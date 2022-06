Mord an Journalist : Blick in den Abgrund Amazoniens

Bruno Pereira sitzt mitten im Dschungel und stimmt ein Lied in der Sprache des isoliert lebenden indigenen Volkes der Kanamari an. Er wirkt erschöpft und glücklich, ist in Begleitung einiger Indigener. Das Video, das sich in diesen Tagen in Brasilien in den sozialen Netzwerken verbreitet, soll vor ein paar Jahren entstanden sein. Es zeigt den brasilianischen Indigenen-Experten und früheren Mitarbeiter der brasilianischen Indianerbehörde Funai auf einer seiner zahlreichen Expeditionen in den hintersten Winkel des Amazonas-Regenwaldes, den wenige so gut kannten wie er. Die Videoaufnahme soll vom britischen Journalisten Dom Phillips stammen, der Pereira über die Jahre immer wieder auf solchen Expeditionen begleitet hatte.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo.



Im Mai waren die beiden abermals zu einer Expedition ins Javari-Tal aufgebrochen, dem zweitgrößten Indigenen-Gebiet Brasiliens mit der weltweit höchsten Dichte an noch nicht kontaktierten Urvölkern. Im geschützten Gebiet treiben seit einiger Zeit illegale Fischer, Jäger, Holzfäller und andere Kriminelle ihr Unwesen. Auch Drogenschmuggler bewegen sich offenbar im Indigenen-Reservat, das an Peru und Kolumbien grenzt. Pereira arbeitete mit den Indigenen zusammen, um eine Wächtertruppe aufzubauen und das Gebiet vor Eindringlingen zu schützen. Phillips recherchierte für ein Buch, das den Arbeitstitel „Wie der Amazonas zu retten ist“ trägt.