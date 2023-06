Am Ende geht es immer um die Bayern. Ufa-Boss Nico Hofmann sucht nach einer Leistungsschau seiner Firma den Weg vor die Tür des Münchner Park Cafés. Seine Stimme ist strapaziert. Zehn Stunden habe er zu­gehört und – geredet. Die letzten vier Stunden vor den Augen des FC Bayern-Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß und anderer Bayern-Granden sowie des Publikums, das bei der Premiere des RTL Plus-Sechsteilers „Gute Freunde – Der Aufstieg des FC Bayern“ beim Münchner Filmfest dabei war. Hofmann ist ein Stein vom Herzen gefallen. Denn Hoeneß hat’s gefallen. Zumindest bekundete er kein Missfallen.

Paul Breitner ist begeistert

Trotz mehrfacher Bitten hatte der Patron vom Tegernsee vorher nicht die Zeit gefunden, sich das auf den Recherchen des „Spiegel“-Autors Thomas Hüetlin beruhende Serial mit sechs Biografien von Franz Beckenbauer (Moritz Lehmann), Sepp Maier (Paul Wellenhof), Gerd Müller (Markus Krojer) bis zu seiner Person, gespielt von Max Hubacher, anzuschauen. Nur Paul Breitner (Jan David Bürger) hatte sich vorab alle Folgen angeschaut – und war begeistert. Dabei hatte Regisseur David Dietl dem FC Bayern keine Vetorechte während des Drehs eingeräumt. Umso bemerkenswerter, dass ein Vertreter der FC Bayern-Medienabteilung jetzt im Gespräch mit Festivalchefin Diana Iljine von „Gute Freunde“ schwärmt.

Iljines letztes Fest hat viele TV-Highlights. Etwa die SR-Serie „Every­one is f*cking crazy“ von Luzie Loose: Vier Teenager machen nach dem Tod ihrer Therapeutin in Eigenregie weiter Psychotherapie. Die Verleihung des Bernd Burgemeister-Preises an den Vierteiler „Herrhausen“ ist auch Belohnung für investigative Recherche. Hauptdarsteller Oliver Masucci betont Alfred Herrhausens „Freiheit von Gedankenschablonen“. Produzentin Gabriela Sperl hat nach den Recherchen zu ihrer Serie mehr Zweifel an der RAF-Täterschaft denn je: „Die entsprechenden Akten sind entweder verschwunden oder bis heute unter Verschluss. Die RAF hatte außerdem 1989 nicht die Kraft und das Knowhow zu diesem ausgeklügelten Attentat.“

Viel Beifall erhält Sperl bei der Diskussion für ihre Sätze zur Lage der Produzenten: Die Neuregelung der öffentlich-rechtlichen Sender mit den Produzenten sei eine Zeitbombe, weil diese sich nicht mehr refinanzieren könnten.

Warum sagt Sky seinen Termin abrupt ab?

Dass fehlendes Geld eine Rolle gespielt haben könnte bei der überstürzten Absage des Sky-Frühstücks am Dienstag mutmaßen einige. Auf Anfrage antwortet eine Sky-Sprecherin schmallippig: „Wir mussten das Event kurzfristig absagen.“ Für die Produzenten, die gehofft hatten, hier ihr jüngstes Werk im Sky-Auftrag vorzustellen, ist das eine Katastrophe.

Feierwillige Medienmenschen haben die Auswahl. Manche sind geladen zum Diner mit dem Networker Wolfram Winter, andere zieht es zur Feier der Network Movie. Nach dem UFA-Empfang, bei dem auch Maria Furtwängler-Burda, Heino Ferch, Jörg Schüttauf und Markus Brandl neue Projekte besprechen, ist #MONACO angesagt: ein cooler Gegenentwurf junger Schauspieler, die ihre eigene Party machen. Gestartet als Alternativtreff in der Wohnung von Stephanie von Poser warten jetzt Menschenschlangen vor dem Club Import/Export. Auf dem Ex-Armeegelände vertieft sich Udo Wachtveitl ins Gespräch mit Nachwuschschauspielern und auch „Bergretter“ Markus Brandl ist wieder da.

Am Dienstag ruft das ZDF zum Empfang. Die wichtigste Nachricht hier: Ulrike Kriener hört auf eigenen Wunsch als Kommissarin Ellen Lucas auf. Zwei Episoden im Herbst beenden Krieners Krimi-Laufbahn. Das sei jetzt die richtige Zeit zu gehen nach 20 Jahren und 35 Folgen, sagt sie.