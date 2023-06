Brief an den Verwaltungsrat

Brief an den Verwaltungsrat : Woidke schaltet sich bei Verdienst von künftigem RBB-Intendanten ein

Der Ministerpräsident von Brandenburg, wendet sich in einem Brief an den Verwaltungsrat des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB). Er „bittet“ darum, Hinweise der Rechnungshöfe zu beachten und das Intendantengehalt zu deckeln.

Der Ministerpräsident von Brandenburg, Dietmar Woidke, hat sich in einem Brief an den Verwaltungsrat des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) gewendet und das Gremium gebeten, bei der „anstehenden Neubesetzung“ des Intendantenpostens die Hinweise der Landesrechnungshöfe von Berlin und Brandenburg zu berücksichtigen. Er wäre „dankbar“, wenn dies geschähe, schreibt Woidke. Das berichten der RBB und der Norddeutsche Rundfunk (NDR).

Gravierende Mängel

Die Landesrechnungshöfe hatten Ende vergangener Woche ihre Prüfberichte zum RBB vorgestellt und „systematische Mängel“ im Finanzmanagement des Senders festgestellt. Der RBB, so die Rechnungsprüfer, habe 2017 bis 2021 mehr Geld ausgegeben, als er sich leisten konnte. Nur durch den Krisenplan der amtierenden Intendantin Katrin Vernau sei eine „mittelfristig drohende Zahlungsunfähigkeit abgewendet“ worden.

Die Landesrechnungshöfe regten zudem an, dass sich der RBB bei der Entlohnung des Spitzenpersonals am öffentlichen Dienst orientieren sollte. Das würde bedeuten, dass ein Intendant auf jährliche Bezüge von etwa 180.000 Euro kommen könnte. Die jetzige Intendantin Vernau kommt auf 295.000 Euro, die fristlos gekündigte Intendantin Patricia Schlesinger war bei einem Salär von mehr als 350.000 Euro im Jahr angelangt.

Berlin und Brandenburg wollen RBB-Staatsvertrag reformieren

Berlin und Brandenburg hätten vor, bei der Reform des RBB-Staatsvertrags die Vorschläge der Landesrechnungshöfe zu berücksichtigen, heißt es in Woidkes Schreiben, aus dem RBB und NDR zitieren. Der Vorsitzende des RBB-Verwaltungsrats, Benjamin Ehlers, hatte eine Begrenzung des Intendantengehalts bei der Suche nach einem neuen Senderchef schon ins Spiel gebracht. Der Kandidat Jan Weyrauch, Programmdirektor von Radio Bremen, war deshalb aus dem Bewerbungsverfahren zeitweilig ausgestiegen, dann aber zurückgekehrt, wohl in der Hoffnung, dass aus der Gehaltskappung dann doch nichts wird.

RBB und NDR zitieren zu Woidkes Schreiben, das auf den 8. Juni datiert sei, also auf den Tag, an dem sich die von der Findungskommission vorgeschlagenen vier Kandidaten dem Rundfunkrat vorstellten, Stimmen, die die Wortmeldung des Ministerpräsidenten für skandalös halten.

„Anweisung“ an den Verwaltungsrat?

Der RBB-Rundfunkrat Christian Goiny, medienpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, wird mit der Einlassung zitiert, Woidkes Brief sei „geeignet, das Vertrauen in die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu beschädigen“. Auch wenn das Schreiben als „Bitte“ formuliert sei, sei zu erkennen, dass Woidke erwarte, dass seiner Bitte entsprochen werde. „Überspitzt kann man sagen, Ministerpräsident Woidke weist den Verwaltungsrat per Dekret an, wie er sich bei der aktuellen Intendantenwahl verhalten soll. Dieses Vorgehen ist nicht durch den Rundfunkstaatsvertrag gedeckt.“

Sabine Jauer, Mitglied der Findungskommission und Vorsitzende des Personalrats im RBB, gibt dem RBB und dem NDR zufolge zu Protokoll, sie halte Woidkes Brief für „dreist“ und einen eindeutigen „Verstoß gegen die Unabhängigkeit des rbb und das Gebot der Staatsferne“. Von der stellvertretenden Berliner SPD-Fraktionsvorsitzenden Melanie Kühnemann-Grunow wird kolportiert, sie fordere, die „Unabhängigkeit der Organe des RBB“ unbedingt zu respektieren. Die bevorstehende Intendantenwahl habe „absoluten Vorrang“, es gelte, „politisch keinen Einfluss zu nehmen“.

Der Rundfunkrat des RBB will am 16. Juni eine neue Senderchefin oder einen neuen Senderchef wählen. Zur Wahl stellen sich die Journalistin und frühere Regierungssprecherin Ulrike Demmer, die Digital-Chefredakteurin von ARD-aktuell, Juliane Leopold, die Managerin Heide Baumann und der Radio-Bremen-Programmdirektor Jan Weyrauch.