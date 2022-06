Südkoreanische Serie : „Squid Game“ gegen die Netflix-Krise

Aktualisiert am

Netflix kämpft mit sinkenden Kundenzahlen und braucht dringend einen Erfolg. Was wäre da besser geeignet als die Fortsetzung der erfolgreichsten Serie, die der Streamingdienst je hatte?

Wer es nicht in die nächste Runde schafft, der stirbt. Bild: YOUNGKYU PARK/Netflix/dpa

Dem US-Streamingdienst Netflix ging es schon einmal besser. 200.000 Abonnenten haben sich in den ersten drei Monaten des Jahres abgemeldet, der erste Rückgang seit 2011. Für das zweite Quartal erwartet Netflix sogar, zwei Millionen Kunden zu verlieren. Insgesamt hat Netflix mehr als 220 Millionen Kunden.

Nicht nur die steigende Konkurrenz, auch die hohe Inflation machen dem Streamingdienst zu schaffen. Auch den Krieg in der Ukraine führt Netflix als Grund an. Um die Trendwende zu schaffen, wird auch die vierte Staffel von „Stranger Things“ nicht reichen, Netflix braucht dringend einen durchschlagenden Erfolg.

Insofern ist es keine Überraschung, dass die erfolgreichste Serie des Streamingdiensts für eine zweite Staffel zurückkehrt, wie Netflix am Sonntag ankündigte. „Squid Game“ bescherte Netflix im Jahr 2021 ein unerwartet hohes Nutzerwachstum und ein dickes Umsatzplus. 142 Millionen Haushalte weltweit sollen die südkoreanische Serie in den ersten vier Wochen nach dem Start gesehen haben – trotz oder vielleicht auch wegen der expliziten Gewaltdarstellung.

Mehr zum Thema 1/

In „Squid Game“ geht es um hoch verschuldete Menschen, die an Wettkämpfen mit tödlichem Ausgang teilnehmen, um die 45,6 Milliarden Won (33 Millionen Euro) Preisgeld zu gewinnen. Wann die neue Staffel erscheinen wird, blieb zunächst unklar. Auch sonst gibt es bisher nicht viele Informationen. Der Protagonist Gi-Hun soll in der zweiten Staffel zurückkehren, außerdem bekommt die riesige Roboterpuppe Young-hee einen Freund, wie es auf der Webseite von Netflix heißt.

Ob schon die Ankündigung reicht, um Netflix Auftrieb zu geben, bleibt abzuwarten. Mitte Mai kündigte der Streamingdienst die Entlassung von 150 Mitarbeitern an, die meisten davon in den USA. Zuletzt stufte die Investmentbank Goldman Sachs das Dividendenpapier von Netflix wegen der sinkenden Konsumausgaben und des harten Wettbewerbs von „neutral“ auf „verkaufen“ herab.