Morde an Reportern in Mexiko : Das tödlichste Land der Welt

Die jüngsten Morde zeigen: Nirgends leben Journalisten so gefährlich wie in Mexiko. Daran hat sich auch unter der Regierung von López Obrador nichts geändert.

„Wenn die Kugeln unsere Tinte zerschmettern, werden wir mit Blut weiterschreiben“ steht auf den Plakaten bei der Demonstration gegen pressefeindliche Gewalt vor dem Innenministerium in Mexiko-Stadt, einer von 28 Demonstrationen im Land. José Luis Gamboa, ermordet am 10. Januar in Veracruz. Margarito Martinez Esquivel, ermordet am 17. Januar in Tijuana. Lourdes Maldonado, ermordet am 23. Januar in Tijuana. Drei Morde in drei Wochen, nur 23 Tage nach Jahreswechsel.

Drei von vielen. Die Menschenrechtsorganisation Articulo 19 berichtet von 148 getöteten Medienschaffenden seit dem Jahr 2000. Ihre beschrifteten Por­träts hängen am lauen Winterabend des 25. Januar an langen Leinen vor der Secretaría de Gobernación, darunter brennen Kerzen. Die Stimmung ist bedrückt, am Mikrofon steht eine Freundin der Fernsehjournalistin Maldonado.

Tinte, Kugeln, Blut

Beide kommen aus der Grenzstadt Tijuana im Bundesstaat Baja California, bekannt für seine Drogenkriminalität. Sie erzählt mit brüchiger Stimme von ihrer Kollegin, der am vergangenen Sonntag vor ihrer Wohnung in den Kopf geschossen wurde. Davon, wie es ist, als Frau unter prekären Arbeitsbedingungen über Korruption zu berichten und am nächsten Tag im Restaurant am Nebentisch des „Narco-Politikers“ zu sitzen, den man gerade so benannt hat. Sie selbst hat Tijuana schon vor Jahren verlassen, um sich und ihre Familie zu schützen.zü

In den sozialen Medien kursiert derweil ein Bild: Als sich Gerichtsmediziner, Polizei und Presse noch am Tatort versammeln, liegt Maldonados zimtfarbener Hund bereits einen Tag lang regungslos vor ihrer Haustür, den Kopf in den Pfoten vergraben, und wartet auf die Rückkehr seiner Herrin. Endlich bemerkt ihn jemand und macht ein Foto. Im selben Moment warten Kollegen auf die zweite Beerdigung in einer Woche.

Maldonado stand noch wenige Tage zuvor selbst am Mikrofon und gedachte des befreundeten Fotojournalisten Margarito Martinez mit den Worten, er „sei“, nein, sie entschuldigte sich, er „war ein engagierter junger Mann, der immer als Erster zur Stelle war“. Zunächst gingen die ermittelnden Behörden von einem „Nachbarschaftsstreit“ aus, inzwischen wird vermutet, dass ein Drogenkartell für den Mord verantwortlich war.

Beharrlichkeit ist gefährlich

Beide Journalisten waren für ihre mutige Beharrlichkeit bekannt. Bereits vor drei Jahren hatte Maldonado den mexikanischen Präsidenten während einer Pressekonferenz um Unterstützung in ihrem schon neun Jahre andauernden Rechtsstreit mit dem ehemaligen Gouverneur Jaime Bonilla aus der Regierungspartei Morena gebeten, ihrem ehemaligen Chef. In dem Prozess, den Maldonado kurz vor ihrem Tod gewann, ging es um ihre unrechtmäßige Entlassung durch Bonillas Medienunternehmen Primer Sistema de Noticias (PSN).

Vor ihrer Ermordung versuchte sie, Informationen über unterlassene Zahlungen von Sozialversicherungsbeiträgen einzuholen. Man ließ sie auflaufen. Bonilla hat am Montag jegliche Verwicklung in den Fall abgestritten, Präsident López Obrador warnte vor voreiligen Schlüssen.

Obwohl Maldonado vor einem Jahr in den sogenannten „Mecanismo“ aufgenommen wurde, ein Schutzprogramm der Regierung, fürchtete sie um ihr Leben. Der „Mecanismo“ ist unterbesetzt und unterfinanziert, vielen bedrohten Journalisten bietet er statt dauerhaftem Polizeischutz nur einen „Panikknopf“. Dass die lokale Polizei häufig in organisierte Verbrechen verstrickt ist, kommt erschwerend hinzu.

Die Beziehung zwischen Presse und Staat ist in Mexiko von gegenseitigem Misstrauen und von Abhängigkeiten geprägt. In einem Teil seiner morgendlichen Pressekonferenzen, der sich das „Who’s who der Lügen“ nennt, widmet sich der Präsident wöchentlich der Aufklärung von Fake News. Die berühmte Investigativjournalistin Carmen Aristegui ist nur eine von vielen Medienleuten, die dieses Format als direkten Angriff auf die Presse und als Instrument der Verleumdung politischer Gegner begreift. Inzwischen haben Medien von „Animal Politico“ bis zur „Washington Post“ kritisiert, dass in der Sendung teilweise selbst Falschinformationen verbreitet wurden.