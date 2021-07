Merkel-Themenabend bei RTL : Abschied von der ewigen Kanzlerin

Bei RTL geht es heute Abend um das Unwetter im Westen. Ein Sonderprogramm ist angesichts der Katastrophe angezeigt. Mehr als vierzig Todesopfer sind zu beklagen. Doppelt so viele Menschen werden vermisst. Dem WDR kreiden Kritiker an, er habe sich dem Geschehen nicht gewachsen gezeigt, zu wenig informiert, zu wenig gewarnt. Der Sender gibt an, in Wuppertal selbst vom Unwetter betroffen gewesen zu sein, räumt aber Fehler ein.

Eine halbe Stunde extra wird es derweil beim Kölner Sender RTL geben, das Katastrophengebiet liegt vor der Haustür. Und wir würden wetten, dass der Chefmoderator Peter Kloeppel und seine Kolleginnen und Kollegen, ginge es allein nach ihnen, heute nicht mehr umschalten würden. An Tagen wie diesen stellen Medienhäuser ihre Kompetenz unter Beweis - oder auch nicht. Da RTL sich eine „Informationsoffensive“ vorgenommen hat, läge nichts näher, als aus der Eifel, Ahrweiler, Rheinbach, Euskirchen, Altena und Hagen zu berichten.

Doch nun wird um viertel vor neun umgeschaltet auf das Programm, das RTL lange vorbereitet hat. Ob das jetzt jemand sehen will? Ob der Themenabend halten kann, was der Sender verspricht? „Angela Merkel – Ihr Weg, ihre Geheimnisse & ihre Zukunft“ ist den Zuschauern versprochen. Doch würde es uns sehr wundern, sollten Peter Kloeppel und Inka Bause der Bundeskanzlerin tatsächlich „Geheimnisse“ entlocken.

Geheimnisträgerin sondergleichen

Dass sie solche bewahrt im Politischen wie im Privaten, dafür ist sie schließlich bekannt. Über ihren Weg freilich ist bei RTL schon jetzt viel zu erfahren, auf der sendereigenen Plattform TVNow, in der fünfteiligen und fünfstündigen Dokumentation „Angela Merkel – Frau Bundeskanzlerin“ von Stefan Aust und Katrin Klocke.

Wer sich dieses Opus magnum verabreicht, erhält eine Geschichtsstunde sondergleichen, in der einem vor Augen tritt, wie sehr diese Politikerin unser Land in den vergangenen Jahrzehnten geprägt hat. Nach der Wiedervereinigung und der Ära Helmut Kohls, mit Gerhard Schröder quasi als Zwischenepisode.

Als nicht alles „alternativlos“ war

Aufschlussreich sind vor allem die ersten drei Teile der Pentalogie. Denn in diesen rufen Aust und Klocke eine Persönlichkeit in Erinnerung, die der seit sechzehn Jahren regierenden, anscheinend unveränderlichen Kanzlerin, die politische Entscheidungen, mögen sie noch so sprunghaft, situativ oder widersprüchlich sein, als „alternativlos“ bezeichnet, noch nicht entspricht, oder erst in Ansätzen. Wir sehen eine junge Politikerin, die einen Plan hat, von dem sie nicht weiß, ob er aufgeht. Die sich verändert, ihren Platz sucht, die Lage und die Menschen einschätzt und Chancen nutzt.

Bei einer Karriere wie der von Angela Merkel könnte das im Nachhinein geradlinig aussehen, eine Heldinnenreise gewissermaßen, mit einem Spannungsbogen, wie ihn das Fernsehen liebt. Doch dafür kennen sich die Filmemacher Aust und Klocke zu gut aus und sind zu sehr Journalisten. Sie greifen zurück auf Recherchen, die das Magazin Der Spiegel unternahm, als Aust dessen Chefredakteur war, und stützen sich auf den Bilderfundus von Spiegel TV, dessen Reporter zur richtigen Zeit am richtigen Platz waren. Am 9.November 1989 waren sie bekanntlich am Grenzübergang Bornholmer Straße in Berlin, auf Geheiß des damaligen Spiegel-TV-Chefs Aust, als um Punkt 23.29 Uhr die Grenze aufging. Da erst war der Zweite Weltkrieg – diesen berühmten Satz von Aust hören wir in der Doku abermals – zu Ende.

Sie war in der Sauna

Und da war Angela Merkel wo? In der Sauna. Sie spazierte mit Freunden rüber nach West-Berlin, kehrte aber gleich wieder zurück in die noch bestehende DDR, in die ihr Vater, evangelischer Pfarrer und der „rote Kasner“ genannt, 1954 aus Hamburg übergesiedelt war. Wie es Angela Dorothea Kasner, spätere Merkel, dort erging, wie sie sich verhielt, Naturwissenschaften studierte und sich mit dem Regime arrangierte, schildern Klocke und Aust mit einiger Skepsis, aber nicht mit der westdeutschen Überheblichkeit, die so manche journalistische Betrachtung der längst nicht mehr „neuen“ Länder bis heute prägt. Die haben sie nicht nötig. Was nach der Wende über die Stasi und deren Inoffizielle Mitarbeiter ans Licht befördert wurde und Karrieren beendete, bevor sie begonnen hatten, spricht für sich.