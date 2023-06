Dass sich die Hysterie der politischen Rechten in Amerika immer noch steigern lässt, stellt Fox News gerade unter Beweis. Während der Berichterstattung des Senders zur Anklageverlesung gegen Donald Trump in Miami lief im Bild ein Banner, das den Präsidenten Joe Biden als „Möchtegern-Diktator“ bezeichnete. Unter einem Doppelfenster, das Trump vor Anhängern in seinem Golfclub in New Jersey und Biden bei einer Ansprache vor dem Weißen Haus zeigte, hieß es: „Wannabe Dictator speaks at the White House after having his political rival arrested.“

Das Banner sorgte für Entsetzen in der amerikanischen Medienlandschaft. Der Sender beteuerte am Tag darauf, man habe das Banner „umgehend entfernt“ und den Vorfall „angesprochen“, ohne Details zu nennen.

Fox News und die Wahlen

Die Republikaner fassen die Anklage von Bidens Justizminister Merrick Garland gegen Trump, der geheime Akten nach dem Ende seiner Amtszeit entwendet hatte und nicht wieder herausgeben wollte, als politisch motiviertes Manöver auf. Biden und Trump könnten bei der Präsidentenwahl 2024 gegeneinander antreten.

Auf den Vorfall mit dem Banner angesprochen, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre: „Mir fallen 787 Millionen Dinge ein, die ich dazu sagen könnte, aber ich lasse mich lieber nicht drauf ein.“ Es war ein Verweis auf die Summe, die Fox News an den Wahlgerätehersteller Dominion zahlen musste, damit dessen Verleumdungsklage beigelegt wurde. Fox News hatte behauptet, Dominions Wahlmaschinen hätten Millionen von Stimmen fälschlicherweise Biden zugeschrieben.

Dagegen hatte Dominion geklagt. Bei der Darlegung von Beweisen vor dem Prozess, der dann nicht stattfand, waren peinliche interne Nachrichten zwischen den Stars und hochrangigen Verantwortlichen von Fox News öffentlich geworden. Aus diesen ging hervor, dass man Trumps Behauptung, die Wahl sei gefälscht worden, im Sender für Unsinn hielt, sie aber vor laufenden Kameras wiederholte, um nicht Zuschauer an kleinere und extremere Sender zu verlieren.

Verschwörungstheoretische Inhalte

Fox News kämpft zurzeit mit Quoteneinbrüchen, nachdem der Sender im April seinen Star und Berufsprovokateur Tucker Carlson vor die Tür gesetzt hat. Nun versucht man offenbar, mit krassen Unterstellungen Zuschauer zurückzugewinnen: Am Tag nach dem Banner-Vorfall veröffentlichte Fox News eine Online-Geschichte über eine „mysteriöse und spalterische“ Flagge, die das Weiße Haus aus Anlass des Pride-Monats gehisst hatte und die, „wie manche sagen, auf einen Kult der Pädophilie verweist, der zahlreiche Institutionen infiziert“.

Die fragliche Flagge zeigt die Regenbogenfarben und einen dreieckigen Zusatz, eine ganz und gar nicht mysteriöse Erweiterung von 2018, die auch die Transgender- und nicht-binäre Gemeinde mit einschließt — wie der Artikel übrigens weiter unten selbst aufführt. Andrew ­Bates, der stellvertretende Pressesprecher im Weißen Haus, tweetete mit Verweis auf das Stück: „Fox News lügt wie üblich nach Strich und Faden.“

CNNs Medienreporter Oliver Darcy bemerkte in seinem Newsletter „Reliable Sources“, dass Fox News erst im vergangenen Jahr während des Pride Month ­seine Firmen-Lettern in genau diesen Farben gezeigt hatte. Darcy zitierte außerdem einen anonymen Mitarbeiter des Weißen Hauses mit den Worten, Fox News missbrauche erneut das Vertrauen seiner Zuschauer, diesmal mit der „Verbreitung von QAnon-Dreck“. Den verschwurbelten Thesen der QAnon-Anhänger zufolge arbeitet Donald Trump im Geheimen an der Aushebelung eines internationalen Pädophilen-Rings, der von prominenten Demokraten wie Hillary Clinton geführt wird.

Interne Konflikte beim Sender

Ende April hatte Fox News seinen Star Tucker Carlson gefeuert, der mit paranoiden Thesen über die „Ersetzung“ weißer Amerikaner durch Immigranten und die angebliche „Inszenierung“ des Kapitolsturms vom 6. Januar 2021 durchs FBI zum Quoten-Zugpferd des Senders und zum Sprachrohr der amerikanischen Konservativen geworden war. Aber nachdem Carlson offenbar mit mehreren Personen bei Fox News in Konflikt geraten war – unter anderem ist eine Klage wegen einer feindseligen und sexistischen Arbeitsatmosphäre in seiner Show anhängig, und Medienberichten zufolge soll er sich mit der langjährigen Fox-News-Kommunikationschefin Laura Briganti angelegt haben –, musste er überraschend seinen Hut nehmen.

Wie sich zeigte, büßte Fox News damit rund ein Drittel seiner Zuschauer in der besten Sendezeit ein; Carlson tauchte unterdessen kürzlich auf Twitter wieder auf. Dort verbreitet er in einer Videoshow namens „Tucker on Twitter“ seine kruden Meinungen weiter, zuletzt über die vermeintliche Verfolgung Donald Trumps durch die Biden-Regierung und angeblich politisch motivierte Bemühungen, ihm und anderen „Abweichlern“ den Mund zu verbieten.

Carlsons Twitter-Auftritte führten zu einer Unterlassungsanordnung durch Fox News, wo Carlson offiziell noch bis 2025 vertraglich gebunden ist. Carlson argumentierte, Fox News sei vertragsbrüchig geworden, und ignorierte die Anordnung. Ob es zu einem Gerichtsstreit zwischen den Parteien kommt, der angesichts von Carlsons Einfluss vor allem für Fox News schädigend sein könnte, ist offen. Die Buhlerei ums Publikum mit immer skandalöseren Behauptungen ist indes offenbar in vollem Gange.