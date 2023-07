Aktualisiert am

Daniel C. Schmidt

Anhänger von Donald Trump am 6. Januar 2021 vor dem Kapitol Bild: REUTERS

Mr. Lowery, ganz am Anfang von ihrem neuen Buch „American Whitelash” schreiben Sie, dass Sie das „b“ in „black“ nicht großschreiben, wie es momentan sehr gern gemacht wird. Was war der Grund dafür?

Mir war wichtig, noch einmal ganz deutlich zu machen, dass race keine biologische Realität ist. In meinem Buch geht es im Wesentlichen um White Supremacists, um bekennende Rassisten, um Menschen, die nicht nur glauben, dass es biologische Unterschiede zwischen verschiedenen Rassen von Menschen gibt, sondern auch, dass aus diesem Grund einige Rassen von Natur aus besser als andere sind. Mir ist es wichtig, die Komplexität und Hintergründe der menschlichen Identität konkret zu erkennen und sie nicht zu verflachen.