Merkel-Film bei Arte : Würde Angela Merkel auch 5000 Helme schicken?

„So, dann fangen wir mal an“, sagt Angela Merkel und schaut auf die Uhr. Die Bundeskanzlerin – das ist sie zu diesem Zeitpunkt noch – hat offenbar noch etwas vor. Doch sie nimmt sich die Zeit für das Gespräch mit dem Filmemacher Torsten Körner. Der schickt sich an, sie zu porträtieren und mit ihr ein Stück Zeitgeschichte zu beschreiben, das sie, so der Tenor der Films „Angela Merkel – Im Lauf der Zeit“ geschrieben hat. Körner wird Angela Merkel näherkommen als andere – nicht nur der Kanzlerin, sondern auch der Privatperson. Dafür fehlt dem es­sayistisch angelegten Film am Ende jede Distanz: Angela Merkel, lernen wir, hat immer moralisch gehandelt. Sie hat sich durchgekämpft und – fast – immer alles richtig gemacht. So sagen es auch die, die hier zu Wort kommen.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Es beginnt mit einer Rückblende in die Neunziger: Ob sie etwas aus dem Leben in der DDR vermisse, fragt da Günter Gaus die junge CDU-Politikerin, die am Beginn ihrer Karriere steht. Geht das nicht alles zu schnell? Das Einzige, was sie vermisse, sagt Merkel, sei die Zeit: „Wir hatten immer sehr viel Zeit.“ Die hat sie im wiedervereinigten Deutschland nicht mehr. Helmut Kohl setzt sie als sein „Mädchen“ auf die Überholspur, um Sympathien bei den Wählern im Osten zu gewinnen. Merkel schaut sich die Männerriege an, hängt sie ab, beerbt den Kanz­ler der Einheit, zuerst an der Spitze der Partei, dann, zum ungläubigen Staunen von Gerhard Schröder, im Bundeskanzleramt. Schon hat sie es mit der ersten Krise zu tun – es geht um den Euro und Griechenland. Dann folgt die zweite – der drohende Zusammenbruch der Finanzmärkte. In der dritten – dem Flüchtlingszuzug 2015 – wird sie sagen „Wir schaffen das“, und sie schafft es. In der vierten Krise ihrer Amtszeit, der Corona-Pandemie, wird Angela Merkel dann einmal, was man ihr über all die Jahre absprach: emotional. Das ist im Dezember 2020, als sie davor warnt, die Lockdown-Maßnahmen zu lockern: Das könne dann das letzte Weihnachten mit den Großeltern sein. Hat es etwas genutzt, dass sie aus sich herausging? Eher nicht, meint Angela Merkel im Rückblick.

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

Dabei hat sie immer recht. Das be­stätigt die Virologin Melanie Brinkmann. Die Kanzlerin weiß, was zu tun ist, die anderen wissen es nicht. Die Ministerpräsidenten wissen es in der Corona-Pandemie nicht, Unionspolitiker nicht in der Flüchtlingskrise. Sie wirken wie Deppen, auch im Bild, be­fragt werden sie nicht. Einzig Ursula von der Leyen gehört der Partei an, die sich Angela Merkel als Vehikel gesucht hat. Auch von der Leyen lobt und macht am Ende, auf Bitten des Filmemachers, Merkels typische Handbewegung – die Raute, von der wir erfahren, dass sie auf diese nur kam, weil sie nicht wusste, wohin mit ihren Händen.

In allen Bildern dieses Film widerspiegelt sich, dass Angela Merkel im­mer das Richtige tat. Wir sehen ein to­tes Kind, Flüchtlinge, die vor Bomben fliehen. Wir hören, wie Aydan Özoğuz (SPD) und Aminata Touré (Grüne) die Kanzlerin loben, die Fotografin Herlinde Koelbl zollt ihr Respekt, die Journalistin Kristina Dunz erzählt, wie Angela Merkel sich gegen Donald Trump behauptete. Die Aktivistin Luisa Neubauer doziert, dass Merkel ihr Möglichstes getan habe, aber wirklich ökologische Politik ziele nicht nur auf das, „was möglich ist, sondern was not­wendig ist“. Der Schauspieler Ulrich Matthes schildert die private Angela Merkel, die witzig und herzlich sei. Christine Lagarde, Theresa May und Herfried Münkler sind voll des Lo­bes. Und schließlich hören wir die Sozialwissenschaftlerin Naika Foroutan über Merkel sagen: „Sie hat Deutschland auf eine neue geschicht­liche Schiene gesetzt. Nach 2015 hat sich plötzlich weltpolitisch die Perspektive auf dieses Land verändert, und zwar wegen dieser Kanzlerin, wegen diesem einen Moment, in dem sie gesagt hat: Wir schaffen das.“

Mehr zum Thema 1/

Spätestens da merkt man, dass diese Hagiographie die Sicht auf eine Welt bezeugt, deren Dreh- und Angelpunkt die Blase Berlin ist und sonst nichts. Das Mentalitätsbild ist schon erschütternd. Da gibt es kein Afghanistan, kein China, keinen Wladimir Putin. Schon klar, dass der russische Zar mit dem Angriff auf die Ukraine gewartet hat, bis Merkel weg war. Aber vorbereitet hat er ihn seit langem. Und die Frage ist, ob Angela Merkel, wovon sich Barack Obama im Film überzeugt gibt, nicht nur um den Wert der Freiheit weiß, sondern ob sie den Deutschen, die gern alles kostenlos haben, erklärt hätte, dass man bereit sein muss, Freiheit und Demokratie zu verteidigen. Oder hätte sie, wie die Regierung ihres Nachfolgers, auch 5000 Helme nach Kiew geschickt? In den Augen dieses Films würde sie auf jeden Fall wieder richtig liegen.

Angela Merkel – Im Lauf der Zeit, heute um 20.15 Uhr bei Arte, am kommenden Sonntag, 27. Februar, um 21.45 Uhr im Ersten, abrufbar in der Arte-Mediathek.