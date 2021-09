9/11-Musical „Come From Away"

9/11-Musical „Come From Away" : Gestrandet auf einem Felsen

Beinahe 7000 Luftfahrtpassagiere strandeten auf einer Insel ganz im Osten Kanadas. Das preisgekrönte Musical „Come From Away“ erzählt einer der wenigen positiven Geschichten, die sich am 11. September 2001 zutrugen.

Mitten über dem Nordatlantik, auf dem American Airlines Flug 49 von Paris nach Dallas, erreichte Beverly Bass die Nachricht, dass ein Flugzeug das World Trade Center getroffen habe. Bass war Kapitänin einer Boeing 777 mit 156 Passagieren, die nach Gander umgeleitet wurden, eine 9400-Seelen-Gemeinde im entlegenen Neufundland. Als sie zur Landung ansetzte, sah sie, dass bereits 35 weitere Langstreckenflugzeuge auf dem Rollfeld geparkt waren – zwei weitere sollten noch folgen. „Ich guckte raus und fragte mich: Wo sollen wir da noch hinpassen?“, erinnert sich Bass in einem Telefongespräch anlässlich des zwanzigsten Jahrestages einer denkwürdigen Zwischenlandung.

Die Geschichte von beinahe siebentausend gestrandeten Luftfahrtpassagieren und ihrer offenherzigen Aufnahme durch die Bürger des kleinen Ortes auf einer felsigen Insel ganz im Osten Kanadas ist eine der weniger bekannten Geschichten von 9/11. Die Autoren David Hein und Irene Sankoff machten sie zu einem preisgekrönten Musical mit dem Titel „Come From Away“, das 2017 seine Broadway-Premiere feierte und jetzt als Mitschnitt der ersten New Yorker Show nach dem Covid-Lockdown unter der Regie des Tony-Preisträgers Christopher Ashley auf Apple TV zu sehen ist.

38 Maschinen mit fast 7000 Passagieren aus 95 Ländern

Bass hatte gehofft, nach Toronto oder Montreal umgeleitet zu werden, wo es „eine ordentliche Infrastruktur gibt“, und nicht, wie in Gander, kaum 500 Motelbetten. „Gander war ein logistischer Albtraum“, sagt Bass, „aber man wollte uns isolieren.“ Verwalten musste diesen Albtraum Claude Elliott, der Bürgermeister von Gander. Als am Morgen des 11. September der amerikanische Luftraum geschlossen wurde, ahnte Elliott nur vage, was auf ihn zukam. „Ich rechnete mit einigen Flugzeugen, wir sind schließlich der nächste Flughafen im westlichen Nordatlantik. Aber ich ging davon aus, dass die bloß ein paar Stunden hier geparkt sein würden“, sagt er in einem Zoom-Gespräch. Dass binnen weniger Stunden 38 Maschinen mit beinahe 7000 Passagieren aus 95 Ländern vor seiner Tür stehen und fünf Tage bleiben würden, hatte er nicht erwartet.

Elliott mobilisierte Schulen, Kirchen und benachbarte Gemeinden, sich um die Gäste zu kümmern, und die Bevölkerung krempelte die Ärmel hoch: Die streikenden Schulbusfahrer sprangen zum Transport der „plane people“ zu Sporthallen und Auditorien ein. Man kochte und buk, schleppte Matratzen, Decken, Kleidung und Unterwäsche heran. Viele boten den Passagieren privat Unterkunft. „Wir sahen, dass die Leute litten, und wir versuchten, es ihnen ein bisschen schön zu machen“, sagt Claude Elliott. Obwohl es eine kurze Krise gab, erzählt er, als am zweiten Tag kurzfristig frische Unterwäsche ausging – die Passagiere durften nur ihr Handgepäck mitnehmen –, habe es nie an Verpflegung für die nahezu siebentausend Fremden gemangelt. „Zwei Dinge gehen uns hier in Neufundland nie aus: Essen und Alkohol!“

Die Come-From-Aways

David Hein und Irene Sankoff waren an jenem 11. September als kanadische Auslandsstudenten in New York gewesen und hatten erlebt, wie die Menschen zusammenkamen, um sich gegenseitig zu helfen. Einige Jahre später trug ihnen der Musiktheater-Produzent Michael Rubinoff die Geschichte der seltsamen Robinsonade in Kanadas östlichster Provinz an. Mehrere andere Autorenteams hatten das abgelehnt, wie Irene Sankoff erzählt, aber Sankoff und Hein fühlten sich angesprochen. Sie reisten im Jahr 2011 zum zehnten Jahrestag der Anschläge nach Gander und begegneten den Ortsansässigen sowie damals Gestrandeten, come-from-aways, wie die Neufundländer die Gäste nannten. Sie waren ebenfalls angereist, um ihre Freunde und Helfer von einst wiederzusehen. So lernten Hein und Sankoff Claude Elliott und Beverly Bass kennen – und Kevin Tuerff, der 2001 mit seinem damaligen Lebenspartner auf der Rückreise von einem Frankreich-Urlaub war. Alle drei wurden zu zentralen Figuren ihres Musicals, das 2017 mit dem Tony und weiteren Preisen ausgezeichnet wurde.