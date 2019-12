Märchenfilme zu Weihnachten : Mutti ist die Beste

Die einfachsten Fragen stellt sich das Märchen nicht, dafür ist es ja das Märchen. Solche wie „Woher kommen eigentlich die Speisen auf dem Tischleindeckdich?“, „Ist ein Glasschuh wie der Aschenputtels nicht furchtbar unbequem?“ oder „Woher hat die böse Stiefmutter den Zauberspiegel?“ Geht es nach der diesjährigen ZDF-„Märchenperle“ mit dem Titel „Schneewittchen und der Zauber der Zwerge“, dann ist die Antwort auf die letzte Frage hinter den sieben Bergen zu finden, denn die sieben Zwerge haben einst, geblendet von der großen Schönheit einer Waldschänkenbetreiberin, diese in ihre Höhle geladen und wurden dann von ihr erpresst, einen solchen Spiegel zu erschaffen. Für ihren Zauber nutzten die Zwerge den „Odem“ des Waldes und die „Energie aller Tiere“.

Und die schöne Wirtin, die erst den verwitweten König des Landes bezirzte und diesen dann mit einem von ihrem fiesen Bruder vergifteten Apfel umbrachte, was sie zur alleinerziehenden Stiefmutter Schnewittchens machte, verbringt nun ihre Zeit mit rauschenden Feiern im Schloß und gelegentlichen Blicken in den Spiegel, der ihre Schönheit preisen soll.

Die junge Prinzessin (Tijan Marei), die heranwächst, offenbar ohne von ihrer Stiefmutter groß wahrgenommen zu werden, ist ganz anders – ein Wildfang, der sich aus dem Turmfenster abseilt, sich heimlich in die Schmiede schleicht und dort den Prinzen Kilian kennenlernt, der aus der Ferne zu Besuch gekommen ist – und dass es am Ende sein „Liebesodem“ sein wird, der das scheintote Schneewittchen ins Leben zurückzaubert, ist das wesentlichste, das er zur Handlung beigrägt, die ihn trotz seiner häufigen Präsenz eigentlich nicht benötigt.

Umso mehr aber die Zwerge, die hier in bester Disney-Tradition ausgeprägt individuelle Charaktere bekommen, außerdem noch ein Bündel Aufträge im Wald sowie die Last, sich zwischen der guten, aber aufregenden Seite Schneewittchens und dem bequemen Leben im Waldesdunkel zu entscheiden. Dass Nadeshda Brennicke als böse, dezent wahnsinnige Königin alle anderen an die Wand spielt, macht die Entscheidung vermutlich nicht leichter, auch wenn die deutlichen Signale, die Kamera, Musik und Inszenierung setzen, keinen Zweifel am Ergebnis des Wettstreits lassen, und wer sinnlose Actionszenen und aufdringliche musikalische Untermalung zu schätzen weiß, ist hier nicht falsch.

Immerhin setzen die Dialoge Akzente. „Du bist schön, zu schön!“, warnt Schneewittchens Stiefonkel die Prinzessin. „Deshalb bringt man keinen um!“, antwortet sie. Und er: „Willst du’s wirklich darauf ankommen lassen?“ Dass Max Honerts Drehbuch aber Vergnügungssucht und andauernde Schönheit mit gewollter Kinderlosigkeit assoziiert, Schneewittchens Verzicht auf die Zauberperücke aber, die ihre Reize konservieren sollte, mit dem Wunsch nach Kindern und danach, sie aufwachsen zu sehen, weist dann leider weit in die Klischeewelt des neunzehnten Jahrhunderts, wo derlei auch im Märchen anzutreffen ist.

Was dem ZDF die je neunzigminütigen „Märchenperlen“ sind, ist dem Ersten traditionell die Reihe „6 auf einem Streich“, die allerdings längst eingedampft ist – inzwischen kommen jährlich nur noch zwei je knapp sechzigminütige Filme neu heraus. Diesmal sind das „Die drei Königskinder“ nach dem deutschen Märchensammler Johann Wilhelm Wolf und „Das Märchen von den 12 Monaten“ nach dem Deutschböhmen Josef Wenzig, dem Librettisten von Smetanas Opern „Dalibor“ und „Libuse“, außerdem aber der Autor des „Westslawischen Märchenschatzes“, aus dem dieses Märchen stammt. Die knorrige Geschichte von den beiden Halbschwestern, gut die eine, böse wie ihre Mutter die andere, erzählt von jahreszeitlich unmöglichen Aufgaben – Veilchen, Erdbeeren und Äpfel sollen mitten im Winter herbeigeschafft werden – und wie sie mit der Hilfe der im Wald hausenden personifizierten Monate gelöst werden.