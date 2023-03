Den Teilnehmern des Weltwirtschaftsforums wurde 2019 eine Filmszene vorgespielt: Dutzende Walrösser, aufs für sie ungewohnte Festland gezwungen, weil das arktische Eis schmilzt, stürzen von einer 80 Meter hohen Klippe zu Tode. Als die Sequenz zu Ende war, hatten viele der anwesenden Mitglieder der Wirtschaftselite Tränen in den Augen.

Sie entstammte der BBC-Serie „Unsere Erde“, Sir David Attenborough, Tierfilmer-Übervater und Sprecher der Dokumentation, hatte sie nach Davos mitgebracht, zur Untermalung seines Appells, dem Klimawandel Einhalt zu gebieten. Attenborough, heute 96 Jahre alt, personifiziert den Wandel in Anspruch und Aussage von Dokumentationen über die Natur: Diese kann nicht länger nur als das faszinierend Andere vorgeführt werden. Sie ist bedroht, Arten und Lebensräume verschwinden – jeder Naturfilm muss sich auch daran messen lassen, wie ihm diese Vermittlung gelingt.

Die im Auftrag des NDR entstandene Serie „Unsere Meere“ hat mindestens einen Walross-Moment. Er ist stiller, es geht um ein Basstölpel-Paar auf Helgoland und Reste eines Schleppnetzes, und er ereignet sich in Folge zwei (Taschentuch-Empfehlung ab Minute 37).

Die Produktion hat ihre eigenen Superlative

Teil eins und zwei erzählen von der Nordsee, Teil drei und vier von der Ostsee. Mit „Unsere Meere“ sind nämlich tatsächlich „unsere“ gemeint, also die, die auch an Deutschlands Küsten enden. Das Produktionsteam will die Reihe durchaus als Ergänzung verstanden wissen zu jener Serie der Superlative, die sich „unsere“ Meere im Sinne der Ozeane des Planeten vorgenommen hatte: „Der blaue Planet“, die BBC-Produktion von 2017, die mit noch unglaublicheren Aufnahmen aufwartete als die Vorgängerreihe „Unser blauer Planet“ von 2001. Nord- und Ostsee kamen kaum vor – zu wenig exotisch die Tierwelt, zu trüb das Wasser, ist die Erklärung des „Unsere Meere“-Teams um den preisgekrönten Tierfilmer Thomas Behrend, der sich gerade dadurch herausgefordert fühlte.

Die Produktion hat nun ihre eigenen Superlative: drei Jahre Drehzeit, 500 Stunden unter Wasser, 400 Stunden Material. Welche Bilder den Filmemachern unter den schwierigen Bedingungen – ein in der Tat ziemlich trübes Wasser, Strömungen, Tauchgänge bei eisigen Temperaturen – gelungen sind, ist beeindruckend. Hunderte Königskrabben, die wie eine Armee aus der Tiefsee emporsteigen und den Meeresboden vor Norwegen leer gegessen zurücklassen – die invasive Art wurde in den Sechzigerjahren in Murmansk ausgesetzt, als neue Einnahmequelle für die Fischer, was zu gut funktioniert hat.

Ein männlicher Seehase – ein in der Ostsee heimischer Fisch –, der unentwegt über sein Gelege wacht und einen Seestern, der seine Brut vertilgen will, kurzerhand wegträgt. Eine Eiderenten-Mutter, die mit ihren Küken den riskanten Weg vom Nest zum Meer unternimmt, begleitet von hungrigen Möwen. In der Verdichtung auf Geschichten von elterlicher Fürsorge, Konkurrenz und Überleben und einem menschelnd-sachlichen Begleittext – angenehm zurückgenommen gesprochen von Axel Milberg – knüpft „Unsere Meere“ an die Erzählstrategien der BBC-Produktionen an. Manchmal sind die in die Tiere hineingedachten Gefühlsregungen arg plakativ: „Der Schock sitzt tief“ heißt es etwa. als, das muss leider verraten werden, es der Ente nicht gelingt, alle Küken vor den Möwen zu retten. Manchmal spricht aus dem Kommentar allzu sehr der traditionell männliche Naturfilmer-Blick, wenn etwa der Kampf zweier Kegelrobben so kommentiert wird: „Bleibt der Alte Herrscher seines Harems, oder ist es Zeit, abzudanken?“

Der Mensch bringt die Ökosysteme durcheinander

Grundsätzlich ist gegen etwas Anthropozentrik an der Stelle aber nichts einzuwenden. Empathie braucht Identifikation, und Nord- und Ostsee brauchen Schutz. Wie menschliche Aktivität die Ökosysteme dort durcheinanderbringt, ist immer Teil der erzählten Dramen: Eiderenten, die während des Brütens an Erschöpfung sterben, weil sie unterernährt sind, denn die Klimaerwärmung lässt die Miesmuscheln schrumpfen. Tintenfische vor Holland, die ihren Laich nur an von Menschen in den Boden gesteckten Ästen ablegen können, weil es keine Seegraswiesen mehr gibt. Kegelrobben auf einer estnischen Insel, die ihren Nachwuchs allein und oft sterben lassen müssen, weil die Wärme sie zwingt, sich im Meer abzukühlen. Sie sollten auf der zugefrorenen Ostsee gebären, doch das Eis ist zu dünn geworden.

Ebenso fasziniert wie alarmiert bleibt man als Zuschauer zurück. Nach der Ausstrahlung von „Der blaue Planet“, einem Quotenhit in Großbritannien, stieg das Bewusstsein der Bevölkerung für die Folgen der Plastikverschmutzung im Meer, das zeigten Untersuchungen. Eine Studie britischer Universitäten wollte herausfinden, ob das Wissen auch das Verhalten der Zuschauer beeinflusst hat. Das Ergebnis: eher nicht.

