„Muhammad Ali“ bei Arte : Champion aller Klassen

Wer war Muhammad Ali? Das wusste vielleicht nicht einmal er selbst ganz genau. Er war vieles zugleich, nicht nur der einzige Boxer, der dreimal den Weltmeistertitel im Schwergewicht errang. Er war auch ein Clown, ein Angeber und Revoluzzer, war bekennender Muslim und Geld liebender Weiberheld. Römisch klingt nicht nur sein bürgerlicher Name Cassius Marcellus Clay, er erinnert überhaupt an einen epischen Athleten alten Zuschnitts, an einen Gladiator. Er wusste, was das Publikum an ihm liebte: Stärke und Unterhaltungswert. In dieser Kombination war es sogar möglich, sich im Ring zum Stellvertreter aller Nichtweißen und zum Vollstrecker Allahs zu erklären, ohne dafür im weiß-rassistischen Amerika gehasst zu werden wie zuvor etwa Jack Johnson.

Eng wurde es für Ali 1967 nach der Weigerung, in den Vietnamkrieg zu ziehen: Sie kostete ihn den Titel und drei wertvolle Jahre (gesperrt für alle Kämpfe). Und doch blieb er ein Held im schließlich kriegsmüden Amerika, der „Prophet des zwanzigsten Jahrhunderts“, wie Norman Mailer schrieb. Kein Spielfilm könnte eine bessere Dramaturgie besitzen, als dieser unwahrscheinliche Aufstieg sie bietet, zumal Alis mächtigster Triumph erst noch folgte. Als er am 19. Juli 1996, im Alter von 54 Jahren, in Atlanta das Olympische Feuer entzündete, zitternd am ganzen Körper, aber zugleich der Inbegriff menschlicher Willenskraft – drei Milliarden Zuschauer wurden von diesem Coup ebenso überrascht wie sämtliche Kommentatoren –, in diesem ikonisch gewordenen Prometheus-Moment besiegte Muhammad Ali zwar nicht die Parkinsonkrankheit, aber ihre demütigende Kraft. Er nahm mit seiner Erhabenheit Millionen Patienten die Scham.

Ohne falsche Glorifizierung

Es ist also wenig überraschend, aber absolut folgerichtig, dass die monumentale „Muhammad Ali“-Dokumentation von Ken Burns, seiner Tochter Sarah sowie deren Ehemann David McMahon, die sich über vierfache Spielfilmlänge erstreckt, auf diesen Pathosmoment in Atlanta zuläuft und die danach noch folgenden zwanzig Lebensjahre in wenigen Minuten Schnelldurchlauf abfertigt. Auch sonst hält sich die Produktion an das Drehbuch, das Alis Leben selbst schrieb, – sie geht chronologisch vor und berücksichtigt alle großen Boxkämpfe des „Champs“ –, und doch gelingt es ihr, ohne falsche Glorifizierung Muhammad Alis Bedeutung aus seiner Epoche (einer Zeit der Fäuste) heraus zu erklären. Behilflich sind dabei prominente Gesprächspartner. Neben Boxgrößen wie Larry Holmes, Wegbegleitern (Ex-Manager Gene Kilroy, der schillernde Promoter Don King), fast allen Ehefrauen, vielen Kindern und weiteren Verwandten Alis geben auch Popkulturexperten wie Todd Boyd und renommierte Autoren wie Wole Soyinka, Quincy Troupe, Gay Talese oder Walter Mosley Antwort.

Ebenso wichtig ist aber das geschickte Arrangement der Originalaufnahmen durch das Regisseursteam um Ken Burns, der seit Jahren mit Erfolg die amerikanische Geschichte und Kultur verfilmt. Im Fall eines nahezu vollständig audiovisuell archivierten Lebens kommt es vor allem darauf an, nicht in der Materialfülle zu ertrinken. Jede Episode folgt daher einer klar erkennbaren Erzähllinie: Aufstieg, gesellschaftliche Konfrontation, Comeback und Kanonisierung. Der sogenannte „Ken-Burns-Effekt“, das Verlebendigen von Bildern, indem darin herumgezoomt wird, kommt diesmal nur zurückhaltend zum Einsatz. Wichtiger ist dafür die übergreifende Erzählerstimme, die in der deutschen Fassung glücklicherweise der Schwergewichtsschauspieler Charly Hübner (nur zwei Tage nach seinem lässigen Abgang im „Polizeiruf“) übernimmt, auch wenn er hier und da einen Tick zu muskulös spricht.