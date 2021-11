Film über Uwe Seeler : Altwerden ist nichts für Feiglinge

Blick zurück: Uwe Seeler bei seinem Abschiedsspiel am 1. Mai 1972 in Hamburg. Bild: Sven Simon

Der erste Eindruck zählt – und er wirkt nach. Max Lorenz erinnert sich deshalb noch genau an den Moment, in dem er Uwe Seeler in den Sechzigern aus dem Mannschaftsbus des HSV steigen sah. Lorenz, damals Spieler des SV Werder Bremen, war einer der vielen Wartenden: „Alle waren gespannt, ich auch. Ich hatte ihn vorher ja noch nicht leibhaftig gesehen“, erzählt Lorenz in der Dokumentation „Uwe Seeler – Einer von uns“. Dann stieg Seeler aus. „Er war schwer bepackt mit einem oder sogar zwei Koffern. Und ich dachte: Menschenskind, der trägt sogar Koffer. Der ist ja wirklich ein Vorbild.“

Heute trägt Seeler keine Koffer mehr, obwohl er sie vermutlich tragen würde, wenn er könnte. Der ehemalige Hamburger Stürmer geht schwerfällig, stützt sich mit der rechten Hand auf einen Gehstock. Meist hakt er sich bei jemandem ein. Jetzt, weit mehr als 50 Jahre nach dem ersten Aufeinandertreffen auf dem Fußballplatz, sitzen Lorenz und er in einem Café und sprechen vor der Kamera über früher – und heute.

„Das war der Seeler“, sagten die Nachbarn

Zu seinem 85. Geburtstag am Freitag haben Reinhold Beckmann und Ole Zeisler für den NDR ein Porträt über Seeler gedreht. Sie erzählen von seinen Anfängen auf der Straße und Nachbarn, die sagten: „Das war der Seeler“, wenn wieder irgendwo etwas kaputtgegangen war. Sie nehmen glorreiche Momente und schwere Phasen in den Blick: Fallrückzieher-Tore, jubelnde Massen bei seiner Heirat, seinen Achillessehnenriss, das Wembley-Tor, Finanzskandale unter seiner HSV-Präsidentschaft oder das lukrative Angebot von Inter Mailand, das er ausschlug.

Die, die über Seeler sprechen, wie der Schauspieler Olli Dittrich, sagen Sätze, die man oft gehört oder gelesen hat: „Er war ein absoluter Weltstar. Und ein ganz normaler Mensch. So wie er wollte man sein.“ Der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble würdigt ihn als einen der „Allergrößten“. Und Rudi Völler erzählt von eigenen Fußballschuhen, die so aussahen wie die des großen Idols. Seeler gewann weder mit dem HSV noch mit der Nationalmannschaft einen internationalen Titel – und zählt dennoch zu den Größten. Der einstige Stürmer, das zeigen Beckmann und Zeisler, ist noch immer der Norddeutsche, der in der Hansestadt und weit über deren Grenzen hinaus für seine Bodenständigkeit genauso verehrt wird wie für seine Tore.

Der NDR kündigt die Dokumentation als Film über „Seelers Leben und Karriere“ an. Doch sie geht darüber hinaus, weil sie nicht nur schwarzweiße Bilder von Toren aneinanderreiht, die mit Stimmen alter Weggefährten überlegt sind. Sehenswert ist die Dokumentation, weil sie auch ein rührender Film über das Älterwerden in einem bewegten Leben ist. „Wir haben noch so viel vor uns. Manchmal weiß ich nicht, ob wir das schaffen“, sagt Seelers Frau Ilka, mit der er nun schon 62 Jahre verheiratet ist: „Wir können nicht mehr ordentlich gehen, nicht mehr ordentlich sehen, nicht mehr ordentlich hören. Das muss man immer mal auffangen. Immer hat man nicht gute Laune.“

Seit einem unverschuldeten Autounfall im Jahr 2010 ist Seeler auf einem Ohr taub und gesundheitlich eingeschränkt. Vor eineinhalb Jahren stürzte er und brach sich die Hüfte und mehrere Rippen. Vor ein paar Monaten ein weiterer Sturz: Als er von der Terrasse ins Haus wollte, erzählt Seeler, fiel er mit dem Gesicht ins Geschirr, das er trug. Was so ein Unfall für jemanden bedeutet, bei dem früher alles leicht aussah? Seeler antwortet direkt wie einst: „Ich hab jetzt rutschfeste Sohlen, damit ich nicht auf die Schnauze falle.“

Es gibt Stars von seinem Format, denen es trotz ihres Alters peinlich wäre, in der Öffentlichkeit über solche Geschichten sprechen zu müssen. Die sich lieber zurückziehen und sich nicht für eine Dokumentation begleiten lassen würden. Für viele ist es schwer zu akzeptieren, dass man nicht mehr der mit dem starken Schuss, sondern der mit den wackeligen Knien ist. Doch Seeler ist immer noch der bodenständige, kleine, rundliche Mann, der keinen Autogrammwunsch ablehnt; der von jedem nur „Uwe“ genannt wird; der Selfies macht – und vor allem: Der nicht redet, weil er reden will. Sondern aus Höflichkeit. Weil in Hamburg seine Meinung seit Jahrzehnten gefragt ist. „Das Schönste, was es auf der Welt gibt“, sagt Seeler, sei doch „normal zu sein“.

Immer wieder betonen seine Frau und er, wie glücklich und zufrieden sie mit ihrem Leben sind, so wie es verlaufen ist. Doch auch ihnen fällt das Älterwerden nicht leicht. Was jetzt schöner sei als früher, wird Seeler gefragt – er zögert: „Das ist schwer. Altwerden ist nichts für Feiglinge, aber wir können nicht davor weglaufen. Das ist der Werdegang, den wir akzeptieren müssen.“ Und was bedeute es ihm, dass stets gesagt werde: „Uwe, das ist einer von uns“?

Seeler, der nach seinem neuerlichen Unfall noch älter aussieht als zuvor, scheint ergriffen. „Ich hab ja nur gespielt, um zu gewinnen und den Leuten Spaß zu machen. Man kann ja nur so normal sein, wie man ist. Und das bin ich.“ Die Szene zum Ende ist zugleich die stärkste und bewegendste in dieser Dokumentation, weil es nicht um den Fußballer geht, sondern um den Menschen. Tim Walter, der jetzige Trainer des in den vergangenen Jahren sportlich so tief gesunkenen HSV, an dem Seeler noch immer hängt, hat gesagt, ihm seien fast die Tränen gekommen. Es wäre verwunderlich, wenn er der Einzige wäre, dem es so erging.

Uwe Seeler – Einer von uns läuft am Mittwoch, 3. September, um 21 Uhr im NDR-Fernsehen und in der ARD-Mediathek.