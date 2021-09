„Murdoch Mysteries“ auf ARD-One : Nachhilfe in Physik

Fortschritt, nein danke. Bisher hat die Stadt Toronto doch mit ihrer Gleichstromstraßenbeleuchtung gut gelebt, wer also braucht schon neumodische Erfindungen wie den gefährlichen „Wechselstrom“ in Bogenlampen? Höchstens verrückte Fanatiker wie dieser Ingenieur Nikola Tesla (Dmitry Chepovet­sky), Assistent des berühmten Thomas Alva Edison in New York, der sich gerade mit seinem Meister überworfen hat und seither herumtingelt und noch mehr seltsame Erfindungen und Patente generiert. Lächerliche Sachen, die niemand braucht, wie drahtlose Stimmenübertragung. Vielleicht sogar in Zukunft mit Bild, er nennt es „Television“. Wer sich das ausdenkt, glaubt wahrscheinlich auch an selbstfahrende Automobile.

Zur Hinrichtungsbühnenshow der Wechselstromgegner in der Auftaktfolge „Unter Strom“ ist Tesla Anfang der Neunziger des 19. Jahrhunderts nach Kanada (das es übrigens erst seit etwas mehr als zwanzig Jahren als Nation gibt) gereist und beobachtet nun aufgebracht die Demonstration der gleichstromfanatischen „Toronto Electric & Light Company“-Mitglieder und des Stadtrats. Tausend Volt durch einen Hundekörper jagen, so der Plan des mit der Politik bestens vernetzten Großunternehmens. Das Publikum versteht nur, was es sieht. Statt eines Straßenhundes erwischt es allerdings die adrette „Miss Toronto Electric & Light“ tödlich. Der Stromkreis wurde manipuliert, was freilich bloß elektrotechnisch Gebildete herausfinden können. Zum Beispiel Polizisten wie der Tüftler Detective William Murdoch (Yannick Bisson), dem keine Ermittlung zu schwör ist, wenn sie bloß mit Technikverständnis und Erfindungsreichtum gelöst werden kann. Und sofern die Pathologin Dr. Julia Ogden (Hélène Joy) und der jugendliche Constable George Crabtree (Jonny Harris) dabei sind.

Die kanadisch-britische Polizeiserie „Murdoch Mysteries“ nach den Romanen von Maureen Jennings ist im Grunde ein alter Hut. In Kanada läuft sie seit 2008 äußerst erfolgreich, in diesem Herbst kommt dort die fünfzehnte Staffel. Inzwischen gibt es weit über zweihundert Folgen, teilweise auch beim Bezahlsender Sony Channel, teilweise auf DVD, die den nicht gänzlich sozialkompatiblen, eigenwilligen Detektiv des vierten Polizeireviers in Toronto um 1890 und seine mit naturwissenschaftlicher Kompetenz zu lösenden Fälle begleiten. Jede Folge nimmt sich in etwas mehr als vierzig Minuten außerdem vor, die Physikkompetenz des Publikums zu erweitern. In der zweiten Folge etwa erläutert Murdoch vor versammelter Polizeichefrunde den Unterschied zwischen Batterie und Kondensator. Sein Vorgesetzter, der robuste Inspector Thomas Brackenreid (Thomas Craig), versteht meistens nur Bahnhof, lässt sich aber durch Murdochs Aufklärungsquote gern überzeugen. In „Geschlossene Gesellschaft“ zeigt sich auch, dass Erfinder nicht immer Wohltäter sein müssen – auch wenn ihre kreative Bandbreite von Moped bis „Maissplitter in Kartons“ (leider von der Firma Kellogg’s „geklaut“) alles Mögliche umfasst.

Der öffentlich-rechtliche Digitalsender One zeigt nun die ersten zwei Staffeln „Murdoch Mysteries“ im deutsch-englischen Zweikanalton und schlägt damit zwei Bildungsaufträge mit einer Klappe. Zur Stärkung der Fremdsprachenkompetenz kommt die Vermittlung naturwissenschaftlich-technischer Sachverhalte, die als Aufgabe der Sender spätestens „seit Corona“ in den Fokus gerückt ist. Historischer Krimi und Physiknachhilfe verbinden sich in den Folgen zwar meistens recht pfiffig, für fortgeschrittene Rätselfans sind die „Murdoch Mysteries“ allerdings zu sehr bloßes Vehikel. Von der vertrackten Mitdenke-Raffinesse etwa von „Der junge Inspector Morse“ sind die halb so langen Folgen weit entfernt.

Murdoch Mysteries startet heute um 21.50 Uhr bei ARD One.