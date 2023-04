Aktualisiert am

Dass Tucker Carlson den Sender verlässt, ist endlich eine gute Nachricht aus dem Hause Fox News. Denn für die Lügen, die der Quotenkönig Carlson verbreitet, kann die Plattform nicht klein genug sein.

Obwohl er selbst nicht daran glaubt und obwohl er Donald Trump ausweislich interner Chats „leidenschaftlich hasst“, verbreitet Carlson Trumps Märchen von der angeblich ma­nipulierten Präsidentschaftswahl 2020. Den Sturm aufs Kapitol spielt Carlson als friedlichen Protest he­runter. Mit manipulierten Quellen aus dem Internet verbreitet er Fake News über den Krieg in der Ukraine.

Was immer er als die reine Wahrheit ausgibt, es ist nichts als zusammenge­logene Propaganda. Das kam Fox News teuer zu stehen. 787 Millionen Dollar muste der Sender dem Wahlmaschinenhersteller Dominion, der juristisch gegen die Wahllüge vorging, zahlen. Der Fox-Eigner Rupert Murdoch hat, wie kolportiert wird, höchstselbst Carlsons Rauswurf verfügt.

Dass von diesem künftig weniger zu hören und zu sehen ist, dürfen wir allerdings nicht erwarten. Kaum ist er bei Fox News draußen, hagelt es Jobangebote. Der rechte Sender Newsmax will ihn haben. Fox News, meint die Rechtsaußen-Konkurrenz von Newsmax, sei auf dem Weg, ein „Mainstream“-Sender zu werden: „Fox News hat sich seit einiger Zeit auf den Weg gemacht, ein etabliertes Medium zu werden, und die Absetzung von Tucker Carlson ist ein großer Meilenstein in diesem Bestreben“. Millionen Zuschauer seien schon zu Newsmax gewechselt. Carlsons Rauswurf werde das verstärken.

Und auch in Putins Reich ist Carlson gefragt. „Sie sind jederzeit in Russland und Moskau willkommen“, schreibt der Kremlpropagandist Wladimir Solowjow auf Telegram. „Wir bieten Ihnen gerne einen Job an, falls Sie als Moderator oder Host weitermachen wollen“, lässt Solowjows Team verlauten. Passen würde das für Carlson bestens.