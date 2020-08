Microsoft Flight Simulator : Aus der Luft gegriffen

Wetter- und Flugbedingungen, nah an der Realität, dafür mysteriöse Monolithen am Boden: Wie Microsoft mit seinem „Flight Simulator 2020“ für Hobbypiloten ein Spiegelbild der Erde zu schaffen versucht.

Es begann im Jahr 2016 mit einem Flug über Seattle – einem echten. Das Entwicklerteam des nun „Microsoft Flight Simulator 2020“ genannten Videospiels hatte aus Satellitenbildern ein dreidimensionales Modell der amerikanischen Metropole erstellt. Nun wollte das Team die reale Stadt aus dem Flugzeug aufnehmen, um zu testen, wie detailgetreu ihr „digitaler Zwilling“ war. Die visuelle Genauigkeit habe gleich überzeugt, erinnert sich Chefentwickler Jörg Neumann zurück: „Uns wurde klar, dass wir hier etwas vorantreiben können.“ Nahegelegen habe auch die Frage: „Wie großartig wäre es, ein solches Abbild von der gesamten Welt zu erstellen?“

Seit der Veröffentlichung des letzten Flugsimulators waren zehn Jahre vergangen und neue Technologien entstanden. Microsoft holte sich etwa das österreichische Entwicklerstudio blackshark.ai an Bord, das mit seiner Künstlichen Intelligenz in der Lage ist, auf Satellitenaufnahmen nicht nur die Höhe von Gebäuden zu bestimmen, sondern auch, ihnen spezifische Merkmale zuzuordnen, wie etwa Fenster, Fassaden und Balkone.

Doch während das auf diese Weise entstandene 3D-Modell der Stadt Seattle auf einem einfachen Datenträger zu erfassen war, stellte ein digitales Abbild der gesamten Erde ganz andere Anforderungen. Der letzte Ableger des „Microsoft Flight Simulators“ aus dem Jahr 2006 kam mit sechs DVDs, auf denen sich ein Datenvolumen von etwa 14 Gigabyte befand, auf den Markt. „Jetzt verwenden wir Satellitenbilder, die dem Datenvolumen von 1,7 Millionen DVDs entsprechen“, sagt Neumann.

Modell der Erde im Maßstab 1:1

Möglich wird die Bereitstellung solcher Speichermengen durch die Cloud-Plattform „Azure“ von Microsoft. Nicht nur die Satellitenaufnahmen, auch Informationen zu mehr als 1,5 Milliarden Gebäuden sowie zur Topologie und Vegetation der Erde sind dort gespeichert. Zusammengefügt ergibt sich daraus ein zwei Petabyte (2000 Terabyte) großes Modell des Planeten im Maßstab 1:1. Die Applikationen der Spieler „streamen“ indes nur die Daten, die sie benötigen. Das heißt, via Internetverbindung wird immer nur jener Bruchteil der Spielwelt auf dem heimischen Apparat zwischengespeichert, den der Spieler zu sehen bekommt.

Dass bei der Berechnung dieses komplexen Modells durch eine Künstliche Intelligenz auch Fehler passieren würden, war schon im Vorfeld zu erwarten. So entdeckt man beim Erkunden der digitalen Welt bisweilen auch Wolkenkratzer in ländlichen Regionen, und vom Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald ist etwa nur der Sockel zu sehen, während die kolossale Statue fehlt. In bergigen Küstenregionen und Fjorden kommt es vor, dass die Küste unterhalb des Meeresspiegels liegt. Und Staudämme können die Künstliche Intelligenz dermaßen verwirren, dass sie riesige Erdmonolithen in der Nähe dieser Bauwerke aus dem Boden sprießen lässt. Um solchen Ungenauigkeiten entgegenzuwirken, wurden rund 200 prominente Schauplätze, darunter New York, São Paulo und Berlin, von Hand modelliert.

Doch trotz einiger Fehler in der Spielwelt lässt Microsofts Simulation etwa Googles Kartendienst „Maps“ alt aussehen, stellt dieser doch nur vereinzelte Sehenswürdigkeiten, Städte und Regionen der Erde dreidimensional dar. Allerdings sind dreidimensionale Objekte bei „Maps“ von sehr hoher Detailstufe, während die meisten Objekte im Flugsimulator wegen ihrer Genese durch eine Künstliche Intelligenz eher wie eine Annäherung an ihr Original wirken.

Neben der statischen Welt bietet der Flugsimulator jedoch weitere Simulationen in Echtzeit. So werden auch alle größeren Zivilflugzeuge und -schiffe, die in der realen Welt gerade unterwegs sind, im Spiel dargestellt – eine starke Internetverbindung vorausgesetzt. Zudem werden auch echte Wetterdaten in Echtzeit ins Spiel übertragen. Diese stellt der Schweizer Wetterdienst Meteoblue zur Verfügung, der neben Microsoft auch Klienten aus der tatsächlichen Luftfahrtbranche bedient. Im Spiel können so verblüffend echte Wetterverhältnisse simuliert werden, wie sie zur selben Zeit am selben Ort in der Realität vorherrschen.