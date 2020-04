Merkel-Film „Die Getriebenen“ : Schaffen die das wirklich?

Einmal las der Soziologe Niklas Luhmann lächelnd einen Vortragstitel, den ein zur Theorie des rationalen Akteure entlaufener Schüler für sein Kolloquium eingereicht hatte: „Endlich ist er geständig.“ War der Schüler aber gar nicht. Luhmanns hatte „Akteurstragödien“ gelesen, wo tatsächlich „Akteursstrategien“ stand.

Der Spielfilm „Die Getriebenen“ handelt von beidem. Nach Motiven des gleichnamigen Sachbuchs des Journalisten Robin Alexander erzählt er von den politischen Entscheidungssequenzen, die im Spätsommer 2015 auf die Flucht von bald mehr als einer Million Menschen aus verschiedenen Weltgegenden nach Europa antworteten. Die Akteure sind Spitzenpolitiker und -beamte, im Hintergrund, und dazwischen laufen Fernsehbilder aus den damaligen Nachrichtensendungen. Gezeigt werden soll, wie durch den Druck der Ereignisse, ihre vielfachen Zwecke sowie die ungeplanten Nebenfolgen ihres Handelns das entstand, was schnell als „Flüchtlingskrise“ bezeichnet worden ist.

Der Film beginnt am 12. Juli 2015 und damit, dass Beate Baumann, die Büroleiterin Angela Merkels, ihr den Terminkalender vorliest. Die aufreibenden Verhandlungen über die Rettung der deutschen Banken in Griechenland stehen gerade an ihrem Ende, da füllen sich Bahnhöfe in Ungarn vor allem mit syrischen Flüchtlingen. Worauf Ungarn mit dem Bau eines Zauns an seiner Grenze zu Serbien antwortete. Und es begann, jedenfalls für Alexander und den Film, was man die Kooperation aller gegen alle nennen könnte: Orbán gegen Merkel, Gabriel auch, die Sicherheitsbehörden gegen de Maizière, Altmaier gegen die Sicherheitsbehörden und das Bundesamt für Migration, Seehofer gegen alle außer Orbán, Söder gegen Seehofer. Sie gönnen einander nichts, müssen aber, um einander auszuspielen, miteinander spielen. Nur Merkel hat im Film kaum Zeit für Gegnerschaften. Warum denn auch persönlich, wenn es nicht nur sachlich geht, sondern die Sachlichkeit zugleich persönliche Gegner abräumt?

Anders als in Alexanders Buch schneidet die Kanzlerin hier gut ab. Denn er urteilt nur über Charaktere, aber nicht in der Sache und erläutert diese auch wenig. Merkels eigene Akteurstragödie, etwa die, sich zu Geschäften mit Erdogan gezwungen zu sehen oder zehntausend Flüchtlinge in Idomeni als weniger in Not als zweitausend in Budapest bezeichnen zu müssen, lässt der Film ganz weg. So leidet die Kanzlerin öffentlich-rechtlich vor allem unter unsympathischen Gegnern und widrigen Umständen, aber nicht unter eigenen Widersprüchen. Allenfalls übermäßige Geduld mit ihrem Innenminister – „Ich appelliere an Deine Fähigkeiten“ – wird ihr vorgehalten. Neben dem wacker nichtssagenden Außenminister erscheint sie überdies als die einzige nicht intrigierende, nicht ständig theatralisch aus der Haut fahrende oder überforderte Hauptfigur. „Möchtest du alleine weitersprechen“, fragt sie einmal ganz ruhig den fernmündlich tobenden Seehofer. Das geht über Alexanders Urteil, Angela Merkel engagiere sich ungern emotional, weit hinaus.

A propos Charaktere: Die Abfolge der Konflikte bis zur Grenzöffnung im September, die für Merkel keine war, weil ihr das Dublin-Abkommen nichts mehr galt, wird von Schauspielern dargestellt, die aus der Akteurstragödie mitunter ungewollt eine Körperkomödie machen. So virtuos haben sie sich, unterstützt durch die Maske, ihren Rollen anverwandelt. Exemplarisch sind Imogen Kogge als Angela Merkel, Radu banzaru als Viktor Orbán, Rüdiger Vogler als Wolfgang Schäuble, Josef Bierbichler als Horst Seehofer und Matthias Kupfer als Markus Söder zu nennen. Fast lenkt das perfekt Puppenhafte ihres Spiels von einer Handlung ab, die naturgemäß ohnehin zumeist aus Sitzungen, Autofahrten und Auftritten vor Kameras besteht. Das Handeln ist ein unablässiges Kommunizieren, weswegen wir minutenlang Leuten beim Telefonieren zuschauen. Einfach nicht ans Telefon zu gehen, wie der österreichische Regierungschef Feynmann oder Horst Seehofer, erweist sich aber auch ästhetisch nicht als Lösung. Wir schauen dann eben Leuten zu, die gerade nicht telefonieren, und Mobilgeräten, die unerlöst brummen.