Lokalpolitiker unter Verdacht : Verhaftung im Fall des ermordeten Reporters Jeff German

Im Fall des ermordeten Investigativ-Journalisten Jeff German in Las Vegas hat die Polizei einen Verdächtigen verhaftet: Den demokratischen Bezirkschef Robert Telles hatte eine Recherche Germans in die Bredouille gebracht.

Er recherchierte jahrzehntelang über die Mafia und über Korruption in der Lokalpolitik in Las Vegas: der ermordete Investigativ-Reporter Jeff German. Bild: AP

Im Fall des ermordeten Journalisten Jeff German in Las Vegas ist ein örtlicher Verwaltungschef von Clark County als Verdächtiger verhaftet worden, über den German kritisch berichtet hatte. German war vor seinem Haus erstochen aufgefunden worden. Die Polizei fand offenbar genetisches Material des Verdächtigen Robert Telles unter den Fingernägeln des Getöteten.

German hatte im Mai unter der Überschrift „Bezirksamt im Chaos nach geheimem Video und Anschuldigungen von Drangsalierung, Feindseligkeiten“ über Eifersüchteleien und Bevorzugung in den Amtsstuben unter der Leitung von Telles sowie über eine unangemessene Beziehung berichtet. Dem Artikel zufolge hatten Mitarbeiter Videoaufnahmen von Telles gemacht, um zu belegen, dass er mit eine Mitarbeiterin eine Beziehung hatte. Die Berichterstattung kostete den zu den Demokraten zählenden Politiker Telles offensichtlich die Wiederwahl; Medienberichten zufolge standen zudem weitere kritische Artikel von Jeff German über ihn an.

Einem Bericht des „Daily Beast“ zufolge halfen Kollegen von Jeff German beim „Las Vegas Review-Journal“, Telles auf die Spur zu kommen. Die Journalisten wussten offenbar von wütenden Tweets, die Telles über German abgesetzt hatte.

Sie machten die Adresse des Absenders ausfindig und ebenso das von der Polizei beschriebene Fahrzeug, das am Tatort gesichtet worden war. Die Polizei führte eine Hausdurchsuchung in Telles’ Abwesenheit durch, schleppte das Fahrzeug ab und verhaftete den Politiker schließlich fünf Tage nach der Tat. „Jeder von uns hätte diese Geschichte berichtet“, zitierte „The Daily Beast“ Briana Erickson, eine Kollegin von Jeff German. „Wir sind nun alle gewarnt, dass so etwas eine Konsequenz sein könnte“, sagte sie.

Jeff German hatte sich über die vergangenen Jahrzehnte einen Namen als investigativer Reporter gemacht, der über die Mafia berichtete, aber auch über Korruption in der Lokalpolitik von Clark County, zu dem Las Vegas gehört. German war einst von einem Mitglied der Organisierten Kriminalität in der Stadt geschlagen worden. Immer wieder hatte er Drohungen erhalten. Briana Erickson verwies dem „Daily Beast“ gegenüber unter anderem auf feindselige Sprachnachrichten, die in ihrer Schärfe noch weit über das hinaus gingen, was Telles gegen German auf Twitter vorgebracht hatte. Vor dem Verbrechen hatte Jeff German allerdings nicht von spezifischen Bedrohungen berichtet.