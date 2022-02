Nach Bescheid gegen RT DE : Russland verhängt Sendeverbot für die Deutsche Welle

Russland hat gegen die Deutsche Welle ein Sendeverbot verhängt. Zudem verfügte das russische Außenministerium am Donnerstag die Schließung des Korrespondentenbüros in Moskau und den Entzug der Akkreditierungen der Journalisten.

Russland hat der Deutschen Welle (DW), dem Auslandssender der Bundesrepublik Deutschland, ein Sendeverbot erteilt. Zudem verfügte das russische Außenministerium am Donnerstag, dass das Korrespondentenbüro des Senders in Moskau geschlossen werden muss. Den Journalisten des Senders werden die Akkreditierungen entzogen. Zudem seien Sanktionen vorgesehen gegen „Vertreter deutscher staatlicher und öffentlicher Strukturen, die an der Einschränkung der Ausstrahlung von RT beteiligt sind“, erklärte das russische Außenministerium am Donnerstag. Der Rundfunkempfang der Deutschen Welle über Satellit oder andere Verbreitungswege auf dem Gebiet Russlands werde beendet. Zudem werde geprüft, ob die Deutsche Welle als „ausländischer Agent“ agiere.

Damit reagierte Russland auf ein Sendeverbot des deutschsprachigen Programms seines Staatssenders RT DE. Der Sender hatte sich nicht um eine Lizenz bemüht und darauf verwiesen, dass er nicht eigenständig sei und über eine Lizenz aus Serbien verfüge. Die für die Medienaufsicht zuständigen Landesmedienanstalten verwiesen darauf, dass dies für einen Sendebetrieb in Deutschland als Zulassung nicht reiche.

Verbreiten kann RT DE seine Inhalte weiterhin im Internet, aber nicht als vollständiges, lineares Programm. RT DE wird also nur in seiner Verbreitung eingeschränkt, aber nicht grundsätzlich daran gehindert, zu berichten. In Frankreich hat die dortige Medienaufsicht unterdessen eine Untersuchung des Senders RT France aufgenommen.

Der Deutsche Journalisten-Verband forderte den russischen Präsidenten Wladimir Putin auf, das Sendeverbot für die Deutsche Welle in Russland sofort wieder aufzuheben. Außerdem müssten alle Journalistinnen und Journalisten des Senders ihre Akkreditierungen zurückerhalten. „Es gibt keinerlei Rechtfertigung für diese drastische Zensurmaßnahme“, sagte DJV-Bundesvorsitzender Frank Überall. Er nannte den Schritt eine „billige Retourkutsche“ für die Entscheidung der deutschen Medienaufsicht, dem Kreml-Kanal RT DE die Ausstrahlung von Programm zu untersagen. Im Gegensatz zum Propagandakanal RT DE biete die Deutsche Welle unabhängigen und kritischen Journalismus.

Der Linke-Politiker und Thüringer Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff kritisierte Russlands ebenfalls. Die weitere Einschränkung der Medienvielfalt in Russland durch die Schließung der Deutschen Welle nehme der Zivilgesellschaft weitere Luft zum atmen, schrieb Hoff auf Twitter. Hoff, der auch Chef der Thüringer Staatskanzlei ist, schrieb, die Schließung des Deutsche-Welle-Büros sei „bitter - insbesondere für diejenigen, die statt staatlich gelenkter Medien Informationsfreiheit wollen“.