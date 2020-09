Attentat auf Nawalnyj : Wo die Spuren der Giftanschläge zusammenlaufen

Was bedeutet die Drohung, die „Putins Koch“ dem im Koma liegenden Alexej Nawalnyj aussprach? Die oppositionelle „Nowaja gaseta“ erinnert an Parallelen zu früheren Giftanschlägen auf Korruptionsbekämpfer.

Anlässlich des Giftanschlags auf den russischen Politiker Alexej Nawalnyj erinnert in der Oppositionszeitung „Nowaja gaseta“ die Publizistin Julia Latynina, die 2017 nach Stinkbomben- und Brandanschlägen ihr Land verließ, an die lange Liste von Giftanschlägen auf russische Korruptionsbekämpfer. Die auf Recherchestücke spezialisierte „Nowaja gaseta“ hat selbst 2003 ihren mit Korruption und Geldwäsche befassten Journalisten Juri Schtschekotschichin durch einen Anschlag mit Gift verloren, das den Organismus des Opfers ähnlich wie Polonium allmählich und qualvoll zerstörte. Ein Jahr später wurde eine weitere Journalistin der „Nowaja gaseta“, die 2006 erschossene Anna Politkowskaja, im Flugzeug vergiftet.

Dass der mit Putin vertraute Geschäftsmann Jewgeni Prigoschin, der auch „Putins Koch“ genannt wird und hinter dem russischen Söldnerunternehmen „Wagner“ stehen soll, unmittelbar nach dem Attentat auf Nawalnyj ankündigte, er werde ihn, sollte er nicht sterben, finanziell ruinieren, bezeichnet Latynina als Versuch, für eine Operation des Kremlherrn selbst den „Blitzableiter“ abzugeben. Dabei erinnert sie zugleich an andere, nicht aufgeklärte Giftanschläge auf Reporter, die offenbar von Prigoschins Leuten organisiert wurden.

Mit der Veterinärspritze einen „Schreck einjagen“

Im Herbst 2016 war der Ehemann der Nawalnyj-Mitstreiterin Ljubow Sobol, der Publizist Sergej Mochow, vor seinem Moskauer Hauseingang von einem Mann überfallen worden, der ihm mit einer Veterinärspritze Gift injizierte, das Krämpfe erzeugte und ihn das Bewusstsein verlieren ließ. Mochow, der zuvor über kriminelle Strukturen im russischen Begräbnisgeschäft geschrieben hatte, kam ins Krankenhaus und wurde gerettet. Den Anschlag verübte nach Erkenntnissen der „Nowaja gaseta“ der Pharmazeut Oleg Simonow, der in jener Zeit für Verbindungsleute des Unternehmens „Wagner“ arbeitete. Im Folgejahr wurde Simonow tot in seiner Wohnung aufgefunden. Ziel des Attentats auf Mochow sei es gewesen, Ljubow Sobol einen „Schrecken einzujagen“, erfuhr die „Nowaja gaseta“ von Simonows Komplizen, dem vorbestraften Viktor Ameltschenko, der für das Söldnerunternehmen auch in Syrien im Einsatz gewesen sein will. Die „Nowaja gaseta“ befand die Aussagen Ameltschenkos, der inzwischen verschwunden ist, als plausibel.

Ein weiteres Giftattentat auf den Blogger Sergej Tichonow, der in Pskow unter dem Motto „Wenn man die Wahrheit nur im Flüsterton aussprechen kann, dann haben Feinde das Land erobert“ die Machthaber kritisierte, ging tragisch aus. Tichonow war ebenfalls 2016 von einer Gruppe um Simonow und Ameltschenko mit der Veterinärspritze überfallen worden. Er stürzte zu Boden, der Medizinische Notdienst konnte ihn nicht retten. Doch als Todesursache gaben die Behörden einen Herzanfall an. Auch nachdem die Recherche der „Nowaja gaseta“ den Verdacht auf einen Giftmord erhärtet hatte, sah die Staatsanwaltschaft keinen Anlass, ein Strafverfahren einzuleiten.

Nawalnyj und Sobol hatten, nachdem es Ende 2018 zu massenhaften Durchfallerkrankungen in Moskauer Schulen und Kindergärten gekommen war, der mit Prigoschin verbundenen Essenslieferfirma „Moskauer Schüler“ (Moskowski schkolnik) vorgeworfen, sie habe die Kinder mit minderwertigen oder verdorbenen Lebensmitteln vergiftet. Doch Prigoschin erstritt vor Gericht einen Schadensersatzanspruch von einer Million Euro an Nawalnyj, Sobol und ihre Stiftung gegen Korruption. Das Bankkonto von Sobol wurde jetzt mit 380.000 Euro belastet.