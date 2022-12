Erfolgreich wie „Squid Game“ : Netflix-Hit „Wednesday“ knackt die Milliardenmarke

ARD-Chef im Berliner Parlament : Buhrow: Rundfunkbeitrag kann „mathematisch“ nicht sinken

Im Berliner Abgeodnetenhaus erläutert der ARD-Vorsitzende Tom Buhrow, was es mit seiner Grundsatzrede im Hamburger Übersee-Club auf sich hat. Er sieht die ARD auf einem guten Weg, sagt aber auch, was möglich sei und was nicht.