal erstreckte sich das auch auf die individuelle Sexualität. Gelegentlich, wie beim schwulen Pfarrer, der seiner Gemeinde nichts mehr vormachen wollte, ging es um veritable Lebenslügen. Oft aber auch bloß um Menschen, die mehr aus sich selbst und ihrem unterbestimmten „Wow“-Faktor machen wollten. Liebe, Respekt und Gruppenumarmungen bildeten die Basis des Harmonisierungs-Makeovers. Ein ent­waffnendes Format, dessen beste Ausgaben die Frage nach der Selbstbestimmung in Abgrenzung und Zuwendung zu anderen feenstaubleicht stellte.

Es waren die Jahre, in denen Männer eine neue Art gepflegterer Maskulinität ent­deckten. In der die meisten trotzdem gleichförmig nach „Old Spice“ rochen und die Wahl zwischen Nass- und Trockenrasur für viele das Maximum an Beauty-Entscheidung bedeutete. Männlichkeit definierte sich per Gruppenzugehörigkeit. David Beckhams Augenbrauen wurden zum Thema, und „Metrosexualität“ (ein Wort, das den Jüngeren kaum etwas sagen dürfte) zu einer Art vorsichtig erprobter Non-Binarität. Inzwischen tragen Souveräne wie Harry Styles Rock, Nagellack und Make-up, bringen On-screen-Persönlichkeiten wie Billy Porter die große Robe glamourös ins Rampenlicht. Sogar im „Po­li­zeiruf 110“ gibt es nun einen Kommissar, der genderfluid ist. Schon ab 2018 hat Netflix „Queer Eye“ wiederbelebt, in die ameri­kanische Provinz und nach Japan ge­bracht und in vielen Folgen gezeigt, wie ernster gesellschaftspolitischer Hintergrund, Gleichstellungsthemen und fabelhafte Unterhaltung eine wunderbare Verbindung eingehen können. Denn Mut ge­hört nach wie vor dazu, zu sich selbst zu kommen. Umso besser, wenn es dabei die Hilfe eines ganzen „Lebensmake­over“- Teams gibt, das nicht à la Marie Kondo Ratschläge, die an Nötigung grenzen, er­teilt, sondern sich als Geburtshelfer der verborgenen Lebenswünsche und Freiheit betätigt. Soweit jedenfalls das Konzept.

Nun startet „Queer Eye Germany“, und diese Serie ist nicht einfach eine Schauplatzverlagerung, sondern geht ­ – wie vom Original gewohnt ­ – dahin, wo nicht nur die individuellen Lebensumstände der Protagonisten gefühlt und gemessen die freie Entfaltung ihrer Lebenswünsche verhindern, sondern auch überkommene Men­talitäten, Traditionen, Herkunftsblasen und Passungserwartungen. In Deutschland zum Beispiel ins Ruhrgebiet oder zum Fußball, oder zu beidem gleichzeitig, wie in der so aufschlussreichen wie unterhaltsamen zweiten Folge, „Football’s coming out“, in der es um Nils, einen nicht geouteten, schwu­len Jugendfußballtrainer aus Hagen geht, und mehr als beiläufig das Thema Homophobie im (Profi-)Fußball behandelt wird. Nils lebt noch bei seinen Eltern, ist Bä­cker, hat „superschwieriges Haar“ und sackartige Klamotten, ein umwerfendes Lä­cheln und wünscht sich, irgendwann einmal Hand in Hand mit einem Freund die Straße entlanggehen zu können.

Für die Mutmach-Unterhaltung zwischen Nils und einem offen schwulen A-Jugend-Trainer hat Borussia Dortmund das Stadion zur Verfügung gestellt. Besonders dieser Folge gelingt die Balance zwischen dem Profanen (Haargelnachhilfe) und dem deutschen Heiligen (Fußball). Selbst wenn hier alles fake wäre, dann hätte diese Folge von „Queer Eye Germany“ noch toleranzfördernden Wert. Die „Fab Five“ Jan-Henrik Sceper-Stuke (Kleidung), Leni Bolt (Persönlichkeitsentwicklung), David Jakobs (Beauty), Aljosha Muttardi (Gesundheit und Ernährung) und Ayan Yuruk (Wohnen) wirken authentisch, begeisterungs­fähig und ehrlich, flamboyant und rührend zugleich. Die einzelnen vorab zur Verfügung gestellten Folgen wirkten überdies sensitiv im Umgang insbesondere mit den Kindern und Angehörigen der „Heroes“.

Aber mag man/frau/divers sich in diesen Kriegstagen unterhalten lassen? Das darf jede und jeder selbst entscheiden. Sendungen wie „Let’s Dance“ oder „Queer Eye Germany“ ist zu eigen, ihr Publikum wo­möglich vorübergehend in einen Modus des Spielerischen versetzen zu können, der fürs Denken wieder empfänglich macht. Wie eine Pausentaste, ein Reset fürs Be­wusstsein. Menschen, die „Queer Eye Germany“ so ernst nehmen (können), wie es die überbordende Fröhlichkeit der Folgen verdient, und denen auch die unterschwellige Begleitmusik der Selbstverwirklichungstradition („Werde welcher du bist erfahren“, so Hölderlins Übersetzung der Pindar’schen „Zweiten Pythischen Ode“) nicht fremd ist, sei das Programm ans Herz gelegt.

Queer Eye Germany läuft bei Netflix.