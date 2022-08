Zum Tod von Felix Huby : Ein sehr fleißiger Schwabe in Berlin

Wählerisch war Felix Huby wahrlich nicht, dafür überaus neugierig und produktiv. Für ihn war das Schreiben nicht Kunst und auch nicht Massenproduktion, sondern Handwerk. Hunderte Drehbücher, Dutzende Romane, etliche Theaterstücke hat der Mann, der keine Schreibblockaden kannte, im Lauf der vergangenen fünf Jahrzehnte verfasst. Es war schnell zusammengezimmerte Ware an der Grenze zum Schund darunter, etwa etliche Folgen der täglichen Fernsehsendung „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Aber eben auch erstklassige Stücke des gehobenen Anspruchs, der im besten Fall einen Massengeschmack trifft, wenn man nämlich wie Huby die Kunst beherrscht, einprägsame Figuren zu erfinden. Die dann idealerweise aktuelle gesellschaftliche Fragen verhandeln, ohne dass die Pädagogik überhand nimmt.

Der Stuttgarter „Tatort“-Kommissar Bienzle, der zu den unvergessenen unter den vielen verblichenen Ermittlern der deutschen Fernsehgeschichte gehört, war Hubys Schöpfung. Der baden-württem­bergische Ministerpräsident Winfried Kretsch­mann hat Bienzle nun sogar zur „Figur für die Ewigkeit“ erhoben. Man wird sehen – im Fall des Kommissars wie des Landesvaters. Mit Bienzle teilte der Autor jedenfalls nicht nur die Herkunft aus Dettenhausen bei Tübingen, sondern auch die freundlich-skeptische Weltsicht und den Willen, dem Leben bei aller Prinzipientreue und Anflügen von Melancholie schöne Seiten abzugewinnen. Für die Duisburger „Tatort“-Reihe um die Figur Schimanski hat Huby eine der beiden Pilotfolgen verfasst, auch der Saarländer Kommissar Max Palu ist seiner Vorstellungskraft entsprungen.

Fehler im Privaten, Erfüllung im Beruf

Huby, der den Eindruck eines in sich ruhenden Mannes vermittelte, hat einmal gesagt, dass er im Privatleben etliche Fehler gemacht habe, auf sein Lebenswerk aber zufrieden zurückschaue. Zu seinen ganz freien Arbeiten zählt eine Trilogie autobiographischer Romane, die von seiner ersten Lebenshälfte handeln. In seine Zeit als Stuttgarter Korrespondent des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ von 1972 bis 1979 fielen die Prozesse gegen die Baader-Meinhof-Gruppe. Huby, der damals noch seinen bürgerlichen Namen Eberhard Hungerbühler führte, hatte gewisse Sympathien für die Terroristen, wie er später berichtete. Wenn er zur Berichterstattung in den Stammheimer Gerichtssaal ging, musste er besonders strenge Leibesvisitationen über sich ergehen lassen – in „Spiegeljahre“ schildert er das eindrücklich.

Huby war es auch, der 1978 jene Interviews mit dem damaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Hans Filbinger führte, die diesen endgültig zum Rücktritt zwangen: Filbinger hatte darin mit Blick auf seine Todesurteile als Marinerichter während des „Dritten Reiches“ den in seiner entlarvenden Verdichtung klassischen Satz geäußert: „Was damals rechtens war, kann heute nicht Unrecht sein.“ Zu diesem Zeitpunkt hatte Huby seinen ersten Roman veröffentlicht, was Rudolf Augstein gar nicht gefiel. Da das Fabulieren Huby jedoch über das Recherchieren ging, war es nur konsequent, dass er mit Anfang vierzig den Journalistenberuf aufgab und vollends dem Fiktionalen zuwandte. Huby, der eine leichte schwäbische Sprachfärbung zeitlebens beibehielt, zog es auch mit Rücksicht auf seine Frau, die aus Ostpreußen stammte und in Stuttgart nicht recht heimisch geworden war, kurz nach der Wende nach Berlin. Von einem lokalpatriotischen Reporter der „Stuttgarter Zeitung“ ein wenig eifersüchtig befragt, was ihn denn an Berlin so reize, sagte er mit versöhnlicher Ironie, als Altersheim tauge Berlin mit seinem reichhaltigen kulturellen Angebot doch ganz gut.

Seine Beziehungen nach Schwaben blieben dennoch eng. Nur deshalb wurde Bienzle, als Romangestalt Hubys ent­standen und als solche die Fernsehfigur um einige Jahre überlebend, der letzte „Tatort“-Kommissar, der mit seinem Einsatzort eine heimatliche Verbindung erkennen ließ. Am Freitag ist Huby im Alter von 83 Jahren nach schwerer Krankheit in seiner Wahlheimat gestorben.