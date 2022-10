Aktualisiert am

MeToo in Frankreich : Sie gibt den Opfern des Sextäters eine Stimme

Seit ihr Buch „Impunite“ erschienen ist, wuchs die Zahl der Frauen, die behaupten, Patrick Poivre dÀrvor habe sie sexuell belästigt oder vergewaltigt, auf mehr als neunzig: Hélène Devynck. Bild: AFP

In Frankreich kommt #MeToo erst jetzt an: Die Autorin Hélène Devynck beschreibt die mutmaßlichen Sexualverbrechen des Fernsehjournalisten Patrick Poivre d’Arvor. In der Politik setzt indes ein Geschlechterkampf ein.