Cosplay auf der Manga-Convention: Nicholas D. Wolfwood liest „This Is How You Lose The Time War“, dreifach. Bild: Per-Fekshen/Twitter

Ein vier Jahre altes Science-Fiction-Buch hat es jetzt bis ganz nach oben auf die „New York Times“-Bestsellerliste geschafft. Es heißt „This Is How You Lose the Time War“, auf Deutsch ist es im vergangenen September unter dem Titel „Verlorene der Zeiten“ im Piper-Verlag erschienen, geschrieben hat es das amerikanische Duo Amal El-Mohtar und Max Glad­stone.

Tobias Rüther Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge



Die komplexe Liebesgeschichte erzählt von zwei Agentinnen verfeindeter Imperien aus der Zukunft, Rot und Blau genannt, die sich erst vorwärts und rückwärts und seitwärts durch die Erdzeitalter jagen, dabei Briefe schreiben und dann irgendwann einander verfallen, aber diese Liebe vor ihren Vorgesetzten verstecken müssen.

Amal El-Mohtar und Max Gladstone haben nach dem Erscheinen ihres Buchs unter anderem den renommierten Hugo Award dafür erhalten, mit dem literarische Science-Fiction-Texte ausgezeichnet werden. Das Ganze war also von Anfang an eine Erfolgsstory.

Was dann aber diesem Buch seit Mai passiert ist, hat diese Auszeichnungen weit, weit in den Schatten gestellt: Ein Hype, der in der Form, in dem Umfang, in dieser Intensität wohl nur unter den Bedingungen des Internets möglich ist. Es geht dabei um die Ansteckungskraft der Literatur genauso wie um die Ansteckungskraft der sozialen Medien. Und beide Kräfte greifen, wie auch die Marktmacht von BookTok als Plattform für Bücher seit einiger Zeit zeigt, immer stärker ineinander.

Es war aber nicht Tiktok, sondern Twitter, und es war nur ein Tweet, der alles Weitere auslöste. Ein atemloser Tweet, halb Stoßseufzer, halb Befehl, herausgehauen am 7. Mai, morgens um 7:39 Uhr. Und man muss ihn vielleicht einmal im Original zitieren, um die ganze alarmistische Schönheit zu zeigen. Zu einem Foto des amerikanischen Buchumschlags von „Verlorene der Zeiten“ twitterte da also jemand namens „bigolas dickolas wolfwood“ Folgendes:

„read this. DO NOT look up anything about it. just read it. it’s only like 200 pages u can download it on audible it’s only like four hours. do it right now i’m very extremely serious.“ Auf Deutsch: „Lest das. Guckt NICHT erst noch nach, was dahintersteckt. Lest es einfach. Es ist nur so zweihundert Seiten lang. Könnt es auch auf Audible runterladen, dauert nur so vier Stunden. Tut es jetzt sofort, es ist mein voller Ernst.“

Zwei Minuten später folgte dann ein weiterer Tweet von „bigolas dickolas wolfwood“: „Du wirst das jetzt tun. Für mich. Du wirst an den Schalter von Barnes and Noble gehen. Du wirst das hier kaufen.“ (Barnes and Noble ist eine amerikanische Buchhandelskette, vergleichbar mit Thalia oder Hugendubel).

„Mr. Bigolas“ will anonym bleiben

Die Figur „bigolas dickolas wolfwood“ will anonym bleiben, nennt sich „Mr. Bigolas“ in den Berichten, die seitdem erschienen sind, was aber nichts über ihre Identität verrät – und betreibt auf Twitter einen Kanal, der eigentlich der Manga-Reihe „Trigun“ aus den Neunzigerjahren gewidmet ist. Deren Hauptfigur wiederum „Nicholas D. Wolfwood“ heißt.

Wer sich mit Mr. Bigolas beschäftigt, taucht in eine typisch wundersame Fanwelt ein, in der Grenzen zwischen Kunst und Leben verschwimmen, in der Erfahrungen mit Kulturprodukten immer auch Gemeinschaft stiften, in der mit der innig geliebten Kunst und deren Figuren gespielt wird.

Auch Mr. Bigolas wollte nicht allein bleiben mit der Liebe für „This Is How You Lose the Time War“ und twitterte deswegen einmal nicht wie sonst über Mangas, sondern über dieses Buch. Und leitete den zweiten Tweet mit einer Art Szenenanweisung ein, wie sie in den sozialen Medien oft zu finden ist: „*geht dir persönlich an die Kehle“.

Das war unmissverständlich: Lies. Dieses. Buch. SOFORT. Was auch immer da genau zusammenkam, Ton, Zeit, Ort: Es war direkt, es war leidenschaftlich, und es wirkte. Innerhalb von Stunden war das Buch an diesem Sonntag im Mai auf der Bestsellerliste des amerikanischen Amazon schon auf den 31. Platz gestiegen. Und zwar nicht unter „Science-Fiction“ oder „Belletristik“, sondern in der ganz allgemeinen Kategorie „Bücher“, wie Max Gladstone betont, der wie seine Schreibpartnerin Amal El-Mohtar anrührend und witzig vom Ausbruch des Hypes um ihr Buch erzählt hat: „Wir standen zwei Plätze über ‚Die Raupe Nimmersatt‘.“