Çetin Gültekin kann nicht schlafen. Sein Bruder Gökhan war einer von den neun Menschen, die am 19. Februar 2020 in Hanau von dem damals 43 Jahre alten Tobias Rathjen ermordet wurden. Çetin denkt seither darüber nach, wie er verhindern hätte können, dass Gökhan ausgerechnet zu diesem fatalen Zeitpunkt in der „Arena Bar“ in der Kesselstadt war, einem der Tatorte. Bis ins Jahr 2005 geht er mit den Alternativszenarien zurück, fünfzehn Jahre früher schon hätte das Leben seines Bruders eine Abzweigung nehmen können, die seine Begegnung mit dem Mörder verhindert hätte. Mit Spekulationen wie diesen zermartert Çetin sich das Gehirn, so vergehen die Nächte, Schlaf findet er nicht, und wenn ihn tagsüber jemand unvermutet nach seinem Namen fragt, kann es passieren, dass der ihm nicht einfüllt.

Auch vor der Kamera des Dokumentarfilmers Julian Vogel sitzt Çetin und redet von Gökhan. So hat er das seit dem Anschlag schon oft gemacht, er ist das seinem Bruder schuldig und auch seiner Nachbarschaft, wo sich seither viel getan hat. Die Menschen haben sich organisiert, die Angehörigen der Opfer bemühen sich darum, dass die Behörden das Verbrechen angemessen aufarbeiten. In dem Film „Einzeltäter – Hanau“ von Julian Vogel kann man viele von ihnen kennenlernen. Sie waren zum Teil schon oft im Fernsehen zu sehen, nun sind sie noch einmal im Fernsehen, aber es gibt doch einen Unterschied. Denn bei Vogel entsteht allmählich, mit jedem Bild, mit jedem Statement, mit jedem Zeugnis, ein größerer Zusammenhang. Ein Zusammenhang, der durch den Begriff des Einzeltäters gleichsam negativ geformt wird.

Drei besonders herausfordernde Einzeltaten gab es in Deutschland seit 2016. Vogel hat diesen Verbrechen, um deren begriffliche Einordnung es viele Debatten gab, eine Trilogie gewidmet, benannt nach den Orten: München, Halle, Hanau. In jedem der drei Fälle sind es die Hinterbliebenen, ist es die Gesellschaft, die weiterleben müssen, in deren Schmerz sich die Einzeltäter erst konturieren. Vogel geht es nicht um Täterpsychologie, jedenfalls nicht in diesem latent gruseligen Sinn, von dem das True-Crime-Genre lebt. Vogel geht es um das Bewusstsein, das eine Gesellschaft von sich entwickeln kann, wenn sie mit Krisen umgeht. Oder um die versäumten Möglichkeiten, wenn Krisen einfach weggemanagt werden. Oder wegindividualisiert.

Wirklich nur ein „Amoklauf“?

Entstanden ist eine Trilogie, die niemals als solche geplant werden konnte, denn das hätte ja bedeutet, weitere Taten zu erwarten. Vogel begann mit diesem Begriff des Einzeltäters und mit dem „Amoklauf“ von David Sonboly am 22. Juli 2016 im Olympia-Einkaufszentrum in München. Neun Menschen verloren damals ihr Leben. In den Berichten war sofort von der psychischen Erkrankung des jungen Täters die Rede, ein „ideologischer Hintergrund“ wurde bestritten. Die Mutter eines der Opfer aber weiß, dass ihr Sohn starb, „nur weil er schwarzes Haar hatte“. Sie gehört zu denen, die von Beginn an fanden, der „Amoklauf“ wäre „mehr wie ein Terroranschlag“ zu sehen. Wie ein rassistischer Anschlag eines Rechtsradikalen, der sich in einschlägigen Onlineforen weltweit vernetzt hatte. Diesen Vernetzungen gingen die Ermittler ungenügend nach, eine Nachahmungstat (oder eine Antworttat) in New Mexico fand bei ihnen wenig Beachtung.