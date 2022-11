Aktualisiert am

Midterms in den USA

Midterms in den USA : Trump zeigt, wie man eine Wahl richtig verliert

Donald Trump geht mit der Lüge vom Wahlbetrug inzwischen den eigenen Leuten auf den Nerv. Das spiegelt sich in Amerikas Medien. Sogar die Einpeitscher von Fox News haben Zweifel.

Durchblick? Donald Trump hatte am Wahltag auf seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach einen Auftritt. Bild: AP

Das von Donald Trump fortwährend erzählte Märchen vom Wahlbetrug hat auch bei den Zwischenwahlen für Wirbel gesorgt. Als im bevölkerungsreichsten Wahlbezirk Maricopa County des ent­scheidenden Bundesstaates Arizona vorübergehend einige Auszählungsautomaten ausfielen – Wahlleute sprachen von Problemen in rund 60 der insgesamt 223 Wahllokale –, hob in den konservativen Medien prompt ein Entrüstungssturm über potentiellen Wahlbetrug an.

Amerikas meistgesehener Polit-Talker Tucker Carlson behauptete in seiner Sendung bei Fox News, die Maschinen haben die Leute nicht wählen lassen, Donald Trump postete auf seinem Netzwerk Truth Social einen energischen Aufruf an die Wähler, im Wahllokal zu bleiben, bis sie ihre Stimme abgegeben haben. „Da passieren viele üble Dinge, sie versuchen, euch mit Verzögerungen vom Wählen abzuhalten“, sagte Trump. Die beiden – republikanischen – Wahlleiter des Bundesstaates, Bill Gates und Stephen Richer, betonten indes, niemand sei vom Wählen abgehalten worden. „Jeder Wähler hatte die Gelegenheit, seine Stimme abzugeben und ausgezählt zu bekommen“, sagte Gates. Eine Klage des Republican National Committee, die Wahllokale bis 22 Uhr geöffnet zu halten, scheiterte vor Gericht, weil nach Ansicht des Richters Tim Ryan die Kläger keine Beweise dafür vorlegen konnten, dass Leute „von ihrem Wahlrecht abgehalten wurden“.