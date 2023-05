Für einen der wohl intensivsten Augenblicke in der Geschichte des australischen Fernsehens hatte Stan Grant ausgerechnet in dem Moment gesorgt, als er sich vorerst aus dem Medium verabschiedete. Mit einem Zettel in seinen im Schoß übereinandergeschlagenen Händen, den er in der gesamten An­sprache keines Blickes würdigte, schaute der Moderator der Polit-Sendung Q+A („Frage und Antwort“) auf dem Sender ABC direkt in die Kamera.

Sein Körper bewegte sich nicht, schien aber doch innerlich zu zittern angesichts der Intensität des Augenblicks. „Manchmal müssen wir einfach eine Auszeit nehmen“, sagte Grant am Ende der letzten von ihm moderierten Ausgabe der Sendung am Montag. „Manchmal schmerzen unsere Seelen. So ist es für mich“, sagte der Australier.

Der Abschied des 59 Jahre alten TV-Moderators beherrschte auch am Tag danach noch die Berichterstattung der australischen Medien. Viele Journalisten solidarisierten sich mit dem wohl prominentesten Journalisten indigener Herkunft in seinem Heimatland.

Ein Grund dafür sind die rassistischen und hasserfüllten Kommentare, die ihm entgegengeschleudert worden waren, seitdem er in einer Fernsehrunde, mit der der Sender vor gut zwei Wochen den Krönungsakt für König Charles III. be­gleitet hatte, das Erbe der britischen Monarchie in seiner Heimat kritisiert hatte. „Seit Jahren war ich ein Medienziel für Rassismus und habe dies mit einem heftigen Preis bezahlt. Vorerst will ich damit nichts mehr zu tun haben – ich trete ab“, hatte Grant in seiner vorerst letzten Kolumne für den öffentlich-rechtlichen Sender geschrieben.

Eine eigentlich alte Diskussion

Dabei hatte der Journalist, der für CNN aus dem Ausland berichtet und sich auch als Autor von Sachbüchern einen Namen gemacht hatte, nur be­kannte Standpunkte vertreten. „Ich wies darauf hin, dass die Krone die Invasion und den Diebstahl unseres Landes re­präsentiert“, schrieb Grant in der Ko­lumne. Im Namen der Krone seien die Ureinwohner in Reservate verdrängt und ihre Kinder von ihren Familien genommen worden. „Unter der Krone wurde unser Volk massakriert“, schrieb Grant.

Doch die nicht ungewöhnliche Kritik hatte besonders hässliche Schmähungen und Drohungen nach sich gezogen. Der britische Monarch ist auch das Staatsoberhaupt Australiens. Im Kontext der Krönung war die Diskussion wieder aufgeflammt, ob ein republikanisches Australien nicht zeitgemäßer wäre. Dass sich die Angriffe so vehement gegen ihn richteten, liegt Grant zufolge aber auch nicht an seiner Kritik an dem Monarchie-Erbe in Australien, sondern an seiner dunklen Hautfarbe.

Medien als Teil des Problems

Schärfer noch als die rassistischen An­griffe auf seine Person kritisierte der Journalist aber die Rolle der Medien. „Allzu oft sind wir das Gift in der Blutbahn unserer Gesellschaft“, sagte Grant und bezog sich selbst in diese Kritik klar mit ein. Rassismus und Hass seien nicht der Grund, weshalb er den Sender verlasse: „Ich brauche eine Pause von den Medien. Ich habe das Gefühl, selbst ein Teil des Problems zu sein.“ So hatten sich nach der Krönung auch die Sender und Blätter des Medienmonopols von Rupert Murdoch an ihm abgearbeitet. Den Verantwortlichen seines Haussenders ABC hatte Grant zudem in seiner Kolumne vorgeworfen, ihn in keiner Weise öffentlich unterstützt zu haben.

Er werde sich nun Zeit nehmen, um zu überlegen, was er und die Medien besser machen könnten, sagte Grant in seinen Abschiedsworten weiter. Er wandte sich außerdem an die anderen Aborigines, denen er zu mehr Sichtbarkeit verhelfen wollte. Dies werde er nun für ein Weilchen nicht mehr tun. Seine letzten Worte hatte Grant aber für seine Familie reserviert, an der er sich der Sprache des Wiradjuri-Stamms richtete, dem er auch selbst angehört. Erst in diesem Moment schien er den Tränen nah.