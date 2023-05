Aktualisiert am

Die Sendung „Reschke Fernsehen“ hatte über Machmtmissbrauch-Vorwürfe gegen den früheren „Bild“-Chef Julian Reichelt berichtet. Ein Gericht untersagt nun viele Behauptungen, vor allem den zentralen Vorwurf des „Sex on Demand“.

Der frühere Chefredakteur der „Bild“-Zeitung, Julian Reichelt, hat gegen die Sendung „Reschke Fernsehen“ umfassende einstweilige Verfügungen erwirkt. Das NDR-Magazin darf zahlreiche Äußerungen der Ausgabe vom 16. Februar, die unter dem Titel stand „Julian Reichelt und die Frauen: ,Bumsen, belügen, wegwerfen‘“ nicht mehr verbreiten. Zu den Äußerungen, die das Landgericht Hamburg „Reschke Fernsehen“ untersagt, zählt das titelgebende Zitat, vor allem aber der Hinweis auf die Aussage einer früheren Mitarbeiterin der „Bild“-Zeitung, derzufolge Reichelt sie bei einem Treffen in Wien zu „Sex on Demand“ genötigt habe. Zu dieser Aussage fehlte dem Landgericht die Glaubhaftmachung (Az.: 324 O 111/23). Zuvor hatte Julian Reichelt einen Gegendarstellung gegen die Berichterstattung des NDR erwirkt (Az.: 324 O 91/23).

Elf Passagen untersagt

„Elf Passagen und damit wesentliche Teile der Berichterstattung“ habe das Landgericht Hamburg dem NDR untersagt, weil diese „in unzulässiger Weise“ Reichelt in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht verletzten, sagt Reichelts Anwalt Ben Irle. Das Gericht habe den „frei erfundenen Vorwurf des Machtmissbrauchs“ untersagt. Insbesondere sei dies „der zentrale und schwerwiegendste aller Vorwürfe, nämlich des ,Sex on Demand‘“, demzufolge Reichelt eine Mitarbeiterin um zwei Uhr morgens per Textnachricht aufgefordert habe, „sofort in sein Hotelzimmer zu kommen, wo es dann zum schnellen Sex gekommen sei“.

Dieser Vorwurf, so Irle, lasse „sich als frei erfunden und damit unwahr widerlegen“. Ein Chatverlauf zwischen Reichelt und der früheren Mitarbeiterin deutet darauf hin, dass die Initiative zu dem Treffen von ihr ausging. Von einem „Befehl“ ist nicht die Rede. In der Zivilklage jedoch, welche die ehemalige Mitarbeiterin in den USA im vergangenen Jahr gegen den Springer-Verlag anstrengte, wird die Sache ganz anders dargestellt – als vermeintlicher Übergriff.

Aus dieser Darstellung zitierte „Reschke Fernsehen“, versehen mit dem Nachsatz, dass Reichelts Anwalt die Angaben als „unwahre Tatsachenbehauptungen“ bezeichne. Vor dem Landgericht drang der Anwalt Irle damit nun durch – die Behauptung ist untersagt. Vor Gericht in den USA wurde der Wahrheitsgehalt der Aussage nicht überprüft, Springer vermied eine Verhandlung und zahlte der Klägerin eine angeblich sechsstellige Summe. Dem Hinweis darauf, dass hier die Unwahrheit verbreitet werde, sei Springer trotz Hinweisen nicht nachgegangen, sagt der Anwalt Ben Irle.

Eidesstattliche Versicherung fehlt

Irle findet es „auffällig aber nicht überraschend“, dass der NDR zu dieser Darstellung „keine eidesstattliche Versicherung dieser vermeintlich Betroffenen“ vorlegen könne, die durch ihre Klage gegen Springer in den USA „aus dem Schutz der Anonymität herausgetreten“ sei: „Die Vorlage einer falschen eidesstattlichen Versicherung wäre strafbar“, sagt Irle.

Ebenfalls nicht wiederholen darf der NDR Aussagen, in denen davon die Rede ist, Reichelt habe Mitarbeiterinnen bedrängt, sie aus rein privatem Interesse eingestellt und es habe Drogenkonsum am Arbeitsplatz gegeben.

Der NDR habe „in eklatantem Ausmaß die Grundsätze einer zulässigen Verdachtsberichterstattung missachtet und sorgfaltswidrig mit erheblichem Belastungseifer voreingenommen zu Lasten meines Mandanten berichtet“, sagt Irle. Eine wiederholte Ausstrahlung und die Bereitstellung der Sendung „Reschke Fernsehen“ zum Abruf in der ARD-Mediathek sei „damit in ihrer gegenwärtigen Fassung verboten“. Gegen die Entscheidung des Landgerichts Hamburg ist Widerspruch möglich.

Julian Reichelt war im Oktober 2021 als Chefredakteur der „Bild“-Zeitung abberufen worden. Der Springer-Verlag warf ihm vor, er habe den Vorstand über eine private Beziehung zu einer Mitarbeiterin getäuscht. Reichelt bestreitet dies, er habe nichts verheimlicht. Vorangegangen war im Frühjahr 2021 eine Compliance-Untersuchung des Springer-Verlags, die dem Verdacht nachging, der damalige „Bild“-Chef habe sich des „Machtmissbrauchs“ durch private Beziehungen zu Mitarbeiterinnen schuldig gemacht. Die Untersuchung hatte zum Ergebnis, es können nichts festgestellt werden, was eine Kündigung Reichelts rechtfertige.

Inzwischen geht Springer aus anderen Gründen gegen den früheren „Bild“-Chef Reichelt vor. Der Verlag hat Zivilklage eingereicht und Strafanzeige wegen des Verdachts des „Betrugs“ gestellt. Springer fordert von Reichelt dessen siebenstellige Abfindung zurück, Schadenersatz in sechsstelliger Höhe und meint beweisen zu können, Reichelt habe vertrauliche Unterlagen in seinem Besitz, die er nicht haben dürfe, und habe diese an Dritte weitergegeben. Reichelt und sein Anwalt bestreiten diese Vorwürfe.

Zuvor waren durch einen Artikel in der „Zeit“ Zitate des Konzernchefs Mathias Döpfner bekannt geworden, die zum überwiegenden Teil mutmaßlich aus Chats mit dem damaligen „Bild“-Chef Reichelt stammten und in denen Döpfner sich teils drastisch äußerte, etwa über die „Ossis“. Das gereichte Döpfner in der Öffentlichkeit sehr zum Nachteil. Er entschuldigte sich für seine Äußerungen.

Das Arbeitsgericht Berlin hat zu der Auseinandersetzung zwischen Springer und Reichelt einen Termin für eine Güteverhandlung am 9. Juni festgesetzt.