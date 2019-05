Natalie Portman über Moby : „Ein deutlich älterer Mann, der sich gruselig verhielt“

Der Elektromusiker Moby schreibt in seiner Autobiografie, er habe eine Liaison mit der 16 Jahre jüngeren Natalie Portman gehabt. Sie sieht das anders. Was der Disput über Wahrnehmungsgefälle verrät.

Eines der größten Missverständnisse der Liebesbeziehung liegt in der Annahme, die eigene Empfindung lasse sich ungebrochen auf die Wahrnehmung des Gegenübers übertragen. Dass alles im Auge des Betrachters liegt, auch der Blick auf das gemeinsame Erleben, ist wohl eine derart banale Erkenntnis, dass man sie gar nicht erst erwägen will. Was dem einen als einzigartig erscheint, kann sich für den anderen unmöglich nur mittelmäßig anfühlen. Wenn es aber doch einmal passiert und sich nicht mehr ignorieren lässt, macht man sich besser schnell aus dem Staub – so eine eklatante Fehleinschätzung ist ja peinlich. Allein in der Erinnerung lässt sich jetzt noch ausschmücken, was eigentlich nie war.

Der amerikanische Elektromusiker Moby ist als freundlicher Star mit kahlem Kopf und kantiger Brille bekannt. In seiner musikalischen Karriere hat er sich vom DJ zum Rockmusiker, dann zum Dancehall-Künstler mit Gespür für den Massengeschmack entwickelt. „Lift me up“ und „In this world“ waren eingängige Partysongs. Er ist Veganer, gilt als progressiver Kopf, setzt sich für Tiere und die Umwelt ein und war irgendwann, es ist schon ein paar Jahre her, erfolgreich genug, um mit Britney Spears Songs aufzunehmen und Musik für Hollywoodfilme zu produzieren. Wenn man ihm etwas vorwerfen konnte, war es die gelegentliche Schläfrigkeit seiner Musik. Kein sexistischer Machtmensch also.

„Du tust das mit vielen“

Es war schon eine Weile ruhig um ihn geworden. Jetzt hat Moby, inzwischen 53, eine Autobiografie herausgebracht: „Then It Fell Apart“ heißt sie und beschreibt seinen Werdegang, Begegnungen mit Stars wie David Bowie, Russell Crowe und David Lynch – und natürlich einige geglückte und weniger geglückte Eroberungen. Eine der Anekdoten geht so: Bei einer Veranstaltung habe Moby mit Lizzy Grant (später Lana Del Rey) am Klavier gesessen. Dort hätte er angefangen, sie zu küssen, sie habe erst mitgemacht, sei dann aber auf Abstand gegangen. „Was ist los?“, habe Moby gefragt. „Ich mag dich. Aber ich höre, du tust das mit vielen“, habe Lana Del Rey geantwortet. Moby habe daraufhin erwogen zu lügen, zu behaupten, dass er unschuldig und vernünftig sei, dann aber nichts gesagt.

An anderer Stelle beschreibt Moby eine Liaison mit Natalie Portman. Er sei damals Anfang 30 gewesen, sie 20, und sie hätte ihn nach einem Konzert in Austin in seiner Garderobe überrascht. Wochenlang hätten sie an der Harvard University, wo Portman studierte, „küssend unter jahrhundertealten Eichen“ verbracht. „Um Mitternacht brachte sie mich in ihr Wohnheimzimmer und wir lagen gemeinsam in ihrem schmalen Bett. Als sie eingeschlafen war, entfernte ich mich vorsichtig aus ihren Armen und nahm ein Taxi in mein Hotel.“ Es sei schwierig gewesen, schreibt Moby: Er habe beim Gedanken, eine Frau zu treffen, die ihm wichtig war, Panikattacken bekommen. Ein paar Wochen habe er versucht, Portmans Freund zu werden, das sei ihm aber nicht möglich gewesen. Sie habe ihn schließlich angerufen und erzählt, dass sie jemand anderen getroffen habe.