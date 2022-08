Aktualisiert am

Krach beim NDR in Kiel : Zwei Chefs machen eine Pause

Nach heftiger Kritik an Verantwortlichen im Landesfunkhaus des NDR in Kiel lassen zwei Chefs ihre Posten ruhen. Ihnen wird vorgeworfen, Kritik am Ministerpräsidenten Günther unterdrückt zu haben. Der Sender hat ein Problem.

Das Landesfunkhaus des NDR in Kiel. Bild: Imago

Wegen Vorwürfen gegen redaktionelle Führungskräfte des Norddeutschen Rundfunks (NDR) in Kiel gibt es vorübergehend personelle Konsequenzen. Der Direktor des Landesfunkhauses Schleswig-Holstein, Volker Thormählen, teilte am Mittwoch mit: „Norbert Lorentzen und Julia Stein haben mich am heutigen Nachmittag gebeten, sie bis auf weiteres von ihren bisherigen Aufgaben im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein zu entbinden. Ich habe ihrem Wunsch entsprochen und mich bei ihnen für diesen Schritt bedankt.“

Thormählen ergänzte: „Ich möchte der guten Ordnung halber daran erinnern, dass die Unschuldsvermutung gilt.“ Lorentzen ist Chefredakteur des NDR für Schleswig-Holstein, Stein ist dort für die Politik-Berichterstattung verantwortlich.

Der Fall dreht sich um Vorwürfe im Zusammenhang mit der Politik-Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen ARD-Senders. Redakteure werfen den Verantwortlichen vor, sie unterdrückten kritische Berichterstattung, es gebe eine Art politischen „Filter“. Anlass des Disputs ist ein Interview, das ein NDR-Journalist Ende April 2020 mit dem gerade zurückgetretenen schleswig-holsteinischen Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) führen wollte. Grote nahm seinen Hut nach einer Aussprache mit dem Ministerpräsidenten Daniel Günther. Der Ministerpräsident hatte Grote vorgeworfen, er habe ihn falsch über den Kontakt zu einem Journalisten informiert. Der Kontakt stand im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen einen ehemaligen Polizeigewerkschafter wegen angeblichen Geheimnisverrats. Grote wies den Vorwurf zurück. Es stand Wort gegen Wort.

Die Redaktionsleitung lehnte das Interview ab. Der Journalist gab sich damit nicht zufrieden und trug den Fall dem Redaktionsausschuss des NDR vor, der sich intensiv mit dem Fall befasste und dazu zwei interne Stellungnahmen abgab, die zu dem Ergebnis kamen, die Redaktionsleitung habe falsch gehandelt. Beim Redaktionsausschuss meldeten sich noch acht weitere Mitarbeiter, die davon berichteten, im Landesfunkhaus in Kiel herrsche ein „Klima der Angst“. Der NDR wies die Vorwürfe zurück, teilte aber zugleich mit, man nehme sie ernst und greife sie intern auf.

Gab es einen politischen „Filter“?

Nun hat der Landesrundfunkrat Schleswig-Holstein eine Prüfung eingeleitet. NDR-Mitarbeiter forderten in einem Brief an den Landesfunkhausdirektor eine lückenlose Aufklärung. Es gehe um die Reputation des Senders.

Laut der Vorsitzenden des Landesrundfunkrats, Laura Pooth, wird zunächst an einem Konzept gearbeitet, wie die Vorwürfe geprüft werden sollen. Die Sachlage sei nicht einfach, sagte Pooth, dem NDR zufolge. Es solle aufgearbeitet werden, ob es in der Vergangenheit einen politischen Filter in der Berichterstattung gegeben haben könnte. Es gehe unter anderem darum, ob einzelne NDR-Mitarbeiter nicht genug Distanz zu Politikern halten.

Die Posten von Lorentzen und Stein übernehmen vorübergehend nach NDR-Angaben die Vize-Direktorin und Chefredaktionsmitglied Bettina Freitag und Redakteur Andreas Schmidt aus dem Bereich „Politik und Recherche“.